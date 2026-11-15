Khoảnh khắc cô dâu, chú rể bật khóc trong đám cưới tập thể đặc biệt ở Nghệ An

TPO - Đám cưới tập thể của 12 cặp đôi công nhân, người lao động không chỉ hiện thực hóa ước mơ hạnh phúc của những hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn với người lao động.
TPO - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Long Thành, Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai ngập sâu sáng 15/11. Dù vậy, một đám cưới tại xã Phước An vẫn diễn ra đúng giờ lành khi chú rể cùng gia đình bì bõm lội nước đến nửa người để đưa sính lễ, rước dâu.
TPO - Trong năm 2026, Ban Tổ chức giải thưởng tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học. Qua quá trình xét chọn, thẩm định, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM quyết định tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM.
TPO - Không gian Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM những ngày giữa tháng 11 trở nên nhộn nhịp khi hàng ngàn bạn trẻ quy tụ về đây để tham gia một sự kiện công nghệ quy mô lớn được thiết kế dành riêng cho giới sinh viên.
TPO - Giúp một gia đình có thêm sinh kế, đưa nước uống đến với người già neo đơn, mang kiến thức về biển, đảo vào trường học… Những việc làm gần gũi ấy là một phần trong hành trình cống hiến của Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh - một gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội.
TPO - Với những phần thi sôi nổi, sáng tạo, 9 đội thi thuộc Đại học Thái Nguyên đã cùng lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức và bản lĩnh của tuổi trẻ trước những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ ngày càng tinh vi.
TPO - Vẫn theo học, chưa nhận bằng và có giấy xác nhận sinh viên không đồng nghĩa được kéo dài thời gian tạm hoãn gọi nhập ngũ. Qua những tình huống cụ thể, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng làm rõ cách xem xét với người nợ môn, khóa học kéo dài hoặc thôi cao đẳng để vào đại học.
TPO - Bắt tay với một đơn vị công nghệ, từ nay đến 2030, Thành Đoàn Đà Nẵng tập trung triển khai các hoạt động đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)..., góp phần giúp đoàn viên thanh niên chủ động thích ứng với yêu cầu của thời đại số.
TPO - Trong không khí sôi nổi giữa phố đi bộ, lãnh đạo TPHCM trực tiếp thăm hỏi, tìm hiểu hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm của các nhãn hàng, thương hiệu và gửi các thông tin voucher số đến người dân.
TPO - Bằng việc ứng dụng công nghệ xử lý nước tuần hoàn, giải pháp vi sinh an toàn sinh học, dược sĩ 9X Võ Lê Hoàng Tuấn đã phát triển thành công mô hình nuôi cá chạch lấu – loài thủy sản bản địa được ví như “sâm nước” miền Tây. Mô hình giúp anh làm chủ loài cá nức tiếng "khó tính", mang về doanh thu tiền tỉ mỗi năm, giải bài toán thích ứng biến đổi khí hậu, nâng tầm giá trị nông sản địa phương.
TPO - Ba chàng trai tự nghiên cứu, thiết kế hệ thống dây chuyền tự động với 27 công đoạn, thay thế hàng trăm lao động trong sản xuất, lắp ráp điện thoại và máy tính bảng. Sáng kiến sản xuất đã được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026.
TPO - Tỉnh Đoàn Nghệ An và Liên đoàn Vovinam tỉnh sẽ phối hợp xây dựng các câu lạc bộ, điểm tập luyện tại trường học, cơ sở Đoàn và khu dân cư; tổ chức giải đấu, biểu diễn, trải nghiệm võ thuật, góp phần rèn luyện thể chất và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trong thế hệ trẻ.
TPO - Thành Đoàn Huế triển khai 15 đội hình sinh viên tình nguyện với khoảng 2.300 thành viên, sẵn sàng phối hợp cùng các địa phương tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
TPO - Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận hơn 1.800 vụ lừa đảo trực tuyến, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, hoạt động xuyên biên giới và dữ liệu cảnh báo còn phân tán khiến việc bảo vệ người dùng vẫn là thách thức lớn.
TPO - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài vừa thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký ban hành Quyết định số 491/QĐ-MTTW-BTT về việc thành lập Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
TPO - Giữa không gian Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam dịp kỷ niệm 950 năm xây dựng và phát triển, bước chân người trẻ hôm nay không chỉ để tham quan hay cầu may mùa thi. Tại trường đại học đầu tiên của đất nước, họ đang tìm thấy niềm tự hào sâu sắc về truyền thống trọng dụng nhân tài, từ đó hun đúc khát vọng học tập và tự tin đưa di sản Việt vươn xa.
TPO - Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đề nghị các đơn vị cụm hoạt động số 2 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu chính đáng của thanh thiếu nhi; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.