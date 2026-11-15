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Giới trẻ

Khoảnh khắc cô dâu, chú rể bật khóc trong đám cưới tập thể đặc biệt ở Nghệ An

Ngọc Tú

TPO - Đám cưới tập thể của 12 cặp đôi công nhân, người lao động không chỉ hiện thực hóa ước mơ hạnh phúc của những hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn với người lao động.

Video đám cưới tập thể đặc biệt của 12 cặp đôi công nhân, người lao động.
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Ngày 15/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức lễ cưới tập thể cho 12 cặp đôi là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây không chỉ là ngày vui của các đôi uyên ương, chương trình còn lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia và sự đồng hành của tổ chức Công đoàn trong hành trình xây dựng hạnh phúc gia đình.
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Trước đó từ đầu giờ sáng, 12 cặp đôi trong trang phục cưới trang trọng đã đến dâng hoa, dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí thành kính, các cặp đôi cùng hướng về Bác, bày tỏ lòng biết ơn và ghi dấu một khởi đầu ý nghĩa cho hành trình xây dựng tổ ấm.
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Sau nghi thức dâng hương, đoàn xe hoa chở các cặp đôi diễu hành qua những tuyến phố, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.
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Tại trung tâm tiệc cưới Cung Lễ hội, lễ cưới được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm cúng với sự tham dự của đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ban, ngành, gia đình và người thân của 12 cặp đôi.
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Đây là lần thứ hai Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức lễ cưới tập thể dành cho công nhân, người lao động.
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Trong 12 cặp đôi năm nay, mỗi người có một hoàn cảnh, câu chuyện riêng. Có những người mồ côi cả cha lẫn mẹ, có người mang gánh nặng chăm sóc người thân mắc bệnh hiểm nghèo, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Không ít cặp đôi đã đăng ký kết hôn, có con nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa thể tổ chức một lễ cưới trọn vẹn. Trong ảnh, bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Nghệ An tặng quà cho các cặp đôi tại lễ cưới.
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Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh, chương trình không chỉ hiện thực hóa ước mơ về một ngày cưới đủ đầy của 12 cặp đôi mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với đời sống người lao động. Qua đó, lan tỏa thông điệp về tình yêu, hạnh phúc gia đình và nếp sống văn minh, tiết kiệm.
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Trong khoảnh khắc thiêng liêng, 12 cặp đôi cùng nắm tay nhau trao lời hẹn ước, đón nhận những lời chúc phúc từ lãnh đạo, gia đình và đồng nghiệp. Với họ, đây không chỉ là một lễ cưới mà còn là sự bù đắp cho những tháng ngày khó khăn, là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình vun đắp mái ấm.
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Có những cặp đôi bật khóc khi được giãi bày tâm sự, nói lời cảm ơn tới các tổ chức, chính quyền địa phương đã tổ chức đám cưới tập thể ấm áp và hạnh phúc này.
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Thông qua chương trình, tổ chức Công đoàn mong muốn tiếp tục trở thành điểm tựa của người lao động, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống và hạnh phúc gia đình, góp phần giúp đoàn viên yên tâm lao động, gắn bó với doanh nghiệp và xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

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