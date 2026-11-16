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Giải trí

Tín hiệu hồi sinh của Johnny Depp

Tú Oanh

TPO - "Ebenezer" - bộ phim đánh dấu sự trở lại của Johnny Depp - vừa ra mắt đã dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày cuối tuần. Thành tích khả quan này mở ra cơ hội lấy lại vinh quang đánh mất do bê bối đời tư cho tài tử sinh năm 1963.

Johnny Depp trở lại vị trí dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ với Ebenezer, phiên bản mới của tác phẩm kinh điển A Christmas Carol. Bộ phim thu về 19 triệu USD tại 3.535 rạp trong tuần đầu công chiếu (13-15/11).

Tại thị trường quốc tế, bộ phim được phân loại PG-13 (không phù hợp với trẻ dưới 13 tuổi nếu không có sự hướng dẫn của phụ huynh) thu thêm 23 triệu USD từ 63 thị trường. Tổng doanh thu toàn cầu trong tuần mở màn đạt 42 triệu USD.

Màn tái xuất đầy hy vọng

Ebenezer đánh dấu vai diễn điện ảnh lớn đầu tiên của Depp sau tám năm, kể từ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018).

Sự nghiệp Hollywood của nam diễn viên bắt đầu lao dốc từ năm 2020, sau khi vợ cũ Amber Heard đưa ra những cáo buộc bạo hành gia đình. Depp phủ nhận các cáo buộc này. Vụ việc dẫn đến hai phiên tòa phỉ báng gây tốn kém và thu hút sự chú ý lớn của truyền thông.

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Johnny Depp được đón nhận với màn tái xuất qua Ebenezer.

Dù cơ hội diễn xuất tại Hollywood phần lớn bị thu hẹp, nghiên cứu do National Research Group thực hiện vào tháng 4 cho thấy Depp vẫn có sức hút trên toàn cầu. Người tham gia khảo sát xếp anh vào nhóm 10 diễn viên khiến họ hứng thú nhất với việc ra rạp xem phim mới trong tương lai.

Theo các nhà phân tích, lượng vé bán ra chưa cho thấy khán giả hoàn toàn hào hứng với màn trở lại dòng phim hãng của Depp. Tuy nhiên, phim vẫn mang đến cú hích đáng kể cho các rạp chiếu trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, được kỳ vọng đem lại khoản lợi nhuận khả quan cho Paramount.

Do những bất ổn xoay quanh Depp, hãng phim chỉ thận trọng đầu tư 38 triệu USD cho quá trình sản xuất. Nam diễn viên nhận thù lao 5 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức thù lao từng nhận ở các phim lớn trước đây. Đổi lại, anh có cơ hội nhận thêm tiền thưởng tùy theo thành tích phòng vé.

David A. Gross, người điều hành bản tin phòng vé FranchiseRe, nhận định: “Đây là màn mở màn khá tốt đối với bộ phim chủ đề Giáng sinh. Johnny Depp vẫn là ngôi sao lớn trên toàn cầu, trong khi đạo diễn Ti West mang đến tác phẩm màu sắc gai góc riêng”.

Đạo diễn Ti West, người đứng sau bộ ba phim kinh dị X, khai thác câu chuyện quen thuộc về Scrooge, doanh nhân lạnh lùng và keo kiệt, trong Ebenezer. Cuộc đời nhân vật thay đổi sau khi ông được những hồn ma của Giáng sinh quá khứ, hiện tại và tương lai viếng thăm.

Giới phê bình không đánh giá cao bộ phim, với điểm số 53% trên Rotten Tomatoes. Ngược lại, khán giả chấm tác phẩm mức A- trong các cuộc khảo sát sau buổi chiếu của CinemaScore.

Nhóm khán giả chủ yếu là phụ nữ da trắng lớn tuổi. Trong đó, nữ giới chiếm 52%, người da trắng chiếm 58% và 59% người xem từ 30 tuổi trở lên. Theo hãng phim, tác phẩm đạt doanh thu tốt nhất tại khu vực miền Nam nước Mỹ.

Dữ liệu từ PostTrak cho thấy khoảng 50% khán giả cho biết Depp là lý do họ quyết định mua vé.

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Phép thử Ebenezer mang lại cho Johnny Depp cơ hội trở lại thời kỳ đỉnh cao. Ảnh: Rova.

Sau thành công bước đầu của Ebenezer, giới quan sát phòng vé cho rằng các hãng phim Hollywood sẽ cởi mở hơn với Depp. Dự án tiếp theo của anh là phim hành động giật gân Day Drinker do Lionsgate sản xuất, dự kiến ra mắt năm 2027. Trong khi đó, Disney đang cân nhắc thực hiện phần phim Pirates of the Caribbean mới.

Jeff Bock, nhà phân tích của Exhibitor Relations, nhận định: “Với bộ phim đứng đầu phòng vé và hình ảnh xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch quảng bá, quãng thời gian Johnny Depp bị Hollywood quay lưng về cơ bản đã kết thúc.

Thành tích này cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh một lần nữa sẵn sàng giao vai, quảng bá và đặt niềm tin vào khả năng kéo khán giả đến rạp của Depp. Đã đến lúc thuyền trưởng Jack Sparrow tiếp tục ra khơi”.

"Quái vật" Nhật Bản tụt hạng

Hai bộ phim khác ra mắt trên diện rộng là phim hài tội phạm How to Rob a Bank của Amazon MGM và phim hành động Ghost Soldier của Sony, có sự tham gia của Jim Caviezel. Tuy nhiên, cả hai đều có màn mở màn kém khả quan.

How to Rob a Bank đứng thứ 7 với 5 triệu USD từ 2.810 rạp trong tuần đầu, cộng thêm 5,1 triệu USD tại 73 thị trường quốc tế. Phim có kinh phí sản xuất hơn 40 triệu USD, quy tụ Nicholas Hoult, Zoë Kravitz và Pete Davidson, nhưng không được khán giả lẫn giới phê bình đón nhận.

Tác phẩm do David Leitch đạo diễn chỉ đạt điểm B- trên CinemaScore và 33% trên Rotten Tomatoes. Phim kể về nhóm tội phạm am hiểu mạng xã hội, phát trực tiếp các vụ cướp ngân hàng để thu hút sự chú ý, nhưng vô tình lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra liên bang.

Ghost Soldier xếp thứ 6 với 5,2 triệu USD trong ba ngày cuối tuần và 8,3 triệu USD sau năm ngày công chiếu. Phim chưa có điểm CinemaScore, trong khi đánh giá của giới phê bình chỉ đạt 36% trên Rotten Tomatoes. Jim Caviezel vào vai cựu binh thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong tác phẩm có kinh phí 18 triệu USD.

Hai bộ phim này đều xếp sau những tác phẩm đã ra mắt trước đó. The Cat in the Hat giữ vị trí thứ hai với 11 triệu USD từ 4.003 rạp trong tuần thứ hai, giảm 45% so với tuần mở màn. Phim hiện đạt 36,7 triệu USD tại Bắc Mỹ và 55 triệu USD toàn cầu, còn khá xa mức kinh phí 92 triệu USD.

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Doanh thu Godzilla Minus Zero giảm sâu trong tuần thứ 2 ra rạp.

Godzilla Minus Zero tụt xuống vị trí thứ ba với 8,31 triệu USD từ 3.264 rạp, giảm 75% so với tuần đầu. Dù vậy, phim vẫn đạt tổng doanh thu 48,1 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Ở vị trí thứ năm, phim tài liệu You Can See Everything của A24, xoay quanh Elizabeth Holmes, thu 5,4 triệu USD từ 1.845 rạp trong tuần thứ năm công chiếu, đã đạt 89 triệu USD. Đây là thành tích hiếm có đối với một phim tài liệu dài gần ba tiếng.

Nhìn chung, doanh thu phòng vé hiện cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đơn vị vận hành rạp lạc quan về triển vọng thị trường trong phần còn lại của tháng 11.

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