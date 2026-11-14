Đà Nẵng tăng tốc trang bị kỹ năng AI cho người trẻ

TPO - Bắt tay với một đơn vị công nghệ, từ nay đến 2030, Thành Đoàn Đà Nẵng tập trung triển khai các hoạt động đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)..., góp phần giúp đoàn viên thanh niên chủ động thích ứng với yêu cầu của thời đại số.

Ngày 14/11, Thành Đoàn Đà Nẵng và Trung tâm FPT Polytechnic Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, đồng thời, tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng AI cho ĐVTN trên địa bàn.

Hai bên ký kết hợp tác để triển khai các hoạt động trang bị kiến thức và kỹ năng số cho ĐVTN. Ảnh: Giang Thanh

Với mục tiêu huy động nguồn lực để đào tạo, trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp sớm cho thanh thiếu niên, hai đơn vị cùng thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là AI, trong học tập và rèn luyện, đồng thời, triển khai các sân chơi sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố.

Cụ thể, hai đơn vị hợp tác trên 5 nội dung chính, trong đó, tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ Đoàn – Hội và sinh viên (Cloud, AI, Data, an toàn thông tin, kỹ năng chuyển đổi số).

Bên cạnh đó là định hướng nghề nghiệp, thực tập, tuyển dụng thông qua chuỗi Ngày hội nghề nghiệp số”; hỗ trợ chuyển đổi số cho phong trào thanh thiếu nhi, gồm: quản lý dữ liệu hội viên, các công cụ số dùng chung và thí điểm mô hình để nhân rộng.

Ngoài ra, hai đơn vị sẽ phối hợp để tổ chức các hoạt động chuyển đổi số vì cộng đồng, an sinh xã hội, như: đội hình “Thanh niên tình nguyện chuyển đổi số”, “Hackathon vì cộng đồng”... Cuối cùng là truyền thông, lan tỏa gương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và mô hình hay trong ứng dụng số.

Từ nền tảng kiến thức và kỹ năng số được trang bị, các bạn trẻ có thể ứng dụng vào học tập, nghiên cứu để sáng tạo những sản phẩm phục vụ cộng đồng.

Theo thỏa thuận, Thành Đoàn chịu trách nhiệm định hướng nội dung, kết nối và điều phối triển khai đến các cơ sở Đoàn, Hội. Trung tâm FPT Polytechnic Đà Nẵng bảo đảm giảng viên, chuyên gia, cơ sở vật chất, nền tảng công nghệ và xây dựng lộ trình hỗ trợ người học từ bồi dưỡng kỹ năng đến cơ hội việc làm.

Ngay sau lễ ký kết, các chuyên gia chia sẻ các chuyên đề "Prompt nâng cao – nghệ thuật giao tiếp với AI" và "Canva nâng cao". Chương trình tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với khoảng gần 10.000 bạn trẻ tại điểm cầu chính và các điểm cầu tại 94 xã, phường, đặc khu.

Theo anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, đây là cơ sở để hai đơn vị phát huy thế mạnh, huy động nguồn lực trong đào tạo kỹ năng số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, sáng tạo số; qua đó, tạo điều kiện để các bạn trẻ tiếp cận kiến thức mới, thực hành các công cụ AI trong học tập, công việc và hoạt động phong trào.

"Với định hướng hợp tác lâu dài, hai đơn vị kỳ vọng mở rộng các hoạt động đào tạo, trải nghiệm công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trẻ, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Đà Nẵng năng động, sáng tạo, chủ động thích ứng với yêu cầu của thời đại số", anh Duân nói.