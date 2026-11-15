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Giới trẻ

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Tuổi trẻ Thái Nguyên lan tỏa thông điệp 'Nói không với ma túy'

Thanh Hiếu

TPO - Với những phần thi sôi nổi, sáng tạo, 9 đội thi thuộc Đại học Thái Nguyên đã cùng lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức và bản lĩnh của tuổi trẻ trước những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ ngày càng tinh vi.

Chiều 14/11, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức Cuộc thi tuyên truyền và tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026. Cuộc thi có sự tham gia của 9 đội thi đến từ các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

Các đội thi đã trải qua 3 phần thi gồm: “Hiểu đúng” – “Hành động đúng” – “Nói không với ma túy”. Các phần thi tập trung vào kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; nhận diện các loại ma túy và chất gây nghiện mới; phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng ma túy, đặc biệt là các chất ma túy núp bóng thuốc lá điện tử, thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm trá hình...

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Ban tổ chức trao giải cho các đội thi đoạt giải

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội thi không chỉ thể hiện kiến thức, khả năng xử lý tình huống mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về lối sống lành mạnh, bản lĩnh của tuổi trẻ trước các tệ nạn xã hội.

Các phần thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần tự tin, đoàn kết và quyết tâm của các đội thi. Đặc biệt, thông qua phần thi “Nói không với ma túy”, nhiều thông điệp tuyên truyền thiết thực, sáng tạo đã được các bạn sinh viên truyền tải, góp phần lan tỏa ý thức chủ động phòng ngừa, kiên quyết nói không với ma túy trong học đường và cộng đồng.

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Ban tổ chức trao cờ thi đua cho các đội thi

Kết thúc Cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 04 giải Khuyến khích cho các đội thi có thành tích xuất sắc.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích để sinh viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước hiểm họa ma túy.

Thông qua cuộc thi, tuổi trẻ Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thúc đẩy lối sống tích cực trong cộng đồng.

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#Tuổi trẻ Thái Nguyên #Phòng chống ma túy #Đại học Thái Nguyên #Tỉnh đoàn Thái Nguyên #Ma túy học đường

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