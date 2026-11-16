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Giải trí

Lisa (BlackPink) lại bị chỉ trích

Tú Oanh

TPO - Khởi động chuỗi concert cá nhân "Viva La Lisa" tại Las Vegas, Lisa đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có chương trình biểu diễn định kỳ tại The Colosseum (Caesars Palace). Tuy nhiên, trang phục kiệm vải, những động tác vũ đạo mang tính gợi dục và màn tương tác táo bạo với vũ công nam khiến nữ ca sĩ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Ngày 12/11, Lisa chính thức mở màn chuỗi concert cá nhân Viva La Lisa tại The Colosseum thuộc Caesars Palace, Las Vegas (Mỹ). Chương trình gồm sáu buổi diễn, lần lượt diễn ra trong các ngày 12, 13, 14, 27, 28 và 29/11.

Đây là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp solo của nữ ca sĩ người Thái Lan, khi cô trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên tổ chức chương trình biểu diễn định kỳ tại địa điểm giải trí nổi tiếng này.

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Lisa tổ chức concert cá nhân tại Las Vegas.

Theo Caesars Entertainment, bốn đêm diễn ban đầu nhanh chóng bán hết vé trong chưa đầy 10 phút. Ban tổ chức sau đó bổ sung hai suất diễn do nhu cầu của khán giả. Thành tích cho thấy sức hút thương mại của Lisa trên thị trường quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội để nghệ sĩ Kpop tiếp cận mô hình biểu diễn thường trú vốn gắn với những ngôi sao hàng đầu tại Las Vegas.

Mỗi buổi diễn kéo dài khoảng 90 phút, được chia thành năm phần với nhiều thay đổi về âm nhạc, trang phục và thiết kế sân khấu. Lisa trình diễn loạt ca khúc như Tarantino, Rockstar, Money, Born Again, New WomanSaWaDiKa, kết hợp các sản phẩm trong album Alter Ego cùng EP Press Play.

Chương trình được đầu tư với sân khấu nhiều tầng, sàn diễn phụ có thể di chuyển đến gần khán giả và các thiết bị biểu diễn trên không.

Bên cạnh quy mô dàn dựng, yếu tố khiến Viva La Lisa trở thành chủ đề bàn luận là phong cách trình diễn ngày càng táo bạo của nữ ca sĩ. Lisa liên tục thay trang phục, từ thiết kế ren đỏ, quần ngắn, boots cao quá đùi đến những bộ đồ da, nội y sân khấu và trang phục xuyên thấu. Cô còn sử dụng đạo cụ roi, thực hiện những động tác gợi cảm cùng vũ công nam trong một số tiết mục.

Đáng chú ý ở các phần trình diễn, Lisa có những hành động mang màu sắc khiêu khích như nhét tiền vào cạp quần, tung tiền trên sân khấu và tương tác thân mật với bạn diễn nam.

Tiết mục Sweat là một trong những phần gây chú ý với vũ đạo giàu tính gợi dục. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

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Trang phục biểu diễn của Lisa tại Viva La Lisa.

Theo Koreaboo, một bộ phận người hâm mộ thích thú trước hình ảnh quyến rũ, tự tin và mới mẻ của thần tượng. Họ cho rằng nữ ca sĩ đang chủ động thử nghiệm giới hạn biểu diễn, thoát khỏi khuôn mẫu thần tượng Kpop vốn thường được xây dựng với hình ảnh tiết chế.

Ngược lại, không ít khán giả cho rằng Lisa quá chú trọng những động tác mang tính tình dục, khiến phần trình diễn bị lấn át bởi yếu tố hình thể thay vì giọng hát và kỹ năng vũ đạo. Trang phục ngày càng ít vải cũng làm dấy lên câu hỏi về giới hạn của sự gợi cảm trên sân khấu.

Đây không phải lần đầu Lisa đối mặt tranh luận về hình ảnh gợi cảm. Sau khi tập trung phát triển sự nghiệp solo, người đẹp sinh năm 1997 chọn Mỹ làm mục tiêu và xây dựng hình ảnh như nghệ sĩ phương Tây.

Từ hình ảnh nổi loạn trong Rockstar, vẻ quyến rũ trong Born Again đến những thử nghiệm âm nhạc ở Alter Ego, nữ ca sĩ ngày càng hướng đến phong cách trưởng thành, có phần táo bạo. Sân khấu Las Vegas tạo thêm không gian để cô phát triển hình tượng đó.

Lisa nhảy gợi cảm với vũ công nam. Nguồn: X.

Một số người tuy vậy cho rằng cần đặt chương trình trong bối cảnh đặc thù của Las Vegas, nơi các buổi biểu diễn kết hợp âm nhạc, vũ đạo, thời trang gợi cảm và yếu tố trình diễn thị giác đã trở thành một phần của ngành công nghiệp giải trí. Vì vậy, những gì được xem là táo bạo trong môi trường thần tượng Kpop chưa chắc bị nhìn nhận tương tự tại sân khấu giải trí Mỹ.

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