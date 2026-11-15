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Sau vụ cháy, học sinh Trường THCS Kim Liên học nhờ ở 4 địa điểm

Hà Linh

TPO - Tối 14/11, UBND Phường Kim Liên (Hà Nội) thông báo về phương án cho học sinh Trường THCS Kim Liên quay lại học tập trực tiếp sau vụ cháy trường khiến 1 học sinh tử vong.

Theo UBND phường Kim Liên, toàn bộ học sinh Trường THCS Kim Liên sẽ quay lại học trực tiếp từ 17/11 tới tại 4 địa điểm. Phương án được đưa ra sau chục ngày diễn ra vụ cháy trường tại địa điểm học tạm khiến 1 học sinh lớp 6 tử vong.

Trong đó, học sinh khối 7 và khối 9 phân về học tại phân hiệu 2 trường THCS Khương Thượng (số 163 phố Tam Khương).

Học sinh khối 6 và khối 8 chia về 3 cơ sở gồm: Trụ sở chính Trường THCS Khương Thượng (số 10 phố Tôn Thất Tùng), Trường Tiểu học Khương Thượng (số 8 phố Tôn Thất Tùng) và phân hiệu Trường Tiểu học Phương Mai (số 4 ngõ 149 phố Khương Thượng).

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Trường học tạm của Trường THCS Kim Liên bốc cháy ngày 5/11

UBND phường Kim Liên cho biết, phương án này được xây dựng trên cơ sở khảo sát cơ sở vật chất, đánh giá khả năng tiếp nhận của các trường lân cận và lấy ý kiến phụ huynh.

Các trường tiếp nhận đã thống nhất bố trí phòng học, trang thiết bị, lịch học phù hợp với từng khối lớp cũng như phương án đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại từng điểm.

Hiện, trường THCS Kim Liên đã thông báo chi tiết địa điểm, lịch học và phương án đưa đón từng lớp tới phụ huynh để phối hợp thực hiện.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 12h trưa 5/11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại khu vực các dãy phòng học tạm quây tôn ở Trường THCS Kim Liên (số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội).
Đây là nơi học tập của khoảng 3.000 học sinh từ đầu năm học này, nhằm chờ xây dựng lại trường cũ. Sự việc đã khiến một nam sinh lớp 6 tử vong. Các học sinh còn lại kịp thời sơ tán sang sân trường Tiểu học Kim Liên gần đó để lánh nạn.

Sau sự cố, toàn bộ học sinh Trường THCS Kim Liên chuyển sang hình thức học trực tuyến để chờ phương án bố trí địa điểm học tập mới.

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#Cháy trường #Cháy trường Kim Liên #Học sinh tử vong

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