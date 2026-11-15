Khoảnh khắc cô dâu, chú rể bật khóc trong đám cưới tập thể đặc biệt ở Nghệ An

TPO - Vẫn theo học, chưa nhận bằng và có giấy xác nhận sinh viên không đồng nghĩa được kéo dài thời gian tạm hoãn gọi nhập ngũ. Qua những tình huống cụ thể, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng làm rõ cách xem xét với người nợ môn, khóa học kéo dài hoặc thôi cao đẳng để vào đại học.