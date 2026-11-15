Từ việc làm thêm đến niềm vui được học trò gọi là thầy, cô

Những lời chúc khiến sinh viên rơi nước mắt
Mới đây, tại TPHCM, 120 gia sư trẻ được vinh danh trong chương trình “Tôn vinh gia sư” lần thứ 9 với chủ đề “Trong mắt em”. Chương trình do Công ty TNHH Gia sư eTeacher tổ chức nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Trong chương trình, những đoạn video ghi lại lời chúc từ học sinh, phụ huynh, gia đình và người thân được trình chiếu. Nhiều sinh viên không cầm được nước mắt khi nghe những lời nhắn gửi dành cho mình.
Quốc An, sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM, cho biết đã gắn bó với công việc gia sư khoảng ba năm. Nam sinh tham gia giảng dạy nhiều môn, trong đó có toán và tiếng Anh.
Lúc đầu, An xem gia sư là công việc làm thêm bên cạnh việc học ở trường. Tuy nhiên, qua thời gian đứng lớp, chứng kiến học sinh tiến bộ và đạt được kết quả như mong đợi, An dần cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của công việc mình đang làm
"Điều giữ tôi gắn bó với công việc còn là niềm vui trước kết quả học tập của học trò. Từ lựa chọn làm thêm, công việc giảng dạy mang đến cho tôi những trải nghiệm về vai trò của một người thầy", An bày tỏ.
Tại chương trình, một nữ sinh năm nhất cùng trường cũng chia sẻ về quá trình thuyết phục gia đình chấp nhận lựa chọn làm gia sư. Thời gian đầu, gia đình chưa ủng hộ vì cho rằng công việc này chưa phù hợp với cô.
Trong quá trình làm việc, được các anh chị hỗ trợ, nữ sinh dần xây dựng được niềm tin với người thân. Cô bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi lựa chọn của mình được gia đình tin tưởng và ủng hộ.
Theo ban tổ chức, những lời chia sẻ của học sinh, phụ huynh là một phần quan trọng của chương trình năm nay. Chủ đề “Trong mắt em” hướng đến cả hình ảnh người gia sư trong mắt học trò và sự trưởng thành của chính người dạy qua từng buổi học.
Từng được cô giáo giúp vượt qua những năm tháng ham chơi
Chia sẻ với các gia sư trẻ, ông Nguyễn Ngọc Huy Sang, đồng sáng lập eTeacher, kể mình từng học trung bình, có thời điểm ở lại lớp khi mới vào THCS vì ham chơi. Sự động viên, tin tưởng của một cô giáo đã giúp ông quyết tâm học tập, sau đó thi đỗ Đại học Bách khoa TPHCM.
Ông Sang có khoảng 12 năm làm gia sư, bắt đầu từ thời sinh viên. Có giai đoạn, lịch dạy kéo dài từ sáng đến tối suốt tuần, nhưng ông vẫn tìm thấy niềm vui vì nhìn thấy hình ảnh mình ngày trước ở học trò.
Từ trải nghiệm ấy, ông cho rằng người dạy cần kiên nhẫn, thương học sinh và tin vào khả năng tiến bộ của các em. Giúp một học trò từ trung bình vươn lên khá, giỏi cũng có thể mở thêm cơ hội cho tương lai của em.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Giám đốc chi nhánh Phú Mỹ Hưng của eTeacher, nhìn nhận quá trình đồng hành với học sinh cũng mang lại những thay đổi cho người gia sư. Mỗi buổi dạy không chỉ là thời gian truyền đạt kiến thức mà còn là trải nghiệm để người trẻ trưởng thành.
“Mỗi buổi học các bạn bước qua cánh cửa nhà học trò, các bạn không chỉ truyền đạt kiến thức, mà đang gieo vào đó sự tự tin, và tự tay gặt hái về sự trưởng thành cho chính mình”, bà Duyên chia sẻ.
Đại diện eTeacher nhấn mạnh, những câu chuyện, lời chia sẻ từ học sinh và phụ huynh là sự ghi nhận dành cho nỗ lực bền bỉ của đội ngũ gia sư. Qua những phản hồi ấy, người dạy có thể nhìn rõ hơn giá trị công việc mình đang theo đuổi.
Theo đó, hoạt động tri ân thường niên nhằm ghi nhận sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm của các gia sư thuộc trung tâm, đồng thời khuyến khích gia sư tiếp tục phát triển chuyên môn, duy trì sự gắn bó với công việc. Tại đây, các gia sư có dịp gặp gỡ, chia sẻ trải nghiệm và nhìn nhận sự thay đổi của bản thân sau thời gian đồng hành cùng học sinh.