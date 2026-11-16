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Giải trí

Nữ nghệ sĩ Nhật Bản bị bắt vì làm ‘tú bà’

Minh Vũ

TPO - Nữ nghệ sĩ Nhật Bản Asuka Oguri được biết đến với nghệ danh Assun cùng hai đồng phạm bị bắt vì tình nghi vi phạm Luật Kinh doanh dịch vụ giải trí.

Ngày 15/11, nữ nghệ sĩ Asuka Oguri bị cảnh sát tỉnh Aichi (Nhật Bản) bắt giữ. Hai người đàn ông khác cũng bị bắt vì tình nghi vi phạm Luật Kinh doanh dịch vụ giải trí.

Người đẹp nổi danh từ chương trình thực tế Badly in Love mùa 2 bị cáo buộc điều hành trụ sở có tên Guri tại khu Nishiki 3-chome, thành phố Nagoya, mà không có giấy phép kinh doanh giải trí từ Ủy ban An toàn Công cộng tỉnh Aichi.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cơ sở này từng được cấp phép hoạt động theo mô hình "nhà hàng giải trí đặc thù" (loại hình áp dụng cho các quán bar có biểu diễn nghệ thuật hoặc khiêu vũ) từ tháng 7/2019 dưới tên của Oguri.

Tại khu vực này, các quán bar chỉ được tiếp khách thông thường, thời gian hạn chế mở cửa là 1h. Tuy nhiên, quán của Asuka Oguri thường xuyên hoạt động xuyên đêm.

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Ngôi sao Badly in Love bị bắt vì điều hành cơ sở giải trí trái phép.

Mặt khác, Asuka Oguri và hai nghi phạm đã bố trí khu vực riêng, điều động nữ nhân viên tiếp khách và phục vụ đồ uống có cồn trái quy định. Oguri vừa trực tiếp quản lý Guri, vừa làm tiếp viên tại một câu lạc bộ ở khu Nishiki 3-chome. Cảnh sát tiến hành khám xét 9 địa điểm có liên quan, bao gồm cơ sở kinh doanh của Assun và nhà riêng của các nghi phạm, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu cùng 16 triệu yên tiền mặt để phục vụ điều tra.

Vụ việc gây chú ý bởi Oguri vốn là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội và từng tham gia chương trình hẹn hò thực tế của Netflix.

Trước khi vướng vòng lao lý, Asuka Oguri được biết đến với biệt danh Assun, hoạt động trong ngành giải trí tại Nagoya. Cô từng tham gia chương trình tuyển chọn nữ tiếp viên LAST CALL trên YouTube, nhờ đó được biết đến nhiều hơn. Cô cũng là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 800.000 người theo dõi trên Instagram.

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Asuka Oguri là tiếp viên, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Bước ngoặt sự nghiệp đến khi cô góp mặt trong chương trình hẹn hò thực tế Badly in Love mùa 2 của Netflix, với tên tiếng Nhật là Love Joto.
Chương trình thu hút hàng triệu người xem vì khách mời là những người trẻ có cá tính mạnh, từng trải qua quá khứ phức tạp, lịch sử tình trường phong phú. Hình ảnh một nữ tiếp viên sắc sảo, quyết liệt trong tình cảm giúp Assun trở thành người chơi nữ được quan tâm nhất.

Thông tin "Assun" Asuka Oguri bị bắt nhận nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả Nhật Bản. Một số người bày tỏ sự tức giận khi các chương trình giải trí vì để thu hút người xem, đã xây dựng hình ảnh tích cực cho những nhân vật có quá khứ bất hảo. Họ lo ngại điều này có thể tạo ra sự ngưỡng mộ lệch lạc trong giới trẻ.

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Khán giả chỉ trích các chương trình giải trí đang tô hồng những người có quá khứ bất hảo và nghề nghiệp gây tranh cãi.

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#Asuka Oguri #Assun #Badly in Love #sao Nhật Bản #sao Nhật Bản làm tú bà

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