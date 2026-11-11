Nhiều mẫu xe điện hóa mới sắp đổ bộ thị trường Việt

TPO - VinFast chuẩn bị ra mắt hai mẫu ô tô điện vào giữa tháng 11, nhiều khả năng là VF 5 và VF 6 mới. Cùng thời điểm, MG Urban và loạt SUV điện hóa từ Trung Quốc cũng rục rịch gia nhập thị trường Việt Nam.

Mới đây, VinFast đăng tải video hé lộ hai mẫu xe điện mới, đồng thời xác nhận thời điểm ra mắt trong tháng 11. Dù chưa công bố tên gọi, nhưng dựa trên hình ảnh được công bố và những thông tin rò rỉ trước đó, nhiều khả năng đây là VF 5 và VF 6 phiên bản mới.

Cả hai mẫu xe này đã nhiều lần được bắt gặp trong quá trình chạy thử trên đường phố thời gian qua.

Hai mẫu xe điện mới của VinFast được hé lộ dưới dạng bóng mờ. Ảnh: VinFast

Bộ đôi xe điện VinFast mới dự kiến sẽ có nhiều thay đổi ở thiết kế ngoại thất. Tuy nhiên, danh sách trang bị, thông số vận hành, số lượng phiên bản hay giá bán vẫn chưa được hé lộ.

Ở phiên bản hiện hành, cả VF 5 và VF 6 đều đang có doanh số đứng đầu phân khúc SUV cỡ A và B. Lũy kế 9 tháng đầu năm, hãng xe Việt đã bàn giao 19.026 xe VF 6 và 30.420 xe VF 5/Herio Green.

Cũng trong tháng 11, thị trường còn đón thêm một mẫu xe điện đô thị đáng chú ý là MG Urban. Đây thực chất là thế hệ mới của dòng xe điện MG4 từng được phân phối tại Việt Nam, còn có tên gọi khác là MG4 Urban ở một số thị trường quốc tế.

So với MG4 trước đây, MG Urban có thiết kế thay đổi theo hướng trung tính hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED vuốt ngược và hốc gió lớn ở cản trước, trong khi phía sau được trang bị cụm đèn hậu tạo hình mũi tên.

Lô xe MG Urban đầu tiên đã về đến Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Từ đầu tháng 10/2026, một số đại lý MG tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe này. MG Urban dự kiến ra mắt trong tháng 11, song giá bán và cấu hình xe bán tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Phiên bản MG4 trước đây có giá niêm yết từ 828-948 triệu đồng.

Ở phân khúc cao hơn, thương hiệu iCAUR chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam với hai mẫu SUV điện hóa V23 và V27. Trong đó, V23 là xe thuần điện còn V27 là xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV). Bộ đôi này có thiết kế hình hộp đặc trưng, thân xe vuông vức cùng cụm đèn chiếu sáng dạng tròn.

SUV V27 và V23 sẽ là hai mẫu xe đầu tiên được iCAUR mở bán tại Việt Nam.

Thông tin về cấu hình và giá bán của V23, V27 hiện vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, theo đại diện iCAUR, hai mẫu xe không được định vị ở phân khúc giá rẻ mà hướng đến nhóm khách hàng đề cao sự khác biệt trong thiết kế và quan tâm đến công nghệ.

Một thương hiệu ô tô Trung Quốc khác cũng đang chuẩn bị gia nhập Việt Nam là Li Auto. Theo kế hoạch, hãng sẽ đưa về nước 4 mẫu SUV thuộc phân khúc cao cấp, trong đó có 3 mẫu sử dụng công nghệ REEV và mẫu còn lại là xe thuần điện.

Li Auto L8 là mẫu SUV cỡ lớn 6 chỗ ngồi.

Việc ngày càng nhiều hãng xe đưa các mẫu REEV về Việt Nam cho thấy thị trường đang mở rộng lựa chọn công nghệ điện hóa. Thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện hoặc hybrid truyền thống, các nhà sản xuất bắt đầu tiếp cận người dùng bằng nhiều giải pháp truyền động khác nhau.

Trong đó, công nghệ REEV là xu hướng nổi lên thời gian gần đây ở nước ta. Dòng xe này vẫn cho trải nghiệm lái thuần điện với mô-tơ dẫn động, nhưng không bị phụ thuộc hạ tầng trạm sạc do có động cơ đốt trong. Động cơ này đóng vai trò như máy phát điện để nạp năng lượng cho hệ thống pin khi cần thiết.