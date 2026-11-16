Hôm nay, Tòa tuyên án Mr Pips, Shark Bình, Mr Hunter cùng 185 đồng phạm

TPO - Sau hơn 20 ngày xét xử và nghị án, Tòa hôm nay sẽ ra phán quyết với Mr Pips, Shark Bình, Mr Hunter cùng 185 đồng phạm về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Mr Pips, Mr Hunter xin giảm án

Hôm nay (16/11), HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips); Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình); Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và 185 đồng phạm.

Trước đó, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Mr Pips và Mr Hunter mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền". Đề nghị tuyên Shark Bình mức án 9 - 10 năm tù về tội "Rửa tiền.

Tại tòa, Mr Pips khai rõ hành vi phạm tội, mong được khắc phục hậu quả sớm cho các bị hại. Mr Pips cũng nhắc tới dấu hiệu tâm thần của mình, cho rằng từ bé đã bị bạn bè chê cười nói "học nhiều trông như thằng điên". Thậm chí sau này có nhiều tiền nhưng đôi lúc Mr Pips cảm thấy "cuộc sống vô thường vô nghĩa", khi "hưng phấn" có thể mua sắm siêu xe, đồng hồ xa xỉ... quyết định mua cả ô tô Volvo XC90 tặng anh trai của người tình mà không cần suy nghĩ.

Mr Pips, Mr Hunter, Shark Bình.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng Mr Pips không tâm thần và bác đề nghị trưng cầu giám định. Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra cũng như xét hỏi tại tòa, bị cáo trình bày rõ ràng, logic về hành vi phạm tội. Kết quả xác minh tại bộ phận y tế của trại tạm giam, cùng thông tin từ cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam, không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của Mr Pips.

Một số người từng làm việc với bị cáo cũng đánh giá Mr Pips có năng lực chuyên môn, tư duy tốt để điều hành hệ thống lớn. Hơn nữa, kết quả thăm khám của Bệnh viện Bạch Mai cho thấy chưa phát hiện bất thường ở các lĩnh vực nhận thức được kiểm tra.

Tự bào chữa và nói lời sau cùng, Mr Pips xin lỗi cha mẹ, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ mức chung thân như đề nghị của Viện Kiểm sát xuống còn 30 năm tù.

Đặc biệt, lời nói sau cùng Mr Pips còn bày tỏ mong muốn "nếu có ai yêu thương xin được kết hôn trong tù" mặc cho Nguyễn Thanh Tâm (người tình) đứng bên cạnh nhưng Mr Pips không nhắc gì, cũng không xin giảm nhẹ hình phạt cho mối tình đã gắn bó với mình 9 năm.

Trong vụ án này, bố mẹ Mr Pips là bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu bị đề nghị mỗi người mức án từ 6 - 7 năm tù về tội "Rửa tiền"; Nguyễn Thanh Tâm (người tình) bị đề nghị 9 - 10 năm tù; Nguyễn Thị Thủy (mợ của Mr Pips) bị đề nghị 5 năm 8 tháng đến 7 năm tù về các tội "Rửa tiền và Trốn thuế"; người anh họ Phó Đức Tuấn (cựu công an) bị đề nghị 5 - 6 năm tù tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Cũng như Mr Pips, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ xin Tòa giảm án từ chung thân xuống 30 năm tù giam. Trả lời xét hỏi, Mr Hunter không phản bác hai tội song nhiều lần đề nghị được giám định lại số vàng bị thu giữ với mong muốn "được giá hơn", đền bù cho bị hại.

Mr Hunter còn xin giảm nhẹ hình phạt cho nhân viên cấp dưới chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi ích.

Nói lời sau cùng, Ngọ cho biết hoàn cảnh gia đình có mẹ già, con nhỏ, xin được khoan hồng để có cơ hội trở về. “Bị cáo có những ngày ngồi sau song sắt cũng là bản án lương tâm rất nặng, ngoài trách nhiệm pháp lý với bị hại thì cũng có trách nhiệm gánh vác gia đình. Xin HĐXX cho bị cáo và Phó Đức Nam được hưởng mức án nhẹ nhàng nhất đủ mang tính chất răn”, Mr Hunter bày tỏ.

Mr Pips bị cáo buộc chịu trách nhiệm với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter chịu trách nhiệm với 287 vụ, chiếm đoạt 339 tỷ đồng; Shark Bình rửa tiền hơn 319 tỷ đồng.

Shark Bình khuyên người trẻ chọn nghề, khởi nghiệp

Trái với lời xin giảm nhẹ hình phạt của Mr Pips và Mr Hunter, Shark Bình lại động viên các bị cáo khác giữ tinh thần lạc quan để chấp hành án tốt.

Shark Bình còn gửi lời nhắn người trẻ chuẩn bị bước vào thị trường lao động cần tìm hiểu kỹ lĩnh vực, tính chất công việc và hoạt động thực tế của doanh nghiệp dự định ứng tuyển, bên cạnh vị trí, mức lương hay cơ hội phát triển để tránh nguy cơ vướng vào lao lý.

Tự bào chữa, Shark Bình lý giải việc mình ra tòa lúc nào cũng "tươi" là do bị tạm giam hơn một năm, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ thất vọng, buồn chán, căng thẳng đến khi dần chấp nhận thực tế và ổn định tinh thần.

"Bị cáo xác định ra tòa là tù lâu, án dài. Bây giờ đi tù rồi, bị cáo cũng chẳng còn gì để mất, còn mỗi tinh thần... Nếu ở trong tù mà tinh thần không lạc quan sẽ kéo theo suy sụp, căng thẳng, trầm cảm, bệnh tật, thậm chí tìm đến cái chết", Shark Bình nói.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trả lời xét hỏi, Shark Bình nêu rất ngắn gọn hành vi phạm tội, không phản bác cáo trạng. Về trách nhiệm cá nhân, bị cáo khẳng định ngay từ giai đoạn điều tra đã thành khẩn khai báo, thậm chí khai nhận cả những nội dung nằm ngoài phạm vi của mình. Tuy nhiên, ông thấy cáo trạng và bản luận tội của Viện kiểm sát chưa đánh giá đầy đủ những tình tiết có thể được xem xét để giảm nhẹ hình phạt.

Theo ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, xuyên suốt nhiều ngày xét xử hầu hết các bị cáo đều thành khẩn, chỉ một số nhỏ khai quanh co, muốn thoái thác trách nhiệm nhưng khi nói lời sau cùng đều xin giảm nhẹ hình phạt.

Họ kể hoàn cảnh gia đình khó khăn, có con nhỏ, cha mẹ già yếu, mong sớm được trở về tiếp tục cống hiến cho xã hội, chăm sóc người thân.