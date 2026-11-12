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Xe

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Thị trường ô tô Việt ghi nhận cột mốc mới

Lê Tuấn

TPO - Sau 10 tháng đầu năm 2026, thị trường Việt Nam ước tính đã tiêu thụ hơn 550.000 xe ô tô các loại. Đáng chú ý, lần đầu tiên có một hãng ô tô trong nước vượt mốc 200.000 xe bán ra chỉ sau 10 tháng kinh doanh.

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng toàn thị trường bao gồm cả xe nhập khẩu trong tháng 10 vừa qua đạt 28.957 chiếc, giảm 17% so với tháng liền trước.

Tuy nhiên khi tính chung 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 7%, đạt 310.986 xe ô tô các loại. VAMA cho biết đây là con số được tổng hợp từ số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên hiệp hội và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị ngoài VAMA.

Hai hãng xe có thị phần khá lớn tại nước ta là VinFastHyundai Thành Công công bố doanh số bán hàng riêng. Trong đó, VinFast cho biết hãng đã bàn giao 22.896 ô tô điện trong tháng 10.

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Mẫu xe bán chạy nhất của VinFast là VF 3, có giá từ 285 triệu đồng.

Với kết quả này, nhà sản xuất Việt Nam đã nâng doanh số cộng dồn từ đầu năm lên 200.593 xe, vượt tổng lượng bán của cả năm 2025. Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam một thương hiệu ô tô cán mốc doanh số 200.000 xe chỉ trong 10 tháng.

Các dòng xe VF 3, Limo Green, VF 5, VF 6… vẫn là động lực tăng trưởng mạnh mẽ của VinFast. Trong khi đó, những mẫu xe mới như VF 2, VF 8 thế hệ mới hay bán tải VF Wild cũng thu hút sự quan tâm của người dùng. Thời gian tới, hãng này sẽ tiếp tục làm mới danh mục sản phẩm với hai sản phẩm dự kiến là VF 5 và VF 6 bản nâng cấp.

Về phần Hyundai Thành Công, đơn vị này công bố doanh số đạt 3.422 xe trong tháng 10, giảm 11,6% so với tháng liền trước. Bộ đôi SUV Tucson và Creta tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi bán ra tổng cộng 1.544 chiếc, chiếm 45% doanh số toàn hãng.

Mẫu xe bán chạy thứ 3 của Hyundai trong tháng 10 là Palisade. Mẫu SUV cỡ lớn này đạt doanh số 219 xe, tăng trưởng hơn 160%. Kết quả này phản ánh sức hút của dòng Palisade Hybrid mới sau khi chính thức ra mắt thị trường và được triển khai bàn giao trong tháng 10 vừa qua.

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Dòng SUV cỡ lớn Hyundai Palisade Hybrid có giá từ 1,499-1,699 tỷ đồng.

Tính lũy kế từ đầu năm, thương hiệu xe Hàn Quốc đã bàn giao tổng cộng 38.834 ô tô các loại đến tay người dùng Việt, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ 2025. Riêng bộ đôi Tucson và Creta đóng góp 15.109 xe, tương đương gần 39% tổng doanh số toàn hãng.

Cộng chung số liệu bán hàng từ 3 đơn vị lớn gồm VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, tổng doanh số bán hàng của thị trường ô tô Việt Nam trong 10 tháng đầu năm ước tính đạt hơn 550.000 xe.

Con số thực tế có thể còn cao hơn khi nhiều hãng xe Trung Quốc, xe châu Âu hay xe sang không công bố số liệu bán hàng.

Trong bối cảnh vẫn còn 2 tháng kinh doanh trước khi hết năm, tổng doanh số của thị trường ô tô Việt Nam cả năm 2026 dự kiến sẽ vượt qua mốc kỷ lục hơn 604.000 xe của năm 2025.

Động lực tăng trưởng chính của thị trường tiếp tục là xe điện, chủ yếu đến từ VinFast. Theo số liệu thống kê hết tháng 10, lượng ô tô điện mà thương hiệu này bán ra hiện chiếm khoảng 36% tổng doanh số toàn thị trường.

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Xe hybrid ghi nhận đà tăng trưởng doanh số tốt trong năm 2026.

Bên cạnh ô tô điện, xe hybrid cũng đang đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng chung. Theo báo cáo của VAMA, các thành viên hiệp hội đã bán ra thị trường 17.948 xe hybrid các loại trong 10 tháng đã qua của năm 2026.

Con số này tăng mạnh tới 61% so với mức 11.182 xe của cùng kỳ năm 2025. Đà tăng mạnh cho thấy người tiêu dùng trong nước ngày càng đón nhận xe hybrid. Dòng xe này được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và không phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc như xe thuần điện.

Toyota tiếp tục là cái tên dẫn đầu về doanh số xe hybrid tại nước ta. Hãng xe Nhật đã bán ra thị trường tổng cộng 12.659 ô tô hybrid trong 10 tháng đầu năm, tăng gấp đôi cùng kỳ năm 2025 và chiếm tới 70% thị phần xe hybrid tính trong VAMA.

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