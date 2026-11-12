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Xe

Loạt ô tô VinFast cũ được ngân hàng thanh lý thu hút người mua

Nhiều mẫu ô tô VinFast đã qua sử dụng, từ xe điện VF 5, VF 7, Limo Green đến Lux A2.0 chạy xăng, đang được ngân hàng thanh lý với giá khởi điểm từ 220 triệu đồng. Một số xe có giá khá cạnh tranh so với mặt bằng giá trên thị trường ô tô cũ.

Ngân hàng rao bán xe điện cũ

Thị trường ô tô VinFast đã qua sử dụng đang có thêm nguồn cung từ các tài sản thanh lý, đấu giá. Đáng chú ý, danh sách này có cả những mẫu xe điện đời mới và các dòng xe xăng từng được VinFast phân phối.

Trên các sàn ô tô cũ, giá xe VinFast có sự chênh lệch tùy đời xe, phiên bản và số km đã vận hành. Chẳng hạn, VF 5 đời 2024 đang được rao bán khoảng 328-356 triệu đồng; VF 7 cùng đời có giá khoảng 566-720 triệu đồng. Limo Green đời 2025 được chào bán từ khoảng 530 triệu đồng, trong khi Lux A2.0 Premium đời 2021 có giá phổ biến khoảng 500-575 triệu đồng.

So với mặt bằng này, một số xe đấu giá có giá khởi điểm thấp hơn vài chục đến cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới là mức giá ban đầu, chưa phải giá trúng đấu giá cuối cùng.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) bán thanh lý nhiều mẫu xe cũ giá hấp dẫn. Trong đó có chiếc VF 5 Plus đã vận hành khoảng 80.000km giá 293 triệu đồng. Theo giới thiệu, xe thuộc phiên bản mua pin. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 100kW, mô-men xoắn 135Nm, bộ pin dung lượng khả dụng 37,23kWh, phạm vi hoạt động công bố khoảng 326km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Trang bị gồm màn hình giải trí 8 inch, điều hòa chỉnh cơ và 6 túi khí.

VinFast VF 5 Plus đời 2024 được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 293 triệu đồng.
VinFast VF 5 Plus đời 2024 được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 293 triệu đồng.

Với giá 293 triệu đồng, chiếc xe thấp hơn khoảng 35-63 triệu đồng so với các tin rao VF5 cùng đời trên thị trường.

Một mẫu xe điện khác được được rao bán đấu giá là chiếc VinFast Limo Green đời 2025, giá khởi điểm 480 triệu đồng. Xe có ngoại thất màu đỏ, đi khoảng 4.000km và được bán kèm pin. Đây là dòng MPV điện 7 chỗ hướng đến nhu cầu gia đình và kinh doanh vận tải.

Limo Green sử dụng mô-tơ điện công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280Nm, dẫn động cầu trước. Bộ pin LFP dung lượng 60,13kWh cho phạm vi hoạt động công bố khoảng 450km theo tiêu chuẩn NEDC. Xe có màn hình trung tâm 12 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, camera lùi, cảm biến áp suất lốp, cân bằng điện tử và hệ thống phanh ABS/EBD/BA.

VinFast Limo Green đời 2025, giá khởi điểm 480 triệu đồng.
VinFast Limo Green đời 2025, giá khởi điểm 480 triệu đồng.

Mức khởi điểm 480 triệu đồng khá cạnh tranh so với giá rao bán của Limo Green đời 2025 trên một số sàn xe cũ.

Ở phân khúc SUV điện cỡ C, VinFast VF 7 S (Eco) đời 2024, biển kiểm soát 36H-100.71, được niêm yết giá 491 triệu đồng. Xe đã đi khoảng 100.000km, sử dụng mô-tơ điện công suất 130kW, mô-men xoắn 250Nm và bộ pin dung lượng khả dụng 59,6kWh. Trang bị đáng chú ý có màn hình giải trí trung tâm, camera 360 độ và các hệ thống hỗ trợ lái tùy phiên bản.

Mức giá 491 triệu đồng thấp hơn khoảng 75 triệu đồng so với giá rao bán thấp nhất của VF 7 S cùng đời trên một số sàn xe cũ, do quãng đường vận hành đã là 100.000km.

Ngoài ra, một chiếc VinFast VF 3 sản xuất năm 2025 cũng được niêm yết giá thanh lý 220 triệu đồng. Xe đã đi khoảng 40.000km, sử dụng hệ truyền động điện với hộp số một cấp. Theo thông số nhà sản xuất, VF 3 có mô-tơ điện công suất tối đa 30kW, mô-men xoắn 110Nm, bộ pin LFP dung lượng khả dụng 18,64kWh, cho phạm vi di chuyển công bố 215km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC. Mẫu xe có cấu hình 4 chỗ ngồi, dẫn động cầu sau.

VinFast VF 3 sản xuất năm 2025 cũng được niêm yết giá thanh lý 220 triệu đồng.
VinFast VF 3 sản xuất năm 2025 cũng được niêm yết giá thanh lý 220 triệu đồng.

Mức giá 220 triệu được chào bán tương đối sát với mặt bằng xe cũ cùng đời trên thị trường. Khảo sát các sàn mua bán ô tô cho thấy, VF 3 đời 2025 hiện có giá rao bán phổ biến từ khoảng 200 triệu đồng trở lên, tùy tình trạng và số km đã sử dụng. Một số xe chạy 30.000-44.000km được chào giá khoảng 198-235 triệu đồng.

Sedan VinFast Lux A2.0 chạy xăng có giá khởi điểm 368 triệu đồng

Một chiếc VinFast Lux A2.0 Premium đời 2021 cũng được thanh lý dưới dạng bán đấu giá với giá khởi điểm 368 triệu đồng. Xe có ngoại thất đã khá cũ, được giới thiệu tình trạng nguyên bản. Xe được trưng bày tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội.

Lux A2.0 Premium sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất 228 mã lực, mô-men xoắn 350Nm, kết hợp hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

VinFast Lux A2.0 chạy xăng có giá khởi điểm 368 triệu đồng.
VinFast Lux A2.0 chạy xăng có giá khởi điểm 368 triệu đồng.

So với bản Tiêu chuẩn, phiên bản Premium có thêm các trang bị như ghế da, ghế lái chỉnh điện, màn hình giải trí 10,4 inch, hệ thống âm thanh 13 loa, camera 360 độ và cảnh báo điểm mù. Các tính năng an toàn gồm ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử và 6 túi khí.

Trên thị trường xe cũ, Lux A2.0 Premium đời 2021 đang được rao bán khoảng 500-575 triệu đồng. Như vậy, giá khởi điểm 368 triệu đồng thấp hơn khoảng 132-200 triệu đồng so với mặt bằng tin rao.

Nhìn chung, loạt xe VinFast đấu giá có mức khởi điểm khá cạnh tranh so với giá rao bán trên thị trường. Ưu điểm là người mua có cơ hội tiếp cận xe với số tiền ban đầu thấp hơn, trong đó các mẫu xe điện được bán kèm pin giúp tránh phát sinh chi phí mua hoặc thuê pin.

Tuy nhiên, nhìn chung khi mua các loại ô tô cũ người dùng cần kiểm tra kỹ tình trạng xe, pin, lịch sử sạc, hệ thống điện và truyền động.

Với xe bán đấu giá, thường giá khởi điểm không phải giá mua cuối cùng. Người tham gia cần kiểm tra trực tiếp xe, hồ sơ pháp lý, tình trạng kỹ thuật, số khung số máy và các điều kiện trong quy chế đấu giá để tránh phát sinh chi phí sau khi nhận xe.

vietnamnet.vn
#VinFast #ô tô VinFast cũ #xe thanh lý #đấu giá xe

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