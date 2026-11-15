Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu

Ngô Tùng

TPO - Trong năm 2026, Ban Tổ chức giải thưởng tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học. Qua quá trình xét chọn, thẩm định, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM quyết định tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM.

Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), ngày 15/11, tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức lễ tuyên dương giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” thành phố năm 2026.

Hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những giáo viên, giảng viên trẻ có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội và các hoạt động vì cộng đồng; đồng thời tiếp tục lan tỏa hình ảnh người nhà giáo trẻ TPHCM tận tâm, trách nhiệm, sáng tạo và không ngừng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Trong năm 2026, Ban Tổ chức giải thưởng tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học. Qua quá trình xét chọn, thẩm định, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM quyết định tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM.

1794714599744-414535983303502753-414535983303502753-b318aa703eeeabb5eb1294469e08afd3-3900-16jpg.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lâm Tùng, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải, tuyên dương, khen thưởng các thầy cô giáo tiêu biểu. Ảnh: Việt Dũng

Trong đó, có 228 nhà giáo thuộc khối mầm non, 738 nhà giáo thuộc khối tiểu học và trung học cơ sở, 81 nhà giáo thuộc khối trung học phổ thông và 66 nhà giáo thuộc khối đại học và cao đẳng.

Đây là những nhà giáo điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng và sự phát triển của học sinh, sinh viên.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn và TPHCM đã tuyên dương và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến 193 nhà giáo trẻ tiêu biểu đạt danh hiệu 2 lần liên tục (năm 2024 và 2026). Đây là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của đội ngũ nhà giáo trẻ, những người không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo và duy trì những đóng góp tích cực, thiết thực cho sự nghiệp giáo dục của thành phố.

1794714599752-414535983303502753-414535983303502753-a52b4b29d9b5dfafb7460cc3ff9de576-6926-554jpg.jpg
TPHCM ghi nhận, vinh danh những người không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục.

Phát biểu tại buổi tuyên dương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường gửi gắm kỳ vọng đội ngũ nhà giáo trẻ tiêu biểu của thành phố tiếp tục là những tấm gương mẫu mực, giữ gìn phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng hiệu quả và phù hợp khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Các thầy cô cần lấy sự tiến bộ của người học làm thước đo, lấy tình yêu nghề làm động lực để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, cống hiến và những giá trị tốt đẹp của nghề giáo.

Trước lễ tuyên dương, các đại biểu và nhà giáo trẻ tiêu biểu đã tham gia nghi thức dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Người - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

193a6666.jpg
Đại diện các nhà giáo trẻ tiêu biểu báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi lễ dâng hoa. Ảnh: Vân Anh
193a6693.jpg
193a6759.jpg
Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM khen thưởng các thầy cô giáo trẻ xuất sắc tại buổi lễ dâng hoa, báo công với Bác. Ảnh: Vân Anh

Ra đời vào năm 2008, cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” do Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM phát động nhằm hướng đến xây dựng hình ảnh những nhà giáo trẻ tiêu biểu, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống; có nhiều thành tích, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Qua 18 năm triển khai, cuộc vận động ngày càng khẳng định sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ nhà giáo trẻ, trở thành môi trường để giáo viên, giảng viên không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia các phong trào tại cơ sở giáo dục.

Xem thêm

#nhà giáo trẻ tiêu biểu #TPHCM #bằng khen #thành tích xuất sắc #Thành Đoàn #Đại học Sư phạm #thầy cô giáo

Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự kỷ niệm 60 năm thành lập trường ở Ninh Bình

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự kỷ niệm 60 năm thành lập trường ở Ninh Bình

TPO - Ngày 15/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT A Trần Hưng Đạo (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình). Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm kỷ niệm 65 năm thành lập

Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm kỷ niệm 65 năm thành lập

Ngày 15/11, Trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm (Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường (1961–2026). Buổi lễ có sự tề tựu đông đủ của hàng nghìn thầy cô giáo và các thế hệ học trò, cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang nửa thập kỷ "dạy chữ, dạy người".

Vì sao nhà vô địch Vovinam thế giới chọn làm thầy giáo?

Vì sao nhà vô địch Vovinam thế giới chọn làm thầy giáo?

TPO - Từng nghĩ sẽ dành trọn thời gian cho thi đấu, thầy Phan Tấn Thành chọn làm giáo viên thể dục khi vẫn đang theo đuổi Vovinam chuyên nghiệp. Nhớ tiết dạy đầu tiên, thầy kể điều khiến mình hồi hộp nhất là làm sao để học trò hiểu động tác và muốn tập cùng thầy.

Các Đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng Đại học Khu vực ASEAN theo APPLIEDEDU 2027

Các Đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng Đại học Khu vực ASEAN theo APPLIEDEDU 2027

Ngày 20/10/2026, AppliedEdu đã công bố Bảng Xếp hạng Đại học Công lập và Tư thục ASEAN 2027 (AppliedEdu Public & Private University Rankings ASEAN 2027). Trong lần công bố thứ tư này, Bảng xếp hạng ghi nhận 316 cơ sở giáo dục đại học thuộc 9 quốc gia ASEAN, gồm 161 cơ sở công lập và 155 cơ sở tư thục, được đánh giá trong hai bảng riêng biệt. Việt Nam có 29 cơ sở giáo dục được xếp hạng năm 2027 này.

Vì sao hiệu trưởng phải giao tiếp bằng tiếng Anh?

Vì sao hiệu trưởng phải giao tiếp bằng tiếng Anh?

TPO - Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là chủ trương được kỳ vọng tạo đột phá cho giáo dục. Tuy nhiên, quy định hiệu trưởng, hiệu phó phải nói được tiếng Anh với người nước ngoài, giáo viên dạy các môn bằng tiếng Anh và hàng loạt tiêu chí đi kèm đang đặt ra bài toán về tính khả thi.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe