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Giáo dục

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Vì sao nhà vô địch Vovinam thế giới chọn làm thầy giáo?

Anh Nhàn

TPO - Từng nghĩ sẽ dành trọn thời gian cho thi đấu, thầy Phan Tấn Thành chọn làm giáo viên thể dục khi vẫn đang theo đuổi Vovinam chuyên nghiệp. Nhớ tiết dạy đầu tiên, thầy kể điều khiến mình hồi hộp nhất là làm sao để học trò hiểu động tác và muốn tập cùng thầy.

Lần đầu đứng lớp của một vận động viên

Thầy Phan Tấn Thành (28 tuổi) vừa dạy môn giáo dục thể chất tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM), vừa thi đấu trong màu áo đội tuyển Vovinam Việt Nam.

Năm 2025, thầy giành một Huy chương vàng và một Huy chương bạc tại Giải vô địch Vovinam thế giới ở Indonesia. Với những thành tích trong thi đấu, thầy Thành được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Tin vui đến với thầy ngay trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chia sẻ với Tiền Phong, thầy Thành cho biết khi hay tin được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, thầy nghĩ ngay đến gia đình. Suốt những năm thầy tập luyện và thi đấu Vovinam, người thân luôn ở bên động viên, tạo điều kiện để thầy theo đuổi môn võ yêu thích.

Đối với tôi, tấm Huân chương này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân mà còn là thành quả của rất nhiều người đã âm thầm hỗ trợ phía sau”, thầy Thành nói.

Nói về cơ duyên đến với Vovinam, thầy Thành cho biết năm 14 tuổi, trong một lần đi ngang qua câu lạc bộ Vovinam gần nhà, thầy vô tình thấy các anh chị đang tập võ. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát cùng không khí sôi nổi của buổi tập khiến thầy tò mò. Vốn thích vận động, thầy đăng ký học với mong muốn thử sức ở một môn võ mới, chưa từng hình dung sẽ có ngày thi đấu chuyên nghiệp.

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Thầy Phan Tấn Thành trong một lần thi đấu. Ảnh: NVCC

Càng gắn bó với Vovinam, thầy càng nhận ra những thay đổi ở bản thân. Qua từng buổi tập, thầy rèn được tính kỷ luật, học cách kiên trì khi gặp khó. Đến những năm đại học, khi đã theo con đường vận động viên, thầy mới bắt đầu nghĩ đến nghề giáo. Việc tiếp xúc với môi trường sư phạm và tìm hiểu công việc của một giáo viên thể dục khiến thầy muốn đem những điều mình học được từ sàn tập chia sẻ với học sinh.

“Trước đây, tôi luôn nghĩ mình sẽ tập trung hoàn toàn cho con đường vận động viên. Tuy nhiên, càng trưởng thành, tôi càng nhận ra những kinh nghiệm, kiến thức và giá trị mà thể thao mang lại sẽ ý nghĩa hơn nếu có thể chia sẻ cho thế hệ tiếp theo”, thầy Thành bộc bạch.

Từ đó, thầy Thành quyết định theo nghề giáo và tiếp tục thi đấu. Qua những giờ giảng dạy trên lớp, thầy hiểu vì sao một động tác mình đã rất quen vẫn có thể khó với học sinh. Muốn giúp các em, người thầy phải kiên nhẫn quan sát, nhận ra học trò đang vướng ở đâu rồi tìm cách hướng dẫn.

Năm 2024, thầy Thành gặp chấn thương ở vai và chân. Ngoài nỗi lo ảnh hưởng đến tập luyện và thi đấu, thầy còn phải tính cách tổ chức dạy học làm sao cho hiệu quả. Có một số động tác, thầy nhờ học sinh thực hiện để cả lớp cùng quan sát rồi phân tích kỹ thuật bằng lời, theo dõi các em tập rồi chỉ ra chỗ cần điều chỉnh. Từ những giờ học ấy, thầy nhận ra ngay cả khi bản thân bị hạn chế vận động, thầy vẫn có thể giúp học trò tập đúng nếu biết cách giải thích và sửa động tác cho các em.

“Chấn thương cũng dạy tôi biết lắng nghe cơ thể, kiên nhẫn hơn và trân trọng những ngày mình còn có thể tự do tập luyện, thi đấu”, thầy Thành chia sẻ.

Vừa tập luyện, vừa dạy học

Vào những ngày vừa đứng lớp vừa tập cùng đội tuyển, tiết dạy của thầy Thành kết thúc lúc 15h15, còn buổi tập bắt đầu lúc 16h. Trong 45 phút ấy, thầy tranh thủ làm nốt công việc ở trường, thay trang phục, chuẩn bị đồ tập rồi di chuyển đến nơi tập trung. Những hôm dạy nhiều tiết, thầy phải tính từng việc mới kịp giờ có mặt cùng đồng đội.

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Thầy Thành (thứ 3 từ trái qua) và các đồng đội tại Giải vô địch Vovinam thế giới.

Theo thầy Thành, điều khó trong 45 phút ấy còn là thu xếp công việc ở trường đủ chu đáo để khi đến buổi tập, thầy có thể tập trung vào phần việc của một vận động viên. Hôm sau trở lại lớp, thầy lại dành sự chú ý cho học sinh. Đã có lúc thầy phải suy nghĩ nhiều về việc làm sao duy trì được nhịp sinh hoạt ấy, nhất là khi đội tuyển bước vào những đợt tập trung dài ngày.

Cũng trong những đợt xa nhà, điều khiến thầy tiếc nhất là có những dịp cả gia đình sum họp mà mình vắng mặt. Người thân luôn tạo điều kiện cho thầy theo đuổi thể thao, nhưng thời gian thầy có thể dành cho họ lại ít đi vì lịch dạy, lịch tập và thi đấu. Có những cuộc hẹn với bạn bè thầy cũng buộc phải bỏ lỡ. Bởi vậy, sau mỗi đợt tập trung, thầy càng quý và trân trọng những lúc được ở bên gia đình.

Dù có lúc chật vật sắp xếp thời gian, thầy Thành vẫn muốn tiếp tục cả hai công việc. Thầy còn muốn thi đấu trong màu áo đội tuyển và cũng mong được đứng lớp, đem những kinh nghiệm có được qua nhiều năm tập võ truyền lại cho học trò. Điều khiến thầy vui là các em cũng dành sự quan tâm cho công việc của thầy ngoài giờ dạy.

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Thầy Phan Tấn Thành (28 tuổi) và các học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM) trong một tiết học. Ảnh: NVCC

Nhắc đến những mùa 20/11 đã qua, thầy nhớ có em chúc: “Thầy ơi, chúc thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục dạy tụi em và thi đấu thật tốt”. Lời chúc giản dị khiến thầy ấm lòng bởi học trò nhớ cả hai việc thầy vẫn cố gắng thu xếp mỗi ngày: dạy các em và tập luyện cùng đội tuyển.

Nhìn lại quyết định theo nghề giáo từ những năm đại học, thầy Thành nói mình chưa từng hối hận. “Tôi luôn nghĩ rằng thành tích thể thao có thể là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời, nhưng những giá trị mình truyền lại cho học sinh mới là điều có thể tiếp tục ở lại lâu dài”, thầy chia sẻ.

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#Phan Tấn Thành #Vovinam #Giáo dục thể chất #Giáo viên thể dục #Thể thao thành tích cao

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