Lâm Đồng: Xác minh thông tin cá sấu dài 1m chạy qua đường ở Phan Thiết

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một con vật nghi là cá sấu chạy qua đường, hướng về sông Cà Ty ở Lâm Đồng đang gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, Công an xác nhận có con vật xuất hiện tại khu vực này nhưng chưa đủ cơ sở xác định đó là cá sấu.

Ngày 15/11, lãnh đạo UBND phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết, công an phường đã mời người đăng tải thông tin "Cá sấu chạy qua đường ở bờ kè Phan Thiết" lên làm việc để xác minh và làm rõ vụ việc.

Công an xác nhận camera hành trình của anh A. có ghi lại hình ảnh một con vật chạy qua đường.

Trước đó, sáng 12/11, tài khoản facebook H.M.A đăng tải đoạn clip từ camera hành trình ô tô, kèm thông tin phát hiện cá sấu chạy qua đường tại khu vực bờ kè Phan Thiết. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận và gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản là anh H.M.A (SN 1996, trú phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Làm việc với công an, anh A. cho biết, khoảng 22h50 ngày 11/11, khi điều khiển ô tô lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, anh bất ngờ phát hiện một con vật dài khoảng 1m chạy ngang đường, hướng xuống bờ sông Cà Ty.

Nghi ngờ con vật này là cá sấu, anh A. đã đăng đoạn clip từ camera hành trình lên facebook để cảnh báo cho người dân.

Camera hành trình của anh A. ghi nhận con vật, nghi là cá sấu bò qua. Ảnh chụp màn hình.



Kiểm tra đoạn video, Công an phường Phan Thiết xác nhận camera hành trình có ghi lại hình ảnh một con vật chạy qua đường. Tuy nhiên, hình ảnh khá mờ, không đủ căn cứ để xác định đó là cá sấu hay loài động vật khác.

Tiếp tục trích xuất camera an ninh của các hộ dân xung quanh, lực lượng chức năng cũng ghi nhận một con vật chạy ngang đường vào thời điểm trên.

Qua rà soát, công an chưa phát hiện cơ sở kinh doanh, nuôi nhốt cá sấu hoặc mua bán thực phẩm chế biến từ cá sấu trên địa bàn phường Phan Thiết. Để tránh gây hoang mang dư luận, Công an phường Phan Thiết đã yêu cầu anh A. gỡ bài viết và đoạn video. Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.