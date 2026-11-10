Ford sắp ra bán tải mới 'giá mềm', cùng cỡ Ranger

TPO - Mẫu bán tải cỡ trung mới của Ford dự kiến sẽ ra mắt năm 2027 ở thị trường quốc tế, với mục tiêu giảm 20% chi phí nguyên vật liệu cơ bản so với Ranger.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III, CEO Jim Farley xác nhận Ford sẽ ra mắt một mẫu bán tải cỡ trung hoàn toàn mới vào năm 2027.

“Năm tới, chúng tôi sẽ ra mắt mẫu bán tải cỡ trung giá phải chăng dành cho các thị trường quốc tế”, ông Farley cho biết. Dẫu vậy ông chưa tiết lộ tên xe, địa điểm sản xuất hay những quốc gia đầu tiên được phân phối.

Động thái trên nhằm giúp Ford cạnh tranh tại những thị trường mà các hãng xe Trung Quốc đang thu hút khách hàng nhờ những mẫu bán tải giá rẻ, trong đó có nhiều phiên bản điện hóa. CEO của Ford kỳ vọng sản phẩm mới sẽ đạt được thành công tương tự Maverick tại Mỹ, qua đó giúp hãng tiếp cận được thêm nhiều khách hàng.

Dù chưa công bố nhiều thông tin, lãnh đạo Ford xác nhận thời điểm ra mắt dự kiến trong 2027 và đặt mục tiêu giảm đáng kể chi phí sản xuất. Cụ thể, chi phí vật liệu cơ bản của mẫu bán tải mới được kỳ vọng thấp hơn 20% so với Ford Ranger hiện nay.

Theo ông Farley, mục tiêu giảm chi phí là cơ sở để Ford cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất bán tải Trung Quốc. Những thương hiệu này đang đẩy mạnh hiện diện tại Mỹ Latinh và Đông Nam Á, với mức giá thấp hơn đáng kể so với các hãng ô tô lâu đời.

Tuy nhiên, hãng không đảm bảo rằng chi phí vật liệu thấp hơn thì giá bán lẻ chắc chắn sẽ giảm tương ứng, bởi chi phí sản xuất và giá bán thường không biến động cùng tỷ lệ. Dù vậy, mục tiêu của Ford cho thấy hãng muốn định vị mẫu xe mới ở nhóm giá cạnh tranh ngay từ đầu, trước khi công bố tên gọi, nhà máy sản xuất hay hệ truyền động.

Mẫu bán tải mới cùng kích cỡ với Ranger nhưng có chi phí vật liệu thấp hơn.

Mẫu bán tải này cũng không phải phiên bản đổi tên từ bất kỳ sản phẩm nào Ford đang bán. Xe được phát triển với chi phí sản xuất thấp hơn Ranger, đồng thời có kết cấu riêng, khác với Maverick sử dụng khung gầm liền khối và mẫu bán tải điện Fathom hướng đến thị trường Mỹ.

Thời gian gần đây, Ford tập trung phát triển danh mục xe bán tải điện. Hãng đã công bố một số thông tin về mức giá dự kiến của Fathom, đồng thời thừa nhận việc đưa ra thị trường một mẫu bán tải điện giá rẻ đòi hỏi nhiều nỗ lực về kỹ thuật.

Trong khi đó, mẫu bán tải cỡ trung dành cho thị trường quốc tế được phát triển theo hướng tối ưu chi phí, thay vì tập trung vào điện hóa. Ford chưa công bố hệ truyền động, nhưng không loại trừ khả năng sẽ có phiên bản hybrid sạc ngoài trong tương lai.

Khả năng mẫu xe này được phân phối tại Mỹ hiện chưa được đề cập. Ford đang bán 4 dòng bán tải tại thị trường nội địa, gồm Maverick, Ranger, F-150 và Super Duty.

Tại Việt Nam, Ford đang phân phối một dòng bán tải cỡ trung là Ranger. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, với doanh số lũy kế đạt gần 10.000 chiếc tính hết 9 tháng đầu năm 2026.