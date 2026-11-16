[Clip] Người đàn ông hùng hổ phá kính, túm áo lôi tài xế taxi ra ngoài gây xôn xao ở TPHCM

TPO - Cho rằng taxi công nghệ va quẹt xe máy của vợ, người đàn ông chặn ô tô, phá kính chắn gió và liên tục lôi tài xế ra ngoài. Sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Dĩ An, TPHCM) gây xôn xao dư luận.

Ngày 16/11, Công an phường Dĩ An phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc làm việc với Võ Minh Tâm (29 tuổi) để xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/11, Võ Minh Tâm nhậu tại nhà một người bạn ở khu phố Bình Đường 4, phường Dĩ An. Đến hơn 17h cùng ngày, Tâm gọi điện cho vợ là Trần Phạm Băng Băng (25 tuổi) chạy xe máy đến đón.

Khi đi bộ trên đường Nguyễn Tri Phương, Tâm cho rằng ô tô taxi công nghệ do anh Trịnh Duy Thực (43 tuổi) điều khiển vừa va quẹt với xe máy của vợ mình nên xảy ra mâu thuẫn. Tâm cầm điện thoại ném vào cửa kính taxi, chặn đầu và yêu cầu tài xế xuống xe.

Thấy anh Thực dừng xe nhưng không xuống, người đàn ông này tiếp tục phá vỡ kính chắn gió, sau đó túm áo và nhiều lần lôi tài xế ra ngoài khiến anh Thực bị thương ở tay.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã đến can ngăn, sau đó đưa Tâm về nhà.

Tối cùng ngày, sau khi đoạn clip ghi lại vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, công an mời Tâm đến làm việc. Tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được Công an phường Dĩ An phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.