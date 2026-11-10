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Xe

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CSGT xử phạt nhiều trường hợp dùng điện thoại trong lúc lái xe máy

Lê Tuấn

TPO - Cuối tuần qua, lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại khu vực nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng, Hà Nội. Tại đây, tổ công tác phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), vào chiều 07/11 vừa qua, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại khu vực nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng.

Chỉ trong khoảng một giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 6 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy dùng tay sử dụng điện thoại di động khi phương tiện đang di chuyển.

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Nhiều tài xế bị xử phạt vì dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe. Ảnh: Cục CSGT

Theo cơ quan chức năng, đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, bởi việc vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại khiến người lái mất tập trung, hạn chế khả năng quan sát và xử lý các tình huống phát sinh.

Điển hình, hồi 16h45, tổ công tác phát hiện anh V.H.H (sinh năm 2001, trú tại Thanh Hóa), điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 30M9-14xx, một tay cầm điện thoại thực hiện cuộc gọi khi xe đang lưu thông. Làm việc với lực lượng chức năng, anh H cho biết do có việc cần liên lạc nên đã sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục dừng kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 88AD-006.xx do anh H.X.C (sinh năm 2005, trú tại Phú Thọ) điều khiển. Qua kiểm tra, người này không đội mũ bảo hiểm và đeo tai nghe khi tham gia giao thông. Anh C cho biết sử dụng tai nghe để nghe chỉ đường trên điện thoại.

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CSGT xử lý trường hợp người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và đeo tai nghe khi tham gia giao thông. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động không chỉ là thói quen nguy hiểm mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy dùng tay sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác, sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) khi lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT nhận định điện thoại di động đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người, phục vụ nhiều nhu cầu từ liên lạc, nhắn tin đến tìm đường và cập nhật thông tin.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần sử dụng điện thoại đúng cách, đúng thời điểm. Nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại vì bất cứ lý do nào, tài xế cần dừng, đỗ xe tại vị trí an toàn và đúng quy định.

Tuyệt đối không thực hiện hành vi dùng tay sử dụng điện thoại trong lúc đang điều khiển phương tiện. Bởi chỉ một khoảnh khắc rời mắt khỏi đường hoặc buông một tay khỏi tay lái cũng có thể khiến người điều khiển mất khả năng xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

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