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Giáo dục

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Chung kết Hội thi tìm hiểu pháp luật phòng chống ma tuý cho học sinh

Hà Linh

TPO - Trong hai ngày 14-15/11, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an tổ chức Chung kết toàn quốc Hội thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma tuý dành cho học sinh THCS -THPT tại tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) Trần Văn Đạt nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa đối với sức khỏe con người, hạnh phúc gia đình, trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tệ nạn ma túy không chỉ để lại những hậu quả nặng nề đối với người sử dụng mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự và chất lượng nguồn nhân lực của quốc gia.

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Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) Trần Văn Đạt phát biểu tại buổi lễ.

Cũng theo ông Đạt, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Các loại ma túy mới, chất gây nghiện, chất hướng thần cùng những hình thức lôi kéo, dụ dỗ thông qua mạng xã hội và không gian mạng đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng ngừa, nhất là trong môi trường học đường.

Học sinh phổ thông đang ở lứa tuổi hình thành nhân cách, phát triển nhận thức và hoàn thiện kỹ năng sống. Đây cũng là giai đoạn các em dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh, bởi sự tò mò, tâm lý muốn khám phá và những ảnh hưởng từ bạn bè, mạng xã hội.

Vì vậy, trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng tự bảo vệ và bản lĩnh trước những cám dỗ có liên quan đến ma túy là yêu cầu hết sức cấp thiết.

“Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy mà quan trọng hơn phải bắt đầu từ công tác phòng ngừa, giáo dục, nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức tự giác trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ”, Phó Vụ trưởng nhấn mạnh.

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Học sinh hùng biện tại hội thi

Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa từ sớm, từ xa có vai trò đặc biệt quan trọng.

Nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ tri thức mà còn phải thực sự là môi trường an toàn, lành mạnh, nơi mỗi học sinh được bảo vệ, được trang bị năng lực cần thiết để chủ động phòng tránh những nguy cơ tiêu cực từ xã hội.

Trong đó, sự phối hợp giữa ngành Giáo dục và lực lượng Công an có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Đây là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho học sinh phổ thông ở quy mô toàn quốc. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật, hình thành kỹ năng tự bảo vệ và phát huy vai trò chủ động của học sinh trong phòng ngừa ma túy, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải ở hai nhóm thí sinh: Nhóm THCS có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích; nhóm THPT có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giải Khuyến khích được cấp Giấy chứng nhận đoạt giải của Bộ.

Bộ GD&ĐT kỳ vọng hội thi không chỉ dừng lại ở một hoạt động thi đua, giao lưu, học hỏi mà sẽ tạo ra sức lan tỏa rộng rãi, trở thành động lực thúc đẩy phong trào tìm hiểu pháp luật, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Thông qua đó, các em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; nhận diện các loại ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần; hiểu rõ tác hại và hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm; đồng thời nâng cao kỹ năng phòng tránh, kỹ năng từ chối và khả năng tự bảo vệ trước những lời dụ dỗ, lôi kéo.

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#phòng chống ma túy #hội thi học sinh #ma túy học đường #Bộ GD&ĐT #Bộ Công an #học sinh THCS #học sinh THPT

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