VinFast chính thức nhận đặt cọc xe VF 5 và VF 6 mới - giá từ 460 và 646 triệu đồng

VinFast công bố ra mắt và chính thức nhận đặt cọc hai mẫu SUV đô thị mẫu mới là VF 5 và VF 6, với nhiều nâng cấp công nghệ hấp dẫn như mở khóa bằng điện thoại thông minh, camera 360, cốp điện… Có giá bán chỉ từ 460 triệu đối với VF 5 và 646 triệu đối với VF 6, khách hàng đặt cọc sớm từ ngày 12-18/11/2026 sẽ được ưu đãi ngay 10 - 15 triệu đồng/xe.

VF 5 và VF 6 là hai mẫu xe dẫn đầu phân khúc A-SUV và B-SUV về doanh số bán hàng, đồng thời thuộc top những mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam.

Việc ra mắt phiên bản mới, với những điều chỉnh về thiết kế, công nghệ và tính năng không chỉ giúp VF 5 và VF 6 mới ngày càng phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của đông đảo khách hàng mà còn duy trì vị thế của những mẫu xe dẫn dắt thị trường.

Trong đó, VF 5 mới có giá bán 540 triệu đồng cho phiên bản Premium, ngoài ra còn có phiên bản Green tối ưu cho kinh doanh dịch vụ với mức giá 460 triệu đồng. Xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ, trẻ trung, phần đầu xe thu hút với dải trang trí hình cánh chim mạ chrome kết hợp cùng cụm đèn LED Projector hiện đại. Bộ la-zăng hợp kim kích thước 17 inch thể thao tạo điểm nhấn khi nhìn từ bên hông, trong khi phía đuôi xe được thiết kế tối giản, hiện đại với cụm đèn hậu LED kiểu dáng mới và đèn phanh tích hợp trên cao.

Xe có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3.987 x 1.772 x 1.595 (mm). Trục cơ sở dài 2.513 mm, khoảng sáng gầm 178 mm đảm bảo cho không gian nội thất rộng rãi và khả năng xoay trở linh hoạt trong mọi điều kiện địa hình.

Ở bên trong, khoang nội thất của VF 5 mới được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại, trang bị nhiều tiện nghi hữu ích cho người dùng như màn hình trung tâm 10,1 inch hỗ trợ điều khiển trực quan mọi chức năng trên xe; đế sạc không dây cho smartphone; cửa gió điều hòa hàng ghế sau; phanh tay điện tử kèm Auto-Hold giúp tăng thêm không gian chứa đồ trong xe; công nghệ khóa thông minh bằng điện thoại (Phone As A Key), cho phép đóng, mở cửa và khởi động xe không cần chìa khóa…

Ghế ngồi rộng rãi với không gian được thiết kế tối ưu, hàng ghế thứ hai có độ ngả lưng thoải mái, khoảng để chân rộng và đệm đỡ đùi hợp lý giúp mang đến trải nghiệm thư giãn cho cả người lái lẫn các hành khách trên xe.

VinFast VF 5 mới phiên bản Premium được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến như 6 túi khí, camera 360, chức năng kiểm soát hành trình Cruise Control và phanh đĩa bốn bánh.

Bộ pin dung lượng 43 kWh giúp VF 5 mới phiên bản Premium có thể di chuyển liên tục quãng đường tới 370 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC). Xe hỗ trợ sạc nhanh tối đa 60 kW, thời gian sạc từ 10% - 70% trong chưa đầy 28 phút. Kết hợp cùng động cơ điện công suất 72 kW, mô-men xoắn cực đại 180 Nm, VF 5 mới có thể tự tin chinh phục mọi địa hình và thực hiện các chuyến hành trình dài một cách an toàn và thoải mái.

Tương tự VF 5, VF 6 mới có hai phiên bản gồm: VF 6 Comfort (giá niêm yết 646 triệu đồng) và VF 6 Premium (giá niêm yết 715 triệu đồng). Xe sở hữu thiết kế nội, ngoại thất hoàn toàn mới, với điểm nhấn nằm ở cụm đèn trước và sau, tay nắm cửa bán ẩn và mâm cỡ lớn 19 inch phối ốp khí động học.

Kích thước VF 6 mới Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.246 x 1.827 x 1.616 (mm), trục cơ sở dài 2.730 mm, tạo tỷ lệ thân xe cân đối, thể thao và giúp tối ưu không gian cabin.

Nội thất xe được thiết kế tối giản theo phong cách hiện đại và tinh tế, với màn hình trung tâm cỡ lớn đặt chính giữa táp-lô, cùng một màn hình hiển thị thông số vận hành đặt phía sau vô-lăng. Vô-lăng thiết kế mới kết hợp hài hòa với ghế ngồi thể thao và bệ tì tay tiện dụng, tích hợp đế sạc không dây cho smartphone. Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ, tiện nghi tiên tiến như: hệ thống âm thanh chất lượng cao được tinh chỉnh bởi Arkamys; cốp điện; điều hòa tự động hai vùng tích hợp công nghệ kiểm soát chất lượng không khí, ion hóa và lọc Combi PM 1.0; trợ lý ảo tiếng Việt phiên bản 3.0; tính năng cập nhật phần mềm từ xa qua giao thức không dây OTA...

Về an toàn, VF 6 mới được thiết kế hướng tới tiêu chuẩn ASEAN NCAP 5 sao, với 6 túi khí, cảm biến đỗ xe trước và camera 360. Xe được trang bị hệ thống ADAS với nhiều tính năng hỗ trợ người lái trên cao tốc và khi tắc đường, có khả năng nhận biết biển báo giao thông và điều chỉnh tốc độ thông minh.

Về vận hành, VF 6 mới sở hữu động cơ điện công suất 130 kW và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, cho khả năng tăng tốc mượt và phản hồi nhanh. Quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy lên đến 510 km (phiên bản Comfort) giúp VF 6 mới đáp ứng tốt mọi nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng.

Trong giai đoạn mở cọc sớm từ ngày 12/11 đến hết ngày 18/11/2026, khách hàng sẽ được nhận ngay ưu đãi 10 triệu đồng cho VF 5 và 15 triệu đồng cho VF 6, bằng đúng chi phí cọc của hai mẫu xe trên. Thời gian giao xe dự kiến bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Khách hàng có thể đặt cọc thông qua website hoặc các đại lý phân phối VinFast chính hãng trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ đại lý phân phối, truy cập website https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc liên hệ tổng đài CSKH 1900 23 23 89./.