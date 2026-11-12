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Ô tô con bẹp dúm đầu sau va chạm liên hoàn với hai xe đầu kéo trên cao tốc

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Ba ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Vụ tai nạn khiến hai người bị thương, ô tô con biến dạng phần đầu và hai xe tải hư hỏng.

Video: Người dân hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Vào khoảng 9h ngày 12/11, tại Km191+280 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Bảo Hà, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 77H-092.xx, kéo theo rơ-moóc biển số 77RM-02.xx, lưu thông theo hướng Lào Cai - Nội Bài. Khi di chuyển đến Km191+280, xe đầu kéo xảy ra va chạm với ô tô con mang biển kiểm soát 24A-228.xx.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú va chạm, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 77H-092.xx tiếp tục va chạm với một xe ô tô đầu kéo khác mang biển kiểm soát 19H-193.xx, kéo theo rơ-moóc biển số 19RM-028.xx. Phương tiện này đang lưu thông theo hướng Nội Bài - Lào Cai.

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Các phương tiện bị hư hỏng trong vụ tai nạn.

Vụ va chạm liên hoàn khiến 2 người bị thương, cả 3 phương tiện liên quan đều bị hư hỏng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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#Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai #Va chạm giao thông liên hoàn #Tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai #Cao tốc Nội Bài - Lào Cai #Tai nạn giao thông #Va chạm liên hoàn #Xe đầu kéo #Lào Cai

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