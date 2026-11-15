Trao giải hội thi tìm hiểu phòng chống ma tuý dành cho học sinh phổ thông toàn quốc

TPO - Ngày 15/11, tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ trao 14 giải thưởng trong Hội thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma tuý dành cho học sinh THPT toàn quốc năm 2026.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ triển khai nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030.

Thông tin tại lễ trao giải, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) Trần Văn Đạt cho biết, trước nguy cơ ma túy xâm nhập vào môi trường học đường, tác động trực tiếp đến thế hệ trẻ, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng.

Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho học sinh phổ thông năm 2026” nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo học sinh ở cả ba cấp học trên cả nước.

Ban Tổ chức trao giải cho các học sinh xuất sắc

Tại vòng thi cấp tỉnh, kể từ khi phát động đến nay đã có khoảng 3,9 triệu lượt học sinh, học viên của các cơ sở giáo dục tham gia.

Hội thi cấp toàn quốc đã tiếp nhận tổng cộng 507 tác phẩm dự thi, trong đó có 167 bức tranh cấp tiểu học, 170 bài dự thi cấp trung học cơ sở và 170 bài dự thi cấp trung học phổ thông với chất lượng chuyên môn tốt, có sự đầu tư nghiêm túc, sức lan tỏa rộng rãi, tích cực.

Ban Giám khảo đã lựa chọn 39 giải thưởng cho các tác phẩm dự thi tiêu biểu, xuất sắc để trao giải.

Trong đó, đối với cấp tiểu học, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Ở cấp THCS Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Cấp THPT, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, ông Đạt nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh trong phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là nguy cơ ma túy xâm nhập vào môi trường học đường, tác động trực tiếp đến thế hệ trẻ.

Đáng lo ngại là các đối tượng có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò, thích khám phá và những hạn chế về kỹ năng nhận diện, tự bảo vệ của học sinh để dụ dỗ, lôi kéo học sinh tiếp xúc, sử dụng trái phép chất ma túy dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng; không chỉ trang bị kiến thức pháp luật, chúng ta cần giúp các em hình thành bản lĩnh, kỹ năng nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với cộng đồng.

Ban Tổ chức Hội thi mong muốn mỗi học sinh có ý thức, tuyệt đối nói không với ma túy; không thử, không sử dụng, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Luôn nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo, những sản phẩm không rõ nguồn gốc và các hình thức tiếp cận có nguy cơ liên quan đến chất ma túy.

Chủ động tìm hiểu pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân và biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô giáo, nhà trường và cơ quan chức năng khi cần thiết.