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Giới trẻ

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Sinh viên TPHCM trải nghiệm công nghệ hàng đầu thế giới

Khoa Nam - Uyên Phương

TPO - Không gian Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM những ngày giữa tháng 11 trở nên nhộn nhịp khi hàng ngàn bạn trẻ quy tụ về đây để tham gia một sự kiện công nghệ quy mô lớn được thiết kế dành riêng cho giới sinh viên.

Video hàng ngàn sinh viên xếp hàng chờ trải nghiệm đồ công nghệ hàng đầu thế giới.

Sức hút từ không gian trải nghiệm "cực chất"

Ngày 14/11, tại khuôn viên Ký túc xá khu A - Đại học Quốc gia TP.HCM đã khai mạc sự kiện công nghệ quy mô lớn “Trạm Tech - Hế lô sinh viên” do Thế giới di động tổ chức. Sự kiện mang đến cho sinh viên hàng loạt các hoạt động trải nghiệm công nghệ, cập nhật kiến thức và xu hướng số từ các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Bên trong nơi diễn ra sự kiện chính, các gian hàng của hơn 25 thương hiệu điện thoại, laptop và phụ kiện lớn trên thế giới như Samsung, OPPO, Xiaomi, vivo, realme, HP, ASUS, Lenovo, Dell, Acer, MSI...được bố trí bắt mắt, cùng với đó là những món công nghệ mới nhất hiện nay khiến các sinh viên không khỏi trầm trồ.

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Sinh viên từ khắp nơi đã có mặt từ sớm, xếp hàng trật tự để chờ được check-in tại sự kiện công nghệ. Ảnh: Khoa Nam

Vừa đặt chân đến sự kiện, bạn Hồng Thái Ngân, sinh viên năm 4 của Trường Đại học Nhân Văn, chia sẻ sự hào hứng: "Điểm ấn tượng nhất đối với em là sự đầu tư trang trí nổi bật và các gian hàng được thiết kế rất kỹ lưỡng".

Với một sinh viên đam mê công nghệ và làm việc nhiều trên thiết bị số, việc được trực tiếp trải nghiệm màn hình của các thương hiệu hàng đầu trước khi quyết định mua sắm cuối năm là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Ngân cho biết thêm, nhu cầu lớn nhất của mình là làm việc và chơi game, đặc biệt là các tựa game FPS yêu cầu độ quét cao, nên các sản phẩm màn hình chất lượng tại đây là mục tiêu trải nghiệm hàng đầu.

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Bạn Hồng Thái Ngân trải nghiệm màn hình với tần số quét cao tại "Trạm tech". Ảnh: Khoa Nam

Không chỉ Thái Ngân, Ngô Phan Đức Ánh (sinh viên năm 3, Đại học Bách khoa TP.HCM) cũng bị thu hút bởi sự mới mẻ của các sản phẩm công nghệ tại Trạm Tech. Ánh chia sẻ: "Sự kiện hôm nay có rất nhiều thiết bị công nghệ khá mới mẻ và hiện đại. Mọi người tham gia rất nhiệt tình và vui vẻ, có nhiều phần quà và vòng quay may mắn nên không khí cực kỳ sôi động".

Đặc biệt, Đức Ánh bày tỏ sự thích thú với những chiếc máy quay được lắp trực tiếp vào điện thoại, một công cụ rất hữu ích cho các bạn sinh viên thích sáng tạo nội dung.

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Các bạn trẻ đam mê công nghệ được tiếp cận các sản phẩm mới nhất của hơn 25 thương hiệu về điện thoại, laptop hàng đầu thế giới. Ảnh: Khoa Nam

Vừa trải nghiệm công nghệ vừa được “mở khoá” kiến thức

Ngoài việc khám phá hơn 20 thương hiệu nổi tiếng, sinh viên tham gia còn được "mở khóa" kiến thức qua chuỗi Tech Workshop cùng chuyên gia Google và các diễn giả kinh nghiệm. Những chủ đề về AI, xu hướng sáng tạo nội dung trên Canva hay CapCut không chỉ mang tính thực tiễn cao mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Sự kiện công nghệ này không chỉ thu hút các sinh viên nam mà các sinh viên nữ cũng rất thích thú đến trải nghiệm. Bạn Châu Hoài Ngọc (sinh viên năm 4, Đại học Khoa học tự nhiên) cùng nhóm bạn nữ cũng rất thích thú với các món đồ vốn dĩ được mặc định chỉ dành cho phái mạnh. “Em và các bạn em đến đây để xem các dòng máy điện thoại và laptop có cấu hình cao và chụp ảnh đẹp vì cũng đang có nhu cầu muốn nâng cấp thiết bị để chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới. Theo em thì hiện tại việc ứng dụng công nghệ vào công việc đã trở thành phổ biến và là điều bắt buộc trong 1 số ngành nghề chính vì vậy các sự kiện công nghệ như thế này rất bổ ích cho giới trẻ chúng em”- Ngọc chia sẻ.

Theo Hoài Ngọc bản thân mình và các bạn cũng rất thích thú khi đến đây được giao lưu trực tiếp với nhiều KOL công nghệ nổi tiếng cũng như được nghe chia sẻ về các kiến thức bổ ích về sáng tạo nội dung số.

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Nhiều sinh viên nữ cũng vô cùng thích thú khi được trải nghiệm các sản phẩm công nghệ hiện đại. Ảnh: Khoa Nam

Với sự giao thoa giữa trải nghiệm công nghệ hiện đại, không gian giải trí đa sắc màu và những ưu đãi thiết thực, ngày hội "Trạm Tech 2026" thực sự là một điểm nhấn đáng nhớ, góp phần trang bị hành trang số vững chắc cho thế hệ sinh viên trong tương lai. Sự kiện sẽ kéo dài trong 2 ngày (từ ngày 14 đến 15/11/2026) là cơ hội cho các sinh viên cũng như các bạn trẻ đến trải nghiệm, khám phá những mặt hàng công nghệ hàng đầu thế giới.

Một số hình ảnh ghi nhận tại sự kiện:

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Mỗi cá nhân đến tham dự sẽ được đeo số để tham gia các trò chơi ở các quầy hàng trưng bày với các quà tặng hấp dẫn
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Bất ngờ là có không ít phụ huynh lớn tuổi cũng thích thú đi cùng con em đến trải nghiệm tại sự kiện. Ảnh: Khoa Nam
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Các sinh viên phải xếp hàng trước khi được trải nghiệm tại các gian hàng. Ảnh: Khoa Nam
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Sự kiện cũng thu hút khá nhiều KOL nổi tiếng trong mảng công nghệ đến trải nghiệm. Ảnh: Khoa Nam

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#Trạm Tech 2026 #sinh viên TP.HCM #Thế Giới Di Động #trải nghiệm công nghệ

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