Land Rover kiện BYD tại châu Âu

Land Rover đang thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm khởi kiện BYD tại châu Âu với mẫu SUV mới BYD FangChengBao Ti 7

Theo Motor1, Jaguar Land Rover (JLR) đang theo đuổi vụ kiện BYD vì nghi ngờ hãng xe Trung Quốc đã tháo rời một chiếc Defender để nghiên cứu công nghệ, sau đó ứng dụng lên mẫu SUV Fangchengbao Ti7.

Đáng chú ý, cơ quan thi hành án tại Hà Lan đã thu giữ các tài liệu kỹ thuật số tại 2 văn phòng BYD trong tháng 8, nhằm phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp.

Thông tin được The Times và The Guardian đăng tải, cho biết vụ việc liên quan đến các cơ sở BYD tại Schiedam và Hoofddorp.

BYD bị nghi sao chép công nghệ Defender

Theo truyền thông Anh, JLR nghi ngờ BYD đã sử dụng phương pháp nghiên cứu ngược (reverse engineering) để tìm hiểu công nghệ của Land Rover Defender.

Đây là phương pháp tháo rời hoặc phân tích một sản phẩm đã hoàn thiện nhằm tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các giải pháp kỹ thuật bên trong.

JLR cho rằng một số công nghệ được nghiên cứu theo cách này có thể đã xuất hiện trên Fangchengbao Ti7, mẫu SUV hybrid sạc ngoài 7 chỗ của BYD.

Thiết kế chẳng mấy khác biệt giữa BYD Ti7 và Land Rover Defender. Ảnh: BYD, Motor1.

Để phục vụ vụ kiện, hãng xe Anh đã đề nghị tòa án cho phép thu giữ dữ liệu tại các văn phòng của đối thủ Trung Quốc.

Tuy nhiên phía BYD không đồng tình với quá trình thu thập chứng cứ. Đội ngũ pháp lý của hãng cho rằng hoạt động này mang tính tìm kiếm chứng cứ quá rộng, đồng thời phản đối việc thu giữ quá nhiều tài liệu.

Ngược lại, các luật sư đại diện JLR cáo buộc BYD đã cản trở quá trình thu thập dữ liệu. Tranh chấp sẽ tiếp tục được xem xét tại tòa án ở The Hague (Hà Lan). Một phán quyết sơ bộ dự kiến được đưa ra ngày 11/11.

Hiện chưa có kết luận cho thấy BYD đã thực sự sao chép công nghệ của Land Rover Defender.

Phản hồi Motor1, đại diện JLR cho biết hãng không bình luận về những thủ tục pháp lý đang diễn ra.

SUV Trung Quốc giá rẻ hơn gần 30.000 USD

Fangchengbao Ti7 chính thức được bán tại Trung Quốc từ tháng 9/2025. Mẫu SUV 7 chỗ sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài, sở hữu ngoại hình vuông vức, thân xe cao lớn và nhiều chi tiết mang hơi hướm dòng Land Rover Defender.

Sự tương đồng về kiểu dáng khiến Ti7 từng được một số người gọi là bản sao Trung Quốc của mẫu SUV địa hình Anh quốc.

Tuy nhiên tranh chấp lần này không chỉ xoay quanh thiết kế. Theo truyền thông Anh, JLR nghi ngờ BYD đã nghiên cứu ngược những giải pháp kỹ thuật của Defender để phát triển sản phẩm mới.

Cận cảnh đầu xe của BYD Ti 7 và Land Rover Defender. Ảnh: BYD, Motor1.

Ti7 cũng chuẩn bị gia nhập thị trường Anh, nơi Land Rover được xem là một trong những thương hiệu ôtô lâu đời và có giá trị nhận diện lớn.

Theo kế hoạch, mẫu SUV BYD sẽ bắt đầu được bàn giao tại Anh từ tháng 1/2027, với giá khởi điểm khoảng 64.400 USD.

Trong khi đó, khách hàng muốn sở hữu Land Rover Defender 110 phiên bản 7 chỗ phải chi từ khoảng 91.800 USD.

Chênh lệch giá giữa 2 mẫu xe lên đến hơn 27.000 USD.

Dù sử dụng nền tảng kỹ thuật và hệ truyền động khác nhau, mức giá thấp hơn đáng kể có thể giúp Ti7 thu hút những khách hàng yêu thích kiểu dáng SUV vuông vức nhưng chưa sẵn sàng chi tiền mua Defender.

Không phải lần đầu Land Rover kiện xe Trung Quốc

Trước BYD, Jaguar Land Rover từng có tranh chấp pháp lý với một nhà sản xuất ôtô Trung Quốc về nghi vấn sao chép thiết kế. Năm 2019, hãng xe Anh thắng kiện Jiangling Motor Corporation sau 3 năm theo đuổi vụ việc liên quan đến một mẫu SUV có ngoại hình tương đồng Range Rover Evoque.

Tuy nhiên mối quan hệ giữa JLR và ngành ôtô Trung Quốc không chỉ có những vụ kiện.

Hãng xe Anh còn hợp tác lâu năm với Chery thông qua liên doanh tại Trung Quốc, đồng thời tham gia kế hoạch hồi sinh thương hiệu Freelander dành cho các dòng xe điện.

Đáng chú ý, một thương hiệu khác thuộc Chery là Jaecoo cũng từng bị so sánh với Land Rover vì thiết kế sản phẩm. Mẫu Jaecoo 7 được một số người tại Anh gọi là "Range Rover phiên bản Temu", do sở hữu ngoại hình mang nhiều nét tương đồng với những mẫu SUV hạng sang của JLR.

Jaecoo J7 cũng từng được gọi là bản giá rẻ của Defender tại Anh. Ảnh: Jaecoo.

Dù vậy, Jaecoo 7 lại đang trở thành một trong những mẫu ôtô bán chạy nhất thị trường Anh. Trong tháng 10/2026, mẫu SUV Trung Quốc dẫn đầu doanh số ôtô mới tại Anh với 3.412 xe đăng ký. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp Jaecoo 7 giữ vị trí số 1, đồng thời là lần thứ 3 mẫu xe dẫn đầu thị trường trong năm nay.

Tính đến hết tháng 10, Jaecoo 7 đạt tổng cộng 42.885 xe đăng ký, đứng thứ 2 trong danh sách ôtô bán chạy nhất Anh năm 2026. Sự phát triển nhanh chóng của các thương hiệu Trung Quốc đang khiến cuộc cạnh tranh tại thị trường châu Âu ngày càng gay gắt.

Trong đó, BYD và nhiều nhà sản xuất khác không chỉ mở rộng thị phần bằng những mẫu xe giá cạnh tranh, mà còn liên tục phát triển sản phẩm ở các phân khúc cao hơn. Với Land Rover, Defender là một trong những dòng xe quan trọng nhất về doanh số và nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên việc BYD có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khi phát triển Fangchengbao Ti7 hay không vẫn chưa được xác định.

Kết quả tranh chấp sẽ phụ thuộc vào những chứng cứ được tòa án chấp nhận và đánh giá trong quá trình xét xử.