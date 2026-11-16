Đề nghị truy tố vắng mặt cựu Chi cục trưởng Thi hành án dân sự về tội tham ô tài sản

TPO - Viện KSND Tối cao vừa thông báo kết thúc điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Phạm Hoàng Hùng, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền cũ, về tội tham ô tài sản. Bị can hiện đang bỏ trốn, bị truy nã.

Ngày 16/11, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa ra thông báo kết thúc điều tra vụ án hình sự “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, TP Cần Thơ (trước sáp nhập). Đồng thời, ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Hoàng Hùng (khi phạm tội là Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền).

Theo Cơ quan điều tra, bị can Phạm Hoàng Hùng (SN 1980, xã Tân An Hội, TP HCM) hiện đang bị truy nã.

Để việc phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt đối với bị can Phạm Hoàng Hùng, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và phối hợp theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cuối 2022, Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ (nay là Thi hành án dân sự TP Cần Thơ) ra thông cáo báo chí về việc sai phạm của công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền.

Tại các buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ đã thông báo nhưng ông Phạm Hoàng Hùng, không đến cơ quan làm việc.

Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ đã 3 lần ra văn bản thông báo yêu cầu ông Hùng trở lại làm việc nhưng ông không có mặt.

Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy ông Phạm Hoàng Hùng đã chỉ đạo kế toán lập chứng từ chi tiền thi hành án không đúng quy định, gây thất thoát hơn 14 tỷ đồng.

Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ đã gửi văn bản đề nghị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác minh, làm rõ vụ việc.