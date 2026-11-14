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Thái Nguyên:

Đề xuất chuyển trụ sở công không có khách thuê sang cơ sở giáo dục, y tế

Thanh Hiếu

TPO - Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã chỉ đạo các Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực kiểm tra toàn bộ các cơ sở nhà, đất không có khách thuê sau nhiều lần thông báo; đề xuất UBND tỉnh xem xét chuyển giao về cho UBND các xã, phường quản lý, ưu tiên đầu tư làm cơ sở giáo dục, y tế, thư viện, nhà văn hóa...

14 lần thông báo, chưa tìm được khách thuê

Ngày 14/11, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về việc quản lý, khai thác cơ sở nhà đất là trụ sở công mà đơn vị được giao quản lý, khai thác sau khi Báo Tiền Phong phản ánh.

Trung tâm cho biết, sau khi được UBND tỉnh giao, đơn vị đã tiếp nhận, phối hợp rà soát quy hoạch, đánh giá hiện trạng; đồng thời, tham mưu phương án xử lý, khai thác, tránh lãng phí trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý về quy hoạch, đầu tư.

Theo quy định, Trung tâm tìm khách thuê là giải pháp khai thác tạm thời trong ngắn hạn (không quá 3 năm). Tính đến ngày 11/11, đơn vị còn hơn 20 cơ sở nhà, đất chưa có khách thuê.

Đối với trụ sở Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể TP. Thái Nguyên cũ (số 14 đường Cách mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng), trước đây do Ủy ban MTTQ TP. Thái Nguyên quản lý, sử dụng. Từ giữa năm 2023, đơn vị đã chuyển về làm việc tại trụ sở mới. Tháng 8/2025, Trung tâm được giao tiếp nhận, quản lý, khai thác.

Trong hai năm 2024 và 2025, khu vực này bị ngập sâu khoảng 1m do mưa bão; bùn đất và nước ngập đã làm hư hỏng một số hệ thống cửa kính.

Trung tâm cho biết, hiện nay khu đất này đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương bố trí làm địa điểm xây dựng trụ sở làm việc mới của Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

Dự kiến, trong tháng 11/2026 sẽ phê duyệt dự án để thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất và hoàn trả giá trị tài sản công trên đất.

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Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Thái Nguyên đã tìm được khách thuê

Trong thời gian chờ Ngân hàng hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, Trung tâm đã tìm khách hàng cho thuê ngắn hạn để tránh lãng phí. Tuy nhiên, do thời gian cho thuê tạm thời ngắn, chi phí cải tạo, sửa chữa khá lớn nên qua 14 lần thông báo vẫn chưa có khách hàng đăng ký thuê ngắn hạn.

Chuyển các trụ sở công không có khách thuê làm công trình công cộng

Đối với Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Thái Nguyên, đơn vị đã phối hợp với UBND phường Phan Đình Phùng hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 sang chức năng đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ công cộng. Hiện các cơ quan liên quan đang hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Trong thời gian chuẩn bị tổ chức đấu giá, trung tâm thực hiện thông báo cho thuê ngắn hạn với mức giá 2.622.000 đồng/m2/năm.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TASECO đã ký hợp đồng thuê, bắt đầu từ ngày 11/11/2026.

Đối với cơ sở nhà, đất Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (đường Phan Đình Phùng), Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Đà Holdings đã trúng đấu giá với số tiền 147 tỷ đồng để thực hiện dự án khu nhà ở.

Trước đó, ngày 10/11, trên Báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Sốt ruột cảnh hoang tàn loạt trụ sở công dôi dư ở Thái Nguyên” phản ánh về hiện trạng một số cơ sở nhà, đất là trụ sở cơ quan, đơn vị dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tiếp thu phản ánh của Báo Tiền Phong, Trung tâm đã chỉ đạo các Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực khẩn trương kiểm tra toàn bộ các cơ sở nhà, đất đang quản lý sau nhiều lần thông báo nhưng không có khách hàng thuê; đề xuất UBND tỉnh xem xét chuyển giao về cho UBND các xã, phường quản lý, ưu tiên đầu tư làm cơ sở giáo dục, y tế, thư viện, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng...

Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 9/11, cả nước đã hoàn thành xử lý, khai thác 24.029 cơ sở nhà, đất dôi dư (đạt 74,4%).

Trong bảng xếp hạng các địa phương, Thái Nguyên đạt tỷ lệ 92%, đứng thứ 4 cả nước sau Tuyên Quang (đạt 98%), Bắc Ninh (đạt 97,1%) và Lạng Sơn (đạt 96,9%).

Theo báo cáo của Sở Tài chính Thái Nguyên, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 804 cơ sở nhà đất dôi dư cần phải xử lý. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành khai thác, xử lý 740 cơ sở nhà, đất, còn 64 trụ sở chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để. Trong đó, riêng Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên có 35 cơ sở nhà đất chưa hoàn thành xử lý triệt để.

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#Trụ sở công #Thái Nguyên #Cơ sở giáo dục #Cơ sở y tế #Trung tâm phát triển quỹ đất #Quản lý tài sản công

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