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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump đổ lỗi cho chính quyền ông Joe Biden vì sự cố gián đoạn hàng không

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những bình luận công khai đầu tiên về lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc do Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành hôm 13/11, khiến hàng chục nghìn chuyến bay bị gián đoạn trong suốt ba ngày.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng ngày 15/11, ông Trump đổ lỗi cho chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden vì đã khiến hệ thống kiểm soát không lưu vốn “cũ kỹ và hỏng hóc” càng trở nên tồi tệ hơn. Ông cũng kêu gọi Quốc hội phê duyệt thêm kinh phí để hiện đại hóa hệ thống này.

Lệnh tạm dừng cất cánh kéo dài hơn bốn giờ hôm 13/11 đã gây gián đoạn các chuyến bay trên toàn quốc, dẫn đến hàng chục nghìn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hành khách.

“Chính quyền ông Joe Biden là một thảm họa đối với FAA”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội. “Họ đã chi tiêu một khoản tiền lớn một cách thiếu khôn ngoan, khiến một hệ thống vốn đã cũ kỹ và hỏng hóc còn tệ hơn cả lúc họ mới bắt đầu”.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng đội ngũ của ông “có kiến ​​thức và kế hoạch cho các Hệ thống Kiểm soát Bay”, nhưng nhấn mạnh rằng “chúng ta cần Quốc hội cấp kinh phí, NGAY LẬP TỨC!”

Năm 2025, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 12,5 tỷ USD cho FAA như một phần trong gói ngân sách và thuế quy mô lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy cho biết hệ thống kiểm soát không lưu đã lỗi thời này sẽ cần thêm kinh phí để thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện hơn.

Lời kêu gọi tăng ngân sách của ông Duffy đã vấp phải sự hoài nghi từ các Hạ nghị sĩ Rick Larsen và André Carson (đảng Dân chủ).

Trong số 12,5 tỷ đô la được phê duyệt vào năm 2025 để nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu, khoảng 11 tỷ đô la vẫn chưa được giải ngân, ông Larsen và ông Carson cho biết trong một tuyên bố.

"Hãy giải thích lại với Quốc hội, tại sao họ cần thêm tiền?", ông Larsen và ông Carson đặt câu hỏi.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Duffy cho biết số tiền phân bổ năm ngoái chỉ dành riêng cho một số khoản chi tiêu nhất định và không bao gồm kinh phí cho phần mềm mới để quản lý không phận.

Hậu quả lâu dài

Tình trạng gián đoạn hoạt động hàng không tại Mỹ đã tiếp diễn sang ngày thứ ba, với hơn 10.000 chuyến bay bị ảnh hưởng trong ngày 15/11. Cụ thể, theo trang web dữ liệu hàng không FlightAware, hơn 2.300 chuyến bay trên toàn quốc đã bị hủy và khoảng 7.700 chuyến khác bị hoãn.

Trước đó ngày 14/11, các hãng hàng không đã hủy hơn 6.400 chuyến bay tại Mỹ và hoãn hơn 8.000 chuyến.

Phát biểu trên chương trình "This Week" của đài ABC, Bộ trưởng Duffy cho biết không có bằng chứng nào cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng hay hành vi cố ý gây hại, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được làm rõ.

Ông Duffy nhận định các chuyến bay sẽ "dần trở lại bình thường" trong ngày 15/11 và "có khả năng trở lại hoàn toàn bình thường" vào ngày 16/11, đồng thời nhấn mạnh FAA luôn ưu tiên hàng đầu cho sự an toàn của hành khách.

Về nguyên nhân sự cố hôm 13/11, FAA cho biết các thiết bị của cơ quan này đã trở nên không ổn định sau khi một lượng dữ liệu lớn tràn vào mạng lưới.

Theo đó, việc thay thế một bộ định tuyến (router) tại cơ sở của FAA ở El Dorado (bang Arkansas), đã gây ra sự cố với một bộ định tuyến khác vừa được thay thế tại Amarillo (bang Texas). Bộ định tuyến này bắt đầu phát tín hiệu gây quá tải cho các bộ định tuyến tại những trung tâm kiểm soát không lưu trên khắp cả nước.

FAA thông báo hôm 15/11 rằng cơ quan này đã vô hiệu hóa "các bộ định tuyến khởi phát sự cố", đồng thời áp dụng biện pháp tương tự đối với khoảng 60 bộ định tuyến cùng loại trong hệ thống kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, ông Duffy cho biết FAA vẫn chưa xác định được nguyên nhân gốc rễ dẫn đến vấn đề này, dù công việc bảo trì tương tự đã từng được thực hiện hàng nghìn lần trước đây mà không hề xảy ra sự cố.

Việc FAA ban hành lệnh tạm dừng hoạt động cất cánh trên toàn quốc là trường hợp hiếm gặp. Hai lần gần nhất lệnh cấm cất cánh được đưa ra là sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 và một sự cố gián đoạn máy tính ngắn hạn tại FAA vào tháng 1/2023.

Reuters, CNBC

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#Tổng thống Mỹ Donald Trump #lệnh cấm cất cánh #Mỹ #sân bay #gián đoạn hàng không #Cục Hàng không Liên bang Mỹ

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