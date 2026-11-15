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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo các nước tại Campuchia

Minh Hạnh

TPO - Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, ngày 15/11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước tham dự hội nghị.

Tại cuộc gặp Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, trong đó kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt gần 557 triệu USD. Đây là cơ sở thuận lợi để hai nước khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển thực chất.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất hai bên nâng tầm, đa dạng hóa hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với chính sách, thế mạnh và có thể bổ trợ lẫn nhau, bao gồm nông nghiệp bền vững, công nghiệp phụ trợ, điện tử, du lịch, chuyển đổi số, an ninh mạng, văn hóa, giáo dục - đào tạo.

Về phần mình, Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực có thế mạnh và còn nhiều tiềm năng, đồng thời sẽ tiếp tục tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam trong thời gian tới.

Mở cửa thị trường, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp

Tại cuộc gặp Tổng thống Cộng hòa Senegal Bassirou Diomaye Faye, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các bản ghi nhớ trong lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp huy động nguồn lực quốc gia và quốc tế để triển khai các dự án nông nghiệp chung, trong đó có phát triển ngành lúa gạo và hạt điều.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh tiềm năng lớn trong hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước với vai trò cửa ngõ của hai thị trường ASEAN và Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi.

Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye khẳng định Senegal sẽ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin về các dự án tiềm năng và chính sách ưu đãi cụ thể cho các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Senegal.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp tích cực nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, công nghệ số, khai khoáng, xây dựng hạ tầng và nông nghiệp.

Tại cuộc gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên xác định mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Cộng hòa Dân chủ Congo tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại thị trường Congo trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, giao thông xanh, nông lâm nghiệp và khoáng sản.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các giải pháp mở cửa thị trường, đa dạng hóa các mặt hàng và tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện tạo khung pháp lý thuận lợi cho hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Làm mới Hiệp định Bảo hộ đầu tư song phương Việt Nam - Thụy Sĩ

Tại cuộc tiếp Phó Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên cần tiếp tục tận dụng đà thuận lợi hiện nay để tạo đột phá về kinh tế, thương mại và đầu tư; đưa khoa học - công nghệ và công nghệ tài chính trở thành những lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác song phương.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam về công nghệ tài chính (fintech) và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học và dược phẩm.

Đánh giá cao kết quả triển khai những cam kết, thỏa thuận đạt được trong cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ tháng 10/2026, cũng như việc ký Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Khối EFTA (bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein), hai nhà lãnh đạo nhất trí khẩn trương triển khai các thủ tục phê duyệt để Hiệp định sớm có hiệu lực.

Hai bên thống nhất thúc đẩy đàm phán làm mới Hiệp định Bảo hộ đầu tư song phương Việt Nam - Thụy Sĩ; đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính theo Điều 6 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời cho biết sẽ tích cực phối hợp, thúc đẩy khả năng đàm phán Hiệp định song phương về trao đổi tín chỉ carbon.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 #Phó Tổng thống Thụy Sĩ #Tổng thống Romania

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