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Thế giới

Ông trùm của những ông trùm Mexico chết vì bệnh nặng

Bình Giang

TPO - Miguel Ángel Félix Gallardo, người lập ra một trong những băng đảng ma túy lớn đầu tiên của Mexico, vừa chết trong bệnh viện ở tuổi 80.

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Miguel Ángel Félix Gallardo chết ở tuổi 80.

Ông từng bị kết án vì liên quan đến vụ sát hại một đặc vụ Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) năm 1985, khiến ông trở thành một trong những trùm buôn ma túy khét tiếng nhất đất nước.

Giới chức an ninh địa phương cho biết, Félix Gallardo được chuyển đến bệnh viện tư nhân tại thành phố Guadalajara, miền tây Mexico, cách đây 2 ngày. Tuy nhiên, ông bị suy đa tạng và chết vào khoảng 14 giờ ngày 15/11.

Félix Gallardo bị giam ở một nhà tù có mức độ bảo đảm an ninh tối đa ở bang Jalisco, từ năm 1989. Các luật sư của nhiều lần đề nghị cho ông được quản thúc tại gia vì tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu.

Nổi lên từ những năm 1970, Félix Gallardo là một trong những đối tượng “đặt nền móng” cho hoạt động buôn bán ma túy hiện đại ở Mexico. Sự trỗi dậy của người ông này đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc chiến tranh giành địa bàn, dẫn đến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và mất tích trong những thập niên tiếp theo.

Cuộc đời của Félix Gallardo được nam diễn viên Mexico Diego Luna tái hiện trên màn ảnh trong loạt phim ăn khách Narcos: Mexico của Netflix, phát hành năm 2018.

Sinh năm 1946 tại Culiacan, bang Sinaloa, miền tây bắc Mexico - nơi sau này trở thành địa danh gắn liền với hoạt động buôn bán ma túy, Félix Gallardo từng làm cảnh sát và vệ sĩ cho một thống đốc địa phương. Sau đó, Félix Gallardo trở thành một ông trùm tội phạm, được biết đến với biệt danh “Ông trùm của những ông trùm”.

Félix Gallardo cùng những người thân tín thành lập băng đảng Guadalajara tại thủ phủ Guadalajara của bang Jalisco. Đây là một trong những thế lực đầu tiên vận chuyển cocaine vào Mỹ với quy mô lớn, đồng thời thiết lập liên minh với các ông trùm ma túy Colombia, trong đó có băng đảng Medellín của Pablo Escobar.

Đế chế ma túy của Félix Gallardo mở rộng trong những năm 1970 và 1980 nhờ các khoản hối lộ để mua chuộc những quan chức tham nhũng, đồng thời sử dụng những phương thức vận chuyển mới như sử dụng máy bay hạng nhẹ để đưa ma túy xuyên lục địa. Đế chế này còn nhận được sự hỗ trợ của những ông trùm khác, trong đó có Rafael Caro Quintero.

Bị bắt năm 1989, Félix Gallardo bị tuyên án 40 năm tù vì các tội danh buôn bán ma túy và tàng trữ vũ khí liên quan đến băng đảng Guadalajara.

Trong thời gian đang thụ án tù, Félix Gallardo tiếp tục phải đối mặt với một vụ truy tố riêng, liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại đặc vụ DEA Enrique “Kiki” Camarena và phi công người Mexico Alfredo Zavala Avelar vào năm 1985.

Vụ sát hại Camarena đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Mexico và Washington, khi chính quyền Mỹ gây sức ép mạnh mẽ buộc Mexico bắt giữ những người liên quan.

Năm 2017, một tòa án liên bang kết luận Félix Gallardo phạm tội trong vụ án này và tuyên thêm 37 năm tù.

Trong những năm cuối đời, sức khỏe của Félix Gallardo suy giảm nghiêm trọng. Khi được đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Telemundo của Mỹ phỏng vấn trong tù năm 2021, ông đã bị mù một mắt, gần như điếc hoàn toàn và không thể tự đi lại.

Ông vẫn khẳng định mình vô tội. “32 năm đã trôi qua… Đó là thời gian dài đằng đẵng đối với một người không hề phạm bất kỳ tội ác nào”, ông nói.

Theo CNN

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#Ông trùm của ông trùm #băng đảng ma túy #Mexico #Miguel Ángel Félix Gallardo

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