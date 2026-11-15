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Xã hội

Toàn cảnh vụ nổ cửa hàng gas làm 12 người thương vong tại TPHCM

Điệp Như

TPO - Vụ nổ xảy ra khoảng 10h ngày 13/11 tại cửa hàng Gas 6 Nồm, số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM khiến 2 người tử vong và làm 10 người khác bị thương. Công an phường Tân Thuận đã lập hồ sơ ban đầu, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan để hoàn tất hồ sơ chuyển Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Video Toàn cảnh vụ nổ bình gas làm 2 người chết ở TPHCM

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