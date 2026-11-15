Cháy ban công chung cư ở Hà Nội, khói đen cuồn cuộn

TPO - Sáng 15/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực ban công căn hộ tầng 10 chung cư Goldmark City (Hà Nội) khiến cột khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Các nhân chứng cho biết khoảng hơn 9h cùng ngày, phát hiện có cháy tại khu vực ban công căn hộ tầng 10 tòa chung cư S4, Khu đô thị Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội.

Ngay sau đó, người dân đã hô hoán cho mọi người biết và báo cho ban quản lý tòa nhà cũng như lực lượng chữa cháy.

Lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

Theo một số người dân, khu vực xảy ra cháy ngoài ban công có đồ đạc như điều hòa. Vụ cháy khiến khói ám lên các tầng trên cao.

Vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người, hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê.