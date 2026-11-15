Toàn cảnh vụ nổ cửa hàng gas làm 12 người thương vong tại TPHCM

TPO - Vụ nổ xảy ra khoảng 10h ngày 13/11 tại cửa hàng Gas 6 Nồm, số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM khiến 2 người tử vong và làm 10 người khác bị thương. Công an phường Tân Thuận đã lập hồ sơ ban đầu, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan để hoàn tất hồ sơ chuyển Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.
TPO - Cầu Bái Sim trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành bị lũ cuốn sập một phần mố, gây chia cắt giao thông. Thanh Hóa quyết định chi 20 tỷ đồng xây dựng lại cầu, dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.
TPO - Tại đại hội đại biểu lần thứ 1 của Đoàn Luật sư TPHCM sau hợp nhất 3 đoàn luật sư TPHCM, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương, Luật sư Hà Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm.
TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một con vật nghi là cá sấu chạy qua đường, hướng về sông Cà Ty ở Lâm Đồng đang gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, Công an xác nhận có con vật xuất hiện tại khu vực này nhưng chưa đủ cơ sở xác định đó là cá sấu.
TPO - Chuyến thăm của Tổng thống Chile và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả. Năm nay, hai nước cùng nhau kỷ niệm dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971 - 25/3/2026) với nhiều hoạt động ý nghĩa.
TPO - Đại biểu Quốc hội cho rằng, trẻ em đang đứng trước nhiều nguy cơ từ những nội dung độc hại trên không gian mạng, do vậy, cần nghiên cứu cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng điện thoại thông minh.
TPO - Một cô gái bị ô tô tông văng xuống đường, xe máy bị kéo lê tóe lửa trên Quốc lộ 1A ở Quảng Ngãi, cô gái bị thương phải nhập viện. Sau va chạm, tài xế ô tô rời hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.
TPO - Một hố sụt lớn với đường kính lên tới 6m, sâu 3m đã bất ngờ xuất hiện tại khuôn viên một hộ dân ở xã Vân Nham (tỉnh Lạng Sơn). Đây là hiện tượng sụt lún đất lần đầu tiên được ghi nhận tại địa phương này.
TPO - Từ phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic, CSGT TPHCM xác minh, xử lý tài xế xe ben chạy ngược chiều trên đường Tạo Lực, đối diện mức phạt đến 20 triệu đồng.
TPO - Sáng 15/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực ban công căn hộ tầng 10 chung cư Goldmark City (Hà Nội) khiến cột khói đen bốc lên cuồn cuộn.
TPO - Sáng 15/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, tại thủ đô Manila, Philippines.
TPO - Chính phủ vừa ban hành nghị định mới, quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự và thời hạn giao biên chế công chức hằng năm tại các bộ, ngành và địa phương.
TPO - Trong lúc đi dạo, người dân thấy một người đàn ông nằm bất động trên ghế công viên bờ biển Nha Trang, khi lại gần kiểm tra phát hiện người này đã tử vong.
TPO - Đến ngày 13/11, Sở Nội vụ Quảng Trị mới nhận được phương án sắp xếp cấp phó của 13 cơ quan, đơn vị. Sở đề nghị hoàn thành việc sắp xếp và báo cáo kết quả trước ngày 15/11.
TPO - Sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhất trí thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, trong đó ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, tạo thuận lợi cho thương mại biên giới, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, năng lượng, nhất là cao su, lúa gạo.
TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Vĩnh Long.