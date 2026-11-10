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Xe

Cánh tay robot tự sạc ô tô điện, tài xế không cần xuống xe

Lê Tuấn

TPO - BYD vừa trình diễn hệ thống sạc nhanh bằng cánh tay robot tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cho phép xe điện tự động kết nối với trạm sạc mà không cần người lái thao tác trực tiếp.

Tại UAE vào cuối tuần qua, BYD gây chú ý khi công bố lập kỷ lục tốc độ 500 km/h với mẫu Yangwang U9 Xtreme bên cạnh việc trình làng sedan hạng sang Yangwang Altior.

Về mảng công nghệ sạc, hãng giới thiệu cánh tay robot dùng cho tác vụ sạc tự động. Cụ thể, cánh tay robot sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh kết hợp cơ chế điều khiển phản hồi lực để xác định vị trí cổng sạc, mở nắp bảo vệ, đưa đầu sạc vào đúng vị trí và tự động rút ra khi quá trình nạp điện hoàn tất.

Hãng cho biết hệ thống hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn đầu sạc khác nhau đang được sử dụng tại các thị trường quốc tế.

Cánh tay robot tự mở nắp, cắm sạc cho ô tô điện. Video: CarNewsChina

BYD cũng giới thiệu tính năng đỗ xe và sạc tự động chỉ bằng một thao tác. Với công nghệ này, xe tương thích có thể tự di chuyển vào vị trí sạc, sau đó cánh tay robot sẽ kết nối đầu sạc mà không cần sự can thiệp của người lái.

Nhà sản xuất Trung Quốc đã nghiên cứu các robot sạc tự động trong nhiều năm. Những hệ thống trước đây tập trung vào phương tiện dẫn đường tự động (AGV), trước khi được mở rộng sang lĩnh vực xe du lịch.

BYD không phải hãng xe Trung Quốc đầu tiên trình diễn công nghệ sạc xe điện tự động. Tháng 1/2025, Huawei từng giới thiệu cánh tay robot sạc điện cùng mẫu sedan hạng sang Maextro S800.

Trong màn trình diễn, chiếc S800 tự xác định vị trí trạm sạc, di chuyển và đỗ cạnh thiết bị. Cánh tay robot được tích hợp trên bộ sạc siêu nhanh công suất 600kW của Huawei sau đó tự động kết nối với xe. Khi quá trình sạc hoàn tất, hệ thống cũng tự rút đầu sạc mà không cần người điều khiển.

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Trở lại với BYD ở UAE, hãng cũng trình diễn trạm sạc có công suất đầu ra ước tính đạt 1.000kW. Trạm sạc được tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời, hệ thống lưu trữ điện bằng pin và thiết bị sạc công suất cao.

Động thái diễn ra trong bối cảnh BYD đang mở rộng công nghệ sạc nhanh ra ngoài Trung Quốc. Tháng 3/2026, hãng giới thiệu pin Blade thế hệ thứ hai cùng hệ thống sạc hỗ trợ công suất lên tới 1.500kW trên mỗi đầu sạc. Theo BYD, trong điều kiện phù hợp, pin có thể được sạc từ 10% lên 70% trong 5 phút và đạt 97% sau 9 phút.

Trước đó, BYD công bố kế hoạch xây dựng 20.000 trạm sạc nhanh trên khắp Trung Quốc vào cuối năm 2026, đồng thời bắt đầu mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế trong cùng năm. Tuy nhiên, hãng chưa tiết lộ thời điểm thương mại hóa hệ thống sạc robot vừa trình diễn tại UAE cũng như mức giá của thiết bị.

Tại châu Âu, BYD dự kiến triển khai 100 trạm sạc nhanh vào cuối năm 2026. Hãng xe có trụ sở tại Thâm Quyến đặt mục tiêu nâng số lượng lên 3.000 trạm vào cuối năm 2027.

#BYD #cánh tay robot sạc #sạc xe điện tự động #trạm sạc 1.000 kW #sạc tự động #robot sạc xe #sạc nhanh #trạm sạc #công nghệ sạc

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