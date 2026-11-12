Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Chiếc ô tô khiến CEO Nvidia thấy hối tiếc nhất trong đời

Lê Tuấn

TPO - CEO Nvidia - Jensen Huang sở hữu khối tài sản 200 tỷ USD, nhưng ông cho biết một trong những điều tiếc nuối nhất cuộc đời lại liên quan đến chiếc ô tô từng mua tặng bố mẹ.

Những ngày gần đây, cái tên Jensen Huang thu hút sự chú ý của truyền thông sau khi CEO Nvidia thừa nhận từng ngoại tình, phản bội người vợ đã gắn bó với ông suốt 40 năm.

Song song với bê bối đời tư, cuộc sống và khối tài sản của vị tỷ phú công nghệ cũng trở thành chủ đề được quan tâm, trong đó có bộ sưu tập những chiếc ô tô đắt tiền mà ông từng sở hữu và sử dụng.

Theo NDTV, Jensen Huang có mối liên hệ với nhiều mẫu xe sang và siêu xe. Ông từng được bắt gặp cầm lái Porsche 911 Turbo. Một chiếc xe đắt giá khác có trong bộ sưu tập của ông là SUV Lamborghini Urus - mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu siêu xe Italy trong những năm gần đây.

Jensen Huang cũng từng sở hữu một số mẫu xe điện Tesla, gồm hai chiếc Model S màu trắng và một chiếc SUV Model X. Ngoài ra, ông còn được cho là từng sở hữu những siêu xe đắt giá như Ferrari F430, Ferrari 599, Ferrari 458 Italia và Koenigsegg CCX.

5c58e9e3-bc97-47bb-94f4-b67219af4a31.jpg
CEO của Nvidia bên cạnh dàn xe điện Tesla. Ảnh: VipFortunes.

Là người hâm mộ lâu năm của Mercedes-Benz, vị CEO Nvidia dành sự yêu thích đặc biệt cho mẫu sedan thuần điện EQS. Ông cũng từng xuất hiện trong một quảng cáo cho dòng S-Class 2021 - mẫu sedan được trang bị khoang lái ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được hỗ trợ bởi chip Nvidia.

Mẫu xe được cho là mới nhất trong bộ sưu tập của ông Huang là Mercedes-Maybach GLS 600, xuất hiện cùng vị tỷ phú vào đầu năm 2026. Đây là mẫu SUV cỡ lớn thuộc phân khúc siêu sang, có giá bán hơn 310.000 USD tại Đài Loan (Trung Quốc) - quê nhà của Jensen Huang.

nvidia-ceo-jensen-huang-made-the-news-after-buying-an-ultra-expensive-maybach-suv-1009.jpg
Ông Jensen Huang được bắt gặp lên một chiếc Maybach GLS. Ảnh: FTV News

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất về niềm đam mê ô tô của Jensen Huang cũng gắn liền với thương hiệu Mercedes-Benz. Sau khi Nvidia phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) năm 1999, ông đã bán một phần cổ phiếu để mua tặng bố mẹ chiếc Mercedes-Benz S-Class.

Thời điểm đó, Nvidia được định giá khoảng 300 triệu USD, trong khi chiếc sedan hạng sang có giá khoảng 80.000 USD. Tuy nhiên, khi Nvidia vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có giá trị lớn nhất thế giới, số cổ phiếu Huang bán đi để mua xe cũng tăng giá trị đáng kể.

Theo FTV News, nếu ông vẫn nắm giữ số cổ phiếu này, giá trị của chúng về sau có thể lên tới khoảng 1,2 tỷ USD.

238208eaa5b06eeb40eff1508a68ed90.jpg
Một chiếc Mercedes-Benz S-Class đời W220 ra mắt năm 1998. Ảnh: News.au

"Tôi chỉ có một điều hối tiếc duy nhất. Sau khi Nvidia IPO, tôi muốn mua cho bố mẹ một món quà thật tuyệt vời. Khi đó, tôi đã bán cổ phiếu Nvidia khi công ty được định giá 300 triệu USD để mua một chiếc Mercedes-Benz S-Class", ông Huang chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay.

Vị tỷ phú công nghệ thậm chí gọi đây là chiếc "xe đắt nhất thế giới" nếu xét theo giá trị số cổ phiếu mà ông đã bán để sở hữu nó.

Ngoài chiếc Mercedes-Benz S-Class dành tặng bố mẹ, còn một mẫu xe khác được coi là đáng nhớ với Jensen Huang là Toyota Supra. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết từng mua một chiếc Supra nhưng không tiết lộ đó là thế hệ thứ hai hay thứ ba.

Theo Cars, dựa trên mốc thời gian chiếc xe được mua mới vào dịp Giáng sinh, khi ông và người vợ Lori Huang đính hôn, nhiều khả năng đây là Supra thế hệ thứ ba.

231020-jensonhuangcafnvidia-fromtoyota-02-1024x576.jpg
Một trong những chiếc xe đáng nhớ nhất của Jensen Huang là Toyota Supra﻿. Ảnh: Toyota

Đáng tiếc, ngay trong ngày đính hôn dịp Giáng sinh năm đó, chiếc Supra đã gặp tai nạn và bị hư hỏng nặng. Huang không tiết lộ nguyên nhân nhưng kể rằng bản thân đã suýt mất mạng trong vụ việc liên quan đến chiếc xe này.

Vào năm 2025, trong chuyến thăm Trung Quốc, Jensen Huang cũng dành nhiều lời khen cho ô tô Xiaomi nói riêng và ngành công nghiệp xe điện của nước này nói chung. Ông bày tỏ mong muốn sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Xiaomi. Những chia sẻ này được đưa ra trong bối cảnh Nvidia và Xiaomi đang hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Nvidia đã và đang hợp tác với nhiều hãng ô tô lớn trên thế giới để phát triển công nghệ lái xe tự động, trí tuệ nhân tạo và kiến trúc máy tính trên xe. Các nhà sản xuất ô tô nổi bật đang hợp tác với Nvidia gồm Mercedes-Benz, Volvo, JLR, Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, GM, Lucid, Li Auto, BYD, Geely/Zeekr...

#Jensen Huang #Nvidia #Mercedes-Benz S-Class #bộ sưu tập xe #Toyota Supra #CEO Nvidia #tesla #jensen huang ngoại tình

Cùng chuyên mục

Thị trường ô tô Việt ghi nhận cột mốc mới

Thị trường ô tô Việt ghi nhận cột mốc mới

TPO - Sau 10 tháng đầu năm 2026, thị trường Việt Nam ước tính đã tiêu thụ hơn 550.000 xe ô tô các loại. Đáng chú ý, lần đầu tiên có một hãng ô tô trong nước vượt mốc 200.000 xe bán ra chỉ sau 10 tháng kinh doanh.

Clip: Ô tô lấn làn, húc bay người đi xe máy

TPO - Chiếc ô tô đi lấn hẳn sang làn ngược chiều với tốc độ khá cao, đúng lúc có xe máy chở hai người đi tới. Cú tông mạnh khiến cả hai người trên xe bị hất tung. Vụ tai nạn xảy ra tại Nghệ An.

Nhiều SUV giảm giá: Xe Nhật ưu đãi trăm triệu đồng

Nhiều SUV giảm giá: Xe Nhật ưu đãi trăm triệu đồng

TPO - Nhằm kích cầu trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, nhiều hãng xe và đại lý đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi lớn. Nhiều mẫu SUV đô thị được áp dụng giảm giá dao động từ vài chục cho đến hàng trăm triệu đồng.

Clip: Tài xế ô tô mở cửa ‘quật ngã’ người đi xe máy

TPO - Tài xế ô tô đỗ lề đường bất ngờ mở toang cửa mà không quan sát kỹ xung quanh, dẫn tới va chạm với người đi xe máy. Tình huống khiến cả người lái và phương tiện ngã ra đường, may mắn là xe gắn camera đi sau đã kịp phanh tránh va chạm. Vụ việc xảy ra ở Đà Nẵng.

BYD x Grab: Mua xe điện ưu đãi đến 70 triệu, bứt tốc thu nhập cuối năm

BYD x Grab: Mua xe điện ưu đãi đến 70 triệu, bứt tốc thu nhập cuối năm

BYD Việt Nam kết hợp cùng Grab triển khai chương trình “Đối tác xanh bền vững” từ 1/11/2026 đến 31/1/2027, mang đến cơ hội duy nhất để sở hữu xe điện BYD Dolphin với ưu đãi 70 triệu đồng và BYD M6 ưu đãi 25 triệu đồng, kèm gói bảo hành pin 8 năm hoặc 300.000 km. Chương trình áp dụng cho hai mẫu xe thuần điện BYD Dolphin và BYD M6, góp phần giảm chi phí đầu tư phương tiện và hỗ trợ tài xế chuyển đổi sang giải pháp kinh doanh vận tải bằng xe điện.

Clip: Xe khách rẽ ẩu gây va chạm với xe khác

TPO - Chiếc xe khách bật xi-nhan rồi đánh lái để rẽ trái quay đầu, mặc cho phía sau vẫn còn rất nhiều phương tiện đang lưu thông. Đầu xe khách sau đó va chạm với một xe van 16 chỗ di chuyển sát dải phân cách. Tình huống xảy ra tại Hà Nội.

Clip: Thanh niên phóng nhanh tông ngã xe máy đối diện

TPO - Nam thanh niên phóng nhanh vượt qua ô tô gắn camera hành trình, sau đó tông thẳng vào xe máy của một người đàn ông khác đi chậm ở hướng đối diện. Va chạm khiến cả hai xe và tài xế ngã ra đường, may mắn không ai bị thương nặng. Vụ việc xảy ra tại Quảng Trị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe