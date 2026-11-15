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Ô tô tông văng cô gái, kéo lê xe máy tóe lửa rồi bỏ đi

Nguyễn Ngọc

TPO - Một cô gái bị ô tô tông văng xuống đường, xe máy bị kéo lê tóe lửa trên Quốc lộ 1A ở Quảng Ngãi, cô gái bị thương phải nhập viện. Sau va chạm, tài xế ô tô rời hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Ô tô tông văng cô gái, kéo lê xe máy tóe lửa rồi bỏ đi.

Ngày 15/11, anh B.V.N. (SN 1990, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã gửi đơn trình báo công an, đề nghị điều tra vụ tai nạn giao thông khiến vợ anh là chị C.T.T.L. (SN 1996) bị thương.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra chiều 13/11 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, một ô tô màu trắng tông mạnh vào phía sau xe máy do chị L. điều khiển.

Cú va chạm khiến chị L. bị hất văng xuống đường, cơ thể va đập mạnh với mặt đường. Chiếc xe máy bị ô tô kéo lê một đoạn, tóe lửa.

Sau tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Chị L. bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

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Chị C.T.T.L. bị ô tô hất văng trên Quốc lộ 1A.

Theo anh N., vụ tai nạn khiến vợ anh bị chấn động mạnh ở vùng đầu, nhiều vị trí trên cơ thể xây xát, tinh thần hoảng loạn.

“Hiện vợ tôi vẫn đau đầu, choáng nên được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Tình huống va chạm đó vô cùng nguy hiểm nhưng vợ tôi đã may mắn thoát chết. Tôi rất bức xúc với tài xế ô tô nên đã làm đơn trình báo công an”, anh N. nói.

Anh N. mong cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ diễn biến vụ tai nạn và trách nhiệm của người điều khiển ô tô.

Liên quan vụ việc, Đại tá Vũ Thanh Giang - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn liên quan đến chị L.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, điều tra vụ việc.

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#Tai nạn giao thông #Quốc lộ 1A #Quảng Ngãi #Bỏ trốn sau tai nạn #Điều tra tai nạn

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