LÂM ĐỒNG: Xe tải va chạm xe máy trên quốc lộ 27, một người tử vong tại chỗ

TPO - Một cụ bà 75 tuổi tử vong sau vụ va chạm giữa xe tải và xe máy trên quốc lộ 27, đoạn qua xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 16/11, lãnh đạo UBND xã Đơn Dương cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy trên quốc lộ 27 làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn làm một người tử vong. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, tại Km184+550 quốc lộ 27 (xã Đơn Dương) xảy ra vụ va chạm giữa xe tải biển kiểm soát 49C-070.xx và xe máy biển kiểm soát 49T5-48.xx.

Cụ thể, xe tải do anh N.N.D. (SN 1990, trú xã D'Ran) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Ka Đô đi xã Đơn Dương. Khi đến địa điểm trên, xe tải xảy ra va chạm với xe máy do bà Đ.T.L. (SN 1951, trú xã Ka Đô) điều khiển, khiến người này tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.