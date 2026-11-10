Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Ford sắp ra bán tải mới 'giá mềm', cùng cỡ Ranger

Lê Tuấn

TPO - Mẫu bán tải cỡ trung mới của Ford dự kiến sẽ ra mắt năm 2027 ở thị trường quốc tế, với mục tiêu giảm 20% chi phí nguyên vật liệu cơ bản so với Ranger.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III, CEO Jim Farley xác nhận Ford sẽ ra mắt một mẫu bán tải cỡ trung hoàn toàn mới vào năm 2027.

“Năm tới, chúng tôi sẽ ra mắt mẫu bán tải cỡ trung giá phải chăng dành cho các thị trường quốc tế”, ông Farley cho biết. Dẫu vậy ông chưa tiết lộ tên xe, địa điểm sản xuất hay những quốc gia đầu tiên được phân phối.

2026-ford-ranger-super-duty-australia.jpg

Động thái trên nhằm giúp Ford cạnh tranh tại những thị trường mà các hãng xe Trung Quốc đang thu hút khách hàng nhờ những mẫu bán tải giá rẻ, trong đó có nhiều phiên bản điện hóa. CEO của Ford kỳ vọng sản phẩm mới sẽ đạt được thành công tương tự Maverick tại Mỹ, qua đó giúp hãng tiếp cận được thêm nhiều khách hàng.

Dù chưa công bố nhiều thông tin, lãnh đạo Ford xác nhận thời điểm ra mắt dự kiến trong 2027 và đặt mục tiêu giảm đáng kể chi phí sản xuất. Cụ thể, chi phí vật liệu cơ bản của mẫu bán tải mới được kỳ vọng thấp hơn 20% so với Ford Ranger hiện nay.

Theo ông Farley, mục tiêu giảm chi phí là cơ sở để Ford cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất bán tải Trung Quốc. Những thương hiệu này đang đẩy mạnh hiện diện tại Mỹ Latinh và Đông Nam Á, với mức giá thấp hơn đáng kể so với các hãng ô tô lâu đời.

Tuy nhiên, hãng không đảm bảo rằng chi phí vật liệu thấp hơn thì giá bán lẻ chắc chắn sẽ giảm tương ứng, bởi chi phí sản xuất và giá bán thường không biến động cùng tỷ lệ. Dù vậy, mục tiêu của Ford cho thấy hãng muốn định vị mẫu xe mới ở nhóm giá cạnh tranh ngay từ đầu, trước khi công bố tên gọi, nhà máy sản xuất hay hệ truyền động.

4a96e4e2-5dee-580e-9723-eb2600850000.jpg
Mẫu bán tải mới cùng kích cỡ với Ranger nhưng có chi phí vật liệu thấp hơn.

Mẫu bán tải này cũng không phải phiên bản đổi tên từ bất kỳ sản phẩm nào Ford đang bán. Xe được phát triển với chi phí sản xuất thấp hơn Ranger, đồng thời có kết cấu riêng, khác với Maverick sử dụng khung gầm liền khối và mẫu bán tải điện Fathom hướng đến thị trường Mỹ.

Thời gian gần đây, Ford tập trung phát triển danh mục xe bán tải điện. Hãng đã công bố một số thông tin về mức giá dự kiến của Fathom, đồng thời thừa nhận việc đưa ra thị trường một mẫu bán tải điện giá rẻ đòi hỏi nhiều nỗ lực về kỹ thuật.

Trong khi đó, mẫu bán tải cỡ trung dành cho thị trường quốc tế được phát triển theo hướng tối ưu chi phí, thay vì tập trung vào điện hóa. Ford chưa công bố hệ truyền động, nhưng không loại trừ khả năng sẽ có phiên bản hybrid sạc ngoài trong tương lai.

cq5damweb21602160.jpg

Khả năng mẫu xe này được phân phối tại Mỹ hiện chưa được đề cập. Ford đang bán 4 dòng bán tải tại thị trường nội địa, gồm Maverick, Ranger, F-150 và Super Duty.

Tại Việt Nam, Ford đang phân phối một dòng bán tải cỡ trung là Ranger. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, với doanh số lũy kế đạt gần 10.000 chiếc tính hết 9 tháng đầu năm 2026.

#xe bán tải #Ford #Ford Ranger #bán tải ford #bán tải giá rẻ #xe bán tải Trung Quốc #bán tải cỡ trung

Cùng chuyên mục

Clip: Thanh niên phóng nhanh tông ngã xe máy đối diện

TPO - Nam thanh niên phóng nhanh vượt qua ô tô gắn camera hành trình, sau đó tông thẳng vào xe máy của một người đàn ông khác đi chậm ở hướng đối diện. Va chạm khiến cả hai xe và tài xế ngã ra đường, may mắn không ai bị thương nặng. Vụ việc xảy ra tại Quảng Trị.

Clip: Taxi quay đầu đè qua vạch liền, tông ngã xe máy

TPO - Xe taxi màu trắng quay đầu đè qua vạch kẻ liền, bị khuất tầm nhìn dẫn tới tông vào một xe máy đi sát vỉa hè. Va chạm khiến cả người và phương tiện ngã ra đường. Vụ tai nạn xảy ra ở TPHCM.

CSGT xử phạt nhiều trường hợp dùng điện thoại trong lúc lái xe máy

CSGT xử phạt nhiều trường hợp dùng điện thoại trong lúc lái xe máy

TPO - Cuối tuần qua, lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại khu vực nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng, Hà Nội. Tại đây, tổ công tác phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe.

Xe máy nằm trên nóc ô tô sau cú đâm kinh hoàng

Xe máy nằm trên nóc ô tô sau cú đâm kinh hoàng

TPO - Chiếc xe máy chở 3 người đã đâm mạnh vào xe ô tô đang quay đầu trên quốc lộ 7. Sau va chạm, chiếc xe máy văng lên và nằm gọn gàng trên nóc xe ô tô khiến nhiều người ngạc nhiên.

Xử phạt người đàn ông đăng tin báo chốt CSGT

Xử phạt người đàn ông đăng tin báo chốt CSGT

TPO - Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý một trường hợp đăng tải thông tin về vị trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên mạng xã hội nhằm giúp người tham gia giao thông né tránh việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe