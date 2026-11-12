Chiếc ô tô khiến CEO Nvidia thấy hối tiếc nhất trong đời

TPO - CEO Nvidia - Jensen Huang sở hữu khối tài sản 200 tỷ USD, nhưng ông cho biết một trong những điều tiếc nuối nhất cuộc đời lại liên quan đến chiếc ô tô từng mua tặng bố mẹ.

Những ngày gần đây, cái tên Jensen Huang thu hút sự chú ý của truyền thông sau khi CEO Nvidia thừa nhận từng ngoại tình, phản bội người vợ đã gắn bó với ông suốt 40 năm.

Song song với bê bối đời tư, cuộc sống và khối tài sản của vị tỷ phú công nghệ cũng trở thành chủ đề được quan tâm, trong đó có bộ sưu tập những chiếc ô tô đắt tiền mà ông từng sở hữu và sử dụng.

Theo NDTV, Jensen Huang có mối liên hệ với nhiều mẫu xe sang và siêu xe. Ông từng được bắt gặp cầm lái Porsche 911 Turbo. Một chiếc xe đắt giá khác có trong bộ sưu tập của ông là SUV Lamborghini Urus - mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu siêu xe Italy trong những năm gần đây.

Jensen Huang cũng từng sở hữu một số mẫu xe điện Tesla, gồm hai chiếc Model S màu trắng và một chiếc SUV Model X. Ngoài ra, ông còn được cho là từng sở hữu những siêu xe đắt giá như Ferrari F430, Ferrari 599, Ferrari 458 Italia và Koenigsegg CCX.

CEO của Nvidia bên cạnh dàn xe điện Tesla. Ảnh: VipFortunes.

Là người hâm mộ lâu năm của Mercedes-Benz, vị CEO Nvidia dành sự yêu thích đặc biệt cho mẫu sedan thuần điện EQS. Ông cũng từng xuất hiện trong một quảng cáo cho dòng S-Class 2021 - mẫu sedan được trang bị khoang lái ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được hỗ trợ bởi chip Nvidia.

Mẫu xe được cho là mới nhất trong bộ sưu tập của ông Huang là Mercedes-Maybach GLS 600, xuất hiện cùng vị tỷ phú vào đầu năm 2026. Đây là mẫu SUV cỡ lớn thuộc phân khúc siêu sang, có giá bán hơn 310.000 USD tại Đài Loan (Trung Quốc) - quê nhà của Jensen Huang.

Ông Jensen Huang được bắt gặp lên một chiếc Maybach GLS. Ảnh: FTV News

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất về niềm đam mê ô tô của Jensen Huang cũng gắn liền với thương hiệu Mercedes-Benz. Sau khi Nvidia phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) năm 1999, ông đã bán một phần cổ phiếu để mua tặng bố mẹ chiếc Mercedes-Benz S-Class.

Thời điểm đó, Nvidia được định giá khoảng 300 triệu USD, trong khi chiếc sedan hạng sang có giá khoảng 80.000 USD. Tuy nhiên, khi Nvidia vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có giá trị lớn nhất thế giới, số cổ phiếu Huang bán đi để mua xe cũng tăng giá trị đáng kể.

Theo FTV News, nếu ông vẫn nắm giữ số cổ phiếu này, giá trị của chúng về sau có thể lên tới khoảng 1,2 tỷ USD.

Một chiếc Mercedes-Benz S-Class đời W220 ra mắt năm 1998. Ảnh: News.au

"Tôi chỉ có một điều hối tiếc duy nhất. Sau khi Nvidia IPO, tôi muốn mua cho bố mẹ một món quà thật tuyệt vời. Khi đó, tôi đã bán cổ phiếu Nvidia khi công ty được định giá 300 triệu USD để mua một chiếc Mercedes-Benz S-Class", ông Huang chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay.

Vị tỷ phú công nghệ thậm chí gọi đây là chiếc "xe đắt nhất thế giới" nếu xét theo giá trị số cổ phiếu mà ông đã bán để sở hữu nó.

Ngoài chiếc Mercedes-Benz S-Class dành tặng bố mẹ, còn một mẫu xe khác được coi là đáng nhớ với Jensen Huang là Toyota Supra. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết từng mua một chiếc Supra nhưng không tiết lộ đó là thế hệ thứ hai hay thứ ba.

Theo Cars, dựa trên mốc thời gian chiếc xe được mua mới vào dịp Giáng sinh, khi ông và người vợ Lori Huang đính hôn, nhiều khả năng đây là Supra thế hệ thứ ba.

Một trong những chiếc xe đáng nhớ nhất của Jensen Huang là Toyota Supra﻿. Ảnh: Toyota

Đáng tiếc, ngay trong ngày đính hôn dịp Giáng sinh năm đó, chiếc Supra đã gặp tai nạn và bị hư hỏng nặng. Huang không tiết lộ nguyên nhân nhưng kể rằng bản thân đã suýt mất mạng trong vụ việc liên quan đến chiếc xe này.

Vào năm 2025, trong chuyến thăm Trung Quốc, Jensen Huang cũng dành nhiều lời khen cho ô tô Xiaomi nói riêng và ngành công nghiệp xe điện của nước này nói chung. Ông bày tỏ mong muốn sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Xiaomi. Những chia sẻ này được đưa ra trong bối cảnh Nvidia và Xiaomi đang hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Nvidia đã và đang hợp tác với nhiều hãng ô tô lớn trên thế giới để phát triển công nghệ lái xe tự động, trí tuệ nhân tạo và kiến trúc máy tính trên xe. Các nhà sản xuất ô tô nổi bật đang hợp tác với Nvidia gồm Mercedes-Benz, Volvo, JLR, Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, GM, Lucid, Li Auto, BYD, Geely/Zeekr...