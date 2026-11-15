Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trao giải hội thi tìm hiểu phòng chống ma tuý dành cho học sinh phổ thông toàn quốc

Hà Linh

TPO - Ngày 15/11, tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ trao 14 giải thưởng trong Hội thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma tuý dành cho học sinh THPT toàn quốc năm 2026.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ triển khai nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030.

Thông tin tại lễ trao giải, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) Trần Văn Đạt cho biết, trước nguy cơ ma túy xâm nhập vào môi trường học đường, tác động trực tiếp đến thế hệ trẻ, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng.

Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho học sinh phổ thông năm 2026” nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo học sinh ở cả ba cấp học trên cả nước.

trao-2063.jpg
Ban Tổ chức trao giải cho các học sinh xuất sắc

Tại vòng thi cấp tỉnh, kể từ khi phát động đến nay đã có khoảng 3,9 triệu lượt học sinh, học viên của các cơ sở giáo dục tham gia.

Hội thi cấp toàn quốc đã tiếp nhận tổng cộng 507 tác phẩm dự thi, trong đó có 167 bức tranh cấp tiểu học, 170 bài dự thi cấp trung học cơ sở và 170 bài dự thi cấp trung học phổ thông với chất lượng chuyên môn tốt, có sự đầu tư nghiêm túc, sức lan tỏa rộng rãi, tích cực.

Ban Giám khảo đã lựa chọn 39 giải thưởng cho các tác phẩm dự thi tiêu biểu, xuất sắc để trao giải.

Trong đó, đối với cấp tiểu học, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Ở cấp THCS Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Cấp THPT, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, ông Đạt nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh trong phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là nguy cơ ma túy xâm nhập vào môi trường học đường, tác động trực tiếp đến thế hệ trẻ.

Đáng lo ngại là các đối tượng có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò, thích khám phá và những hạn chế về kỹ năng nhận diện, tự bảo vệ của học sinh để dụ dỗ, lôi kéo học sinh tiếp xúc, sử dụng trái phép chất ma túy dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng; không chỉ trang bị kiến thức pháp luật, chúng ta cần giúp các em hình thành bản lĩnh, kỹ năng nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với cộng đồng.

Ban Tổ chức Hội thi mong muốn mỗi học sinh có ý thức, tuyệt đối nói không với ma túy; không thử, không sử dụng, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Luôn nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo, những sản phẩm không rõ nguồn gốc và các hình thức tiếp cận có nguy cơ liên quan đến chất ma túy.

Chủ động tìm hiểu pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân và biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô giáo, nhà trường và cơ quan chức năng khi cần thiết.

Xem thêm

#phòng chống ma túy #ma túy học đường #hội thi học sinh #Bộ GD&ĐT #Bộ Công an #học sinh phổ thông #Bắc Ninh

Cùng chuyên mục

Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm kỷ niệm 65 năm thành lập

Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm kỷ niệm 65 năm thành lập

TPO - Ngày 15/11, Trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm (Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường (1961–2026). Buổi lễ có sự tề tựu đông đủ của hàng nghìn thầy cô giáo và các thế hệ học trò, cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang nửa thập kỷ "dạy chữ, dạy người".

Vì sao nhà vô địch Vovinam thế giới chọn làm thầy giáo?

Vì sao nhà vô địch Vovinam thế giới chọn làm thầy giáo?

TPO - Từng nghĩ sẽ dành trọn thời gian cho thi đấu, thầy Phan Tấn Thành chọn làm giáo viên thể dục khi vẫn đang theo đuổi Vovinam chuyên nghiệp. Nhớ tiết dạy đầu tiên, thầy kể điều khiến mình hồi hộp nhất là làm sao để học trò hiểu động tác và muốn tập cùng thầy.

Các Đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng Đại học Khu vực ASEAN theo APPLIEDEDU 2027

Các Đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng Đại học Khu vực ASEAN theo APPLIEDEDU 2027

Ngày 20/10/2026, AppliedEdu đã công bố Bảng Xếp hạng Đại học Công lập và Tư thục ASEAN 2027 (AppliedEdu Public & Private University Rankings ASEAN 2027). Trong lần công bố thứ tư này, Bảng xếp hạng ghi nhận 316 cơ sở giáo dục đại học thuộc 9 quốc gia ASEAN, gồm 161 cơ sở công lập và 155 cơ sở tư thục, được đánh giá trong hai bảng riêng biệt. Việt Nam có 29 cơ sở giáo dục được xếp hạng năm 2027 này.

Vì sao hiệu trưởng phải giao tiếp bằng tiếng Anh?

Vì sao hiệu trưởng phải giao tiếp bằng tiếng Anh?

TPO - Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là chủ trương được kỳ vọng tạo đột phá cho giáo dục. Tuy nhiên, quy định hiệu trưởng, hiệu phó phải nói được tiếng Anh với người nước ngoài, giáo viên dạy các môn bằng tiếng Anh và hàng loạt tiêu chí đi kèm đang đặt ra bài toán về tính khả thi.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe