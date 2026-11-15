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Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm kỷ niệm 65 năm thành lập

Hà Linh

TPO - Ngày 15/11, Trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm (Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường (1961–2026). Buổi lễ có sự tề tựu đông đủ của hàng nghìn thầy cô giáo và các thế hệ học trò, cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang nửa thập kỷ "dạy chữ, dạy người".

Ngày 15/11, Trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm (Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường (1961–2026). Buổi lễ có sự tề tựu đông đủ của hàng nghìn thầy cô giáo và các thế hệ học trò, cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang nửa thập kỷ "dạy chữ, dạy người".

Từ sáng sớm, khuôn viên ngôi trường trở nên rộn ràng bởi những bước chân náo nức của các thế hệ học sinh, những cái bắt tay nồng ấm và nụ cười rạng rỡ ngày hội ngộ của thầy và trò.

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Học sinh Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm (Hà Nội)

Điểm nhấn mở đầu đầy xúc động của chương trình là màn rước ngọn lửa truyền thống của thầy trò từ đền thờ danh nhân Cao Bá Quát về trường, mang theo thông điệp sâu sắc, ý nghĩa về việc tiếp nối tinh thần hiếu học, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên.

Thành lập năm 1961, từ mái tranh vách đất, trải qua những năm tháng sơ tán chiến tranh tại bãi cát thôn Hội (Cổ Bi) cho đến cơ ngơi khang trang rộng gần 19.000 m² với trang thiết bị hiện đại hôm nay, nhà trường đã không ngừng lớn mạnh. Năm học 2026–2027, trường có quy mô 49 lớp với 2.252 học sinh và 97 cán bộ, giáo viên (trong đó hơn 40% đạt trình độ trên chuẩn).

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Thầy cô giáo, học sinh biểu diễn văn nghệ trong chương trình

Những năm gần đây, nhà trường không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, lọt nhóm 100 trường THPT dẫn đầu cả nước. Thành quả ấy là kết tinh từ sự tận tụy của đội ngũ giáo viên, sự đồng hành của các thế hệ gia đình và nỗ lực học tập của học sinh.

Nhân dịp kỷ niệm dấu mốc lịch sử này, Trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025 - 2026.

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Các thế hệ thầy trò cùng tề tựu trong lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường, cùng nhau ôn lại chặng đường truyền thống vẻ vang.

Ngọn lửa truyền thống tiếp nối qua nhiều thế hệ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Đức Thuận, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, 65 năm qua, điều quý giá nhất là ngọn lửa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là ngọn lửa yêu nghề, trách nhiệm, ý chí vượt khó và niềm tin rằng giáo dục mở ra những chân trời mới. Những người đưa đò năm xưa có thể đã rời bục giảng, mái tóc đã bạc, bước chân đã chậm, nhưng chuyến đò tri thức mà các thầy cô chèo lái vẫn đang tiếp tục cập bến.

Nhắn nhủ học sinh, ông Thuận nói, một ngày nào đó, các em sẽ rời mái trường này. Những cánh chim sẽ tung cánh muôn phương, đi đến những miền đất mới, theo đuổi những nghề nghiệp và ước mơ khác nhau.

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Ngọn lửa linh thiêng được rước từ đền thờ danh nhân Cao Bá Quát về trường trong không khí trang nghiêm.

Mong rằng dù ở đâu, các em học sinh vẫn mãi khắc ghi nơi mình đã được gọi tên, được nâng đỡ, được dạy cách đứng lên sau vấp ngã; nhớ những người thầy, người cô đã kiên nhẫn chờ đợi sự trưởng thành của mình.

Đối với các thầy giáo, cô giáo, truyền thống phải được làm mới bằng chất lượng mỗi giờ dạy, sự tận tâm trong mỗi công việc, tinh thần đổi mới trong quản trị và trách nhiệm chăm lo để mỗi học sinh đều có cơ hội tiến bộ.

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Trường THPT Cao Bá Quát lọt nhóm 100 trường THPT dẫn đầu cả nước.

Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ định hướng, trong chặng đường đến năm 2030, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, phát triển STEM/STEAM, năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp; nâng cao chất lượng ngoại ngữ, hướng nghiệp, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, kỷ cương, hạnh phúc và hướng tới một ngôi trường nơi thầy cô tự hào cống hiến, học sinh hạnh phúc trưởng thành và mỗi người đều được khơi dậy khát vọng học tập suốt đời.

Năm 1976, trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 1983 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm học 1979–1980, trường nhận Cờ luân lưu của Chính phủ dành cho đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục toàn quốc. Tại lễ tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 1994–1995, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình biểu dương nhà trường là điểm sáng ngoại thành về “Dạy tốt và Học tốt”.

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