Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

BTS thắng lớn

Tú Oanh

TPO - BTS giành chiến thắng lớn nhất tại Melon Music Awards 2026 (MMA 2026) khi giành sáu giải thưởng, trong đó có hai Daesang quan trọng là Nghệ sĩ của năm và Album của năm.

Ngày 15/11, BTS tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu Kpop khi giành ba giải thưởng trong đêm trao giải thứ hai của MMA 2026, gồm Nghệ sĩ của năm, Top 10 và Nhóm nhạc nam xuất sắc.

Trước đó, trong đêm đầu tiên diễn ra ngày 14/11, nhóm đã nhận ba giải Album của năm, Sân khấu của năm và Global Top 10.

Với tổng cộng sáu giải thưởng, BTS trở thành nghệ sĩ được vinh danh nhiều nhất tại lễ trao giải năm nay. Theo The Korea JoongAng Daily, đây là lần thứ tư nhóm giành giải Nghệ sĩ của năm tại MMA.

bts1.jpg

Album Arirang, phát hành tháng 3/2026, là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của BTS sau ba năm chín tháng kể từ album phòng thu trước đó.

Ca khúc chủ đề Swim nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Melon Top 100 chỉ sau một giờ phát hành. Cả 14 ca khúc trong album đều lọt vào bảng xếp hạng này. Trên thị trường quốc tế, album và đĩa đơn chủ đề cũng lần lượt đứng đầu Billboard 200 và Billboard Hot 100 của Mỹ.

Do đang thực hiện chuyến lưu diễn thế giới, cả bảy thành viên không thể trực tiếp tham dự lễ trao giải. Nhóm gửi lời cảm ơn người hâm mộ thông qua video ghi hình trước.

Suga chia sẻ năm 2026 sẽ là khoảng thời gian không thể quên đối với BTS và cộng đồng Army. Trong khi đó, Jimin nhắc lại niềm vui khi nhóm được gặp gỡ khán giả sau thời gian dài gián đoạn hoạt động chung. Jungkook cũng bày tỏ mong muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng với người hâm mộ.

Bên cạnh BTS, nhiều nghệ sĩ khác cũng ghi dấu ấn tại MMA 2026. Nhóm nhạc nữ IVE giành năm giải thưởng, trong đó có Daesang Bài hát của năm với ca khúc Bang Bang. Đây là sản phẩm phát hành trước album phòng thu thứ hai Revive+. Nhóm nhạc nam Cortis nhận Daesang Bản thu âm của năm, cùng hai giải Top 10 và Global Top 10. Đây là lần đầu Cortis giành giải Daesang tại MMA.

Trong khi đó, aespa trở thành chủ nhân đầu tiên của giải Nghệ sĩ Global-K của năm, hạng mục mới được đưa vào hệ thống giải thưởng năm nay nhằm ghi nhận sức ảnh hưởng của nghệ sĩ Kpop tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

b3.jpg
b2.jpg
b1.jpg
IVE, Cortis và aespa đều giành chiến thắng tại MMA 2026.

MMA 2026 là lần thứ 18 lễ trao giải được tổ chức và cũng là năm đầu tiên chương trình kéo dài hai ngày, diễn ra tại sân vận động Gocheok Sky Dome ở Seoul. Theo The Korea Herald, sự kiện quy tụ 26 nghệ sĩ, nhóm nhạc biểu diễn, trao giải ở 29 hạng mục và thu hút khoảng 36.000 khán giả trong hai ngày.

Việc BTS giành hai giải Daesang quan trọng cho thấy sức hút của nhóm vẫn được duy trì mạnh mẽ sau thời gian tạm ngừng hoạt động tập thể. Đặc biệt, chiến thắng tại MMA 2026 tiếp tục củng cố vị thế của Arirang trong bức tranh âm nhạc Kpop năm nay, đồng thời đánh dấu chương mới trong hành trình trở lại của nhóm nhạc bảy thành viên.

Xem thêm

#BTS MMA 2026 #BTS thắng lớn #Album Arirang #Kpop #BTS thắng lớn tại MMA 2026

Cùng chuyên mục

Lisa (BlackPink) lại bị chỉ trích

Lisa (BlackPink) lại bị chỉ trích

TPO - Khởi động chuỗi concert cá nhân "Viva La Lisa" tại Las Vegas, Lisa đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có chương trình biểu diễn định kỳ tại The Colosseum (Caesars Palace). Tuy nhiên, trang phục kiệm vải, những động tác vũ đạo mang tính gợi dục và màn tương tác táo bạo với vũ công nam khiến nữ ca sĩ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Tín hiệu hồi sinh của Johnny Depp

Tín hiệu hồi sinh của Johnny Depp

TPO - "Ebenezer" - bộ phim đánh dấu sự trở lại của Johnny Depp - vừa ra mắt đã dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày cuối tuần. Thành tích khả quan này mở ra cơ hội lấy lại vinh quang đánh mất do bê bối đời tư cho tài tử sinh năm 1963.

Triệu Lệ Dĩnh và 17 diễn viên khác đâm đơn kiện

Triệu Lệ Dĩnh và 17 diễn viên khác đâm đơn kiện

TPO - Nhiều sản phẩm do AI sản xuất bị phản ánh đã sử dụng công nghệ hoán đổi khuôn mặt hoặc tái tạo hình ảnh nghệ sĩ mà chưa có sự đồng ý. Triệu Lệ Dĩnh đã kiện nền tảng Hồng Quả. 17 diễn viên "Hồng lâu mộng" cũng rất tức giận trước hành vi xâm phạm.

Từ vụ Tấn Bo, Hoàng Mèo bị bắt

Từ vụ Tấn Bo, Hoàng Mèo bị bắt

TPO - Thông tin Tấn Bo, Hoàng Mèo bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc "Huy Bến xe" khiến nhiều khán giả bất ngờ. Từ vụ việc hai diễn viên sa lầy, cuộc mưu sinh của lớp diễn viên hài nổi tiếng thời băng đĩa được đem ra nhìn lại, nhất là khi suất diễn ngày một ít dần.

Điền Hi Vi bị đám đông xô ngã

Điền Hi Vi bị đám đông xô ngã

TPO - Điền Hi Vi ngày càng nổi danh nhờ liên tục có tác phẩm gây tiếng vang như "Trục ngọc", "Gả kim thoa", nhưng vì vậy cô cũng gặp không ít rắc rối vì fan cuồng.

Ban nhạc Ngũ Cung sau khi Đỗ Hoàng Hiệp rời đi

Ban nhạc Ngũ Cung sau khi Đỗ Hoàng Hiệp rời đi

TPO - Sau khi ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp rời đi, ban nhạc Ngũ Cung có những xáo trộn nhất định. Thủ lĩnh - nhạc sĩ Trần Thắng - đã đưa Ngũ Cung trở lại với đội hình trẻ đầy sức sống, tiếp tục hành trình giữ gìn di sản bằng âm nhạc.

Lưu Diệc Phi chỉnh sửa ảnh quá mức

Lưu Diệc Phi chỉnh sửa ảnh quá mức

TPO - Lưu Diệc Phi gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, thanh lịch. Tuy nhiên, cô cũng gây tranh cãi vì chỉnh sửa ảnh quá mức.

Lại thêm một nghệ sĩ tự hủy hoại sự nghiệp

Lại thêm một nghệ sĩ tự hủy hoại sự nghiệp

TPO - Go Kyung Pyo bị cáo buộc lái ô tô cá nhân và tông vào một xe vệ sinh môi trường, nồng độ cồn cao tới mức anh có thể bị tước giấy phép lái xe. Nhiều show giải trí đã gạch bỏ tên của nam diễn viên.

Tấn Bo trước khi bị bắt cùng Hoàng Mèo và 2 ca sĩ

Tấn Bo trước khi bị bắt cùng Hoàng Mèo và 2 ca sĩ

TPO - Từng cùng anh trai Tấn Beo biểu diễn tại nhiều sân khấu phía Nam, Tấn Bo những năm gần đây ít xuất hiện hơn. Nam diễn viên vừa bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan việc tham gia phim ca nhạc "Huy Bến xe", có “Hiệp đen” đóng vai ông trùm.

Hoa hậu Hà Trúc Linh ngồi hàng ghế 50 triệu đồng/vé ở concert

Hoa hậu Hà Trúc Linh ngồi hàng ghế 50 triệu đồng/vé ở concert

TPO - Xuất hiện tại concert Tinh hà say hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với diện mạo cá tính, khác biệt. Người đẹp diện bộ trang phục họa tiết da báo phối lông tím, khoe eo thon và đôi chân dài. Phong cách thời trang táo bạo của nàng hậu trở thành điểm nhấn giữa dàn khán giả đến thưởng thức đêm nhạc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe