Tìm ra tài xế ô tô tông văng cô gái, kéo lê xe máy tóe lửa trên Quốc lộ

TPO - Sau khi tông văng cô gái, kéo lê xe máy tóe lửa trên Quốc lộ 1 ở Quảng Ngãi rồi rời hiện trường, tài xế ô tô đã được công an tìm ra, mời làm việc.

Clip ô tô tông văng cô gái, kéo lê xe máy tóe lửa rồi bỏ đi.

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã xác minh, mời tài xế điều khiển ô tô gây va chạm với xe máy trên Quốc lộ 1, sau đó rời khỏi hiện trường, đến làm việc.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định người điều khiển ô tô là ông T.T.H. (SN 1979, trú thôn Long Bàn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo cơ quan công an, tối 13/11, ông H. điều khiển ô tô con biển kiểm soát 76A-22.xx9 lưu thông trên Quốc lộ 1. Khi đến Km 1051+100 (đoạn qua xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi), ô tô xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường. Chiếc xe máy bị ô tô kéo lê khoảng 10m, tóe lửa.

Sau tai nạn, ông H. không dừng xe hỗ trợ nạn nhân mà tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Tài xế cũng không trình báo vụ việc với cơ quan công an hoặc chính quyền nơi gần nhất.

Chị C.T.T.L. bị ô tô hất văng trên Quốc lộ 1A.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức xác minh, truy tìm phương tiện và người điều khiển ô tô liên quan.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng CSGT đã lập biên bản đối với tài xế này.

Trước đó, ngày 15/11, anh B.V.N. (SN 1990, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã làm đơn trình báo công an, đề nghị điều tra vụ tai nạn khiến vợ anh là chị C.T.T.L. (SN 1996) bị thương.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, ô tô màu trắng tông mạnh vào phía sau xe máy do chị L. điều khiển. Cú va chạm khiến chị bị hất văng xuống đường, trong khi xe máy bị ô tô kéo lê, tóe lửa. Sau tai nạn, chị L. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo anh N., vụ tai nạn khiến vợ anh bị chấn động mạnh ở vùng đầu, nhiều vị trí trên cơ thể xây xát, tinh thần hoảng loạn.