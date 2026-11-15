Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự kỷ niệm 60 năm thành lập trường ở Ninh Bình

TPO - Ngày 15/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT A Trần Hưng Đạo (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình). Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Duy Phương, Hiệu trưởng nhà trường, ôn lại hành trình 60 năm xây dựng và phát triển, từ tiền thân là Trường Cấp III Mỹ Lộc, thành lập năm 1966 tại đình làng Lang Xá với 5 lớp học tranh tre, vách đất và 17 giáo viên. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, các thế hệ thầy và trò đã kiên trì vượt khó, giữ vững truyền thống hiếu học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Trần Hưng Đạo. Ảnh: CP.

Năm 1982, trường chính thức mang tên Trường THPT Trần Hưng Đạo. Đến nay, nhà trường có 33 phòng học đạt chuẩn, đang xây dựng thêm 12 phòng học và phòng học STEM, với đội ngũ 91 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Chất lượng giáo dục tiếp tục là điểm sáng. Năm học 2025-2026, cả 39 học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh đều đoạt giải, trong đó có 7 giải Nhất. Nhà trường 3 năm liên tiếp dẫn đầu toàn tỉnh về cuộc thi Khoa học kỹ thuật và STEM; tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì 100%. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trường xếp thứ 8/143 trường THPT toàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT A Trần Hưng Đạo. Ảnh: CP.

Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, nhà trường đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba, Nhì, Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT A Trần Hưng Đạo, đồng thời trao tặng nhà trường một phòng học STEM.