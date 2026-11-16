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Giải trí

Triệu Lệ Dĩnh và 17 diễn viên khác đâm đơn kiện

Minh Vũ

TPO - Nhiều sản phẩm do AI sản xuất bị phản ánh đã sử dụng công nghệ hoán đổi khuôn mặt hoặc tái tạo hình ảnh nghệ sĩ mà chưa có sự đồng ý. Triệu Lệ Dĩnh đã kiện nền tảng Hồng Quả. 17 diễn viên "Hồng lâu mộng" cũng rất tức giận trước hành vi xâm phạm.

Trang 163 đưa tin Triệu Lệ Dĩnh đã khởi kiện Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Bắc Kinh Bút Mặc Lưu Hương - đơn vị vận hành nền tảng phim ngắn Hồng Quả - cùng công ty mẹ ByteDance vì bị cho là sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Nữ diễn viên yêu cầu các bên liên quan chấm dứt hành vi vi phạm, công khai xin lỗi và bồi thường 810.000 NDT (khoảng 3 tỷ đồng). Vụ án đã được Tòa án Nhân dân quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh (Trung Quốc) tiếp nhận và xét xử.

Phía Triệu Lệ Dĩnh cho rằng các nền tảng đã sử dụng gương mặt của cô để tái tạo hình ảnh, sử dụng cho các nhân vật trong phim, nhưng điều này đã xâm phạm đến bản quyền hình ảnh cá nhân của cô.

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Triệu Lệ Dĩnh cáo buộc nhiều nền tảng xâm phạm quyền đối với hình ảnh cá nhân.

Trước Triệu Lệ Dĩnh, nhiều nghệ sĩ như Dịch Dương Thiên Tỉ, Đặng Vi, Dương Tử, Tiêu Chiến và Thành Nghị,... cũng đã đâm đơn kiện các đoàn phim, nền tảng phát sóng phim ngắn vì tự ý sử dụng gương mặt của họ cho các nhân vật AI.

Dàn diễn viên Hồng lâu mộng (1987) cũng khởi kiện các đơn vị tự ý lấy đặc điểm khuôn mặt của họ để ghép vào nhân vật, sau đó sử dụng vào mục đích thương mại khi chưa được cho phép.

Những nghệ sĩ bị ảnh hưởng gồm Trương Lỵ (Tiết Bảo Thoa), Trần Hiểu Húc (Lâm Đại Ngọc), Đặng Tiệp (Vương Hy Phượng), Cao Hoành Lượng (Giả Liễn), Lý Đình (Giả Mẫu)... Trong số này có cả những nghệ sĩ đã qua đời. 17 nghệ sĩ yêu cầu nền tảng gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã sử dụng trái phép hình ảnh.

Không chỉ sử dụng hình ảnh diễn viên, bộ phim Hồng lâu mộng bản AI còn bị chỉ trích vì bóp méo nguyên tác thành câu chuyện đấu đá gia đình theo hướng dung tục, với những tình tiết như Tiết Bảo Thoa bị tát giữa phố, Giả Mẫu quỳ gối trước Lâm Đại Ngọc hay Hương Lăng bị bán vào kỹ viện.

Nhiều người cho rằng việc sử dụng hình ảnh các diễn viên gắn liền với tác phẩm kinh điển để xây dựng những tình tiết phản cảm không chỉ xâm phạm quyền lợi cá nhân mà còn ảnh hưởng đến giá trị văn hóa và ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

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Các diễn viên trong phim Hồng lâu mộng bị sử dụng hình ảnh trái phép.

Vụ việc của Triệu Lệ Dĩnh và dàn sao Hồng lâu mộng nhận được sự quan tâm của công chúng trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất nội dung tại Trung Quốc.

Công nghệ AI cho phép tạo nhân vật, hình ảnh và video dựa trên dữ liệu có sẵn, đồng thời đặt ra những vấn đề pháp lý liên quan đến quyền hình ảnh và việc khai thác dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, giới hạn của việc sử dụng AI trong sáng tạo nội dung nằm ở mức độ nào, đơn vị và cá nhân nào sẽ chịu trách nhiệm khi bản quyền hình ảnh và dữ liệu cá nhân bị tự ý khai thác với mục đích thương mại.

Ngày 17/9, tại cuộc họp báo của Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Vương Tiểu Lượng - Vụ trưởng Vụ Quản lý chương trình nghe nhìn trực tuyến thuộc Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc (NRTA) - cho biết nước này có hơn 800 triệu người dùng phim ngắn.

Quy mô thị trường năm 2025 đã vượt 100 tỷ NDT. Chỉ trong 8 tháng đầu năm, khoảng 430.000 phim ngắn được đưa lên mạng, bằng 13 lần tổng số của cả năm 2025.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển bùng nổ, mang lại nguồn thu lớn, có nhiều mối hiểm họa từ các nội dung AI. Tân Hoa Xã thậm chí sử dụng khái niệm “rác nội dung số” khi bình luận về một bộ phận phim AI sản xuất hàng loạt.

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Nhiều nghệ sĩ tức giận, đâm đơn kiện nền tảng, đoàn phim sử dụng AI xâm phạm hình ảnh cá nhân.

Đến giữa tháng 9, quy mô chiến dịch "Thanh Lãng - Bảo vệ trẻ vị thành niên trên mạng" được mở rộng. Theo ông Vương Tiểu Lượng, từ đầu năm 2026 đến tháng 9, 68.000 phim ngắn vi phạm đã bị gỡ khỏi toàn mạng, hơn 1.200 tài khoản bị xử lý. Hơn 90% nội dung bị xử lý liên quan phim AI. Quyền khuôn mặt và giọng nói cũng được đặt dưới sự kiểm soát chặt hơn.

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