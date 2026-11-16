Tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam tại AIPA

TPO - Từ ngày 16 - 18/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có hoạt động đối ngoại rất quan trọng, tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: VGP

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, do đó, chuyến công tác này mang theo rất nhiều ý nghĩa.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - cùng với hoạt động tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan của Thủ tướng Lê Minh Hưng - là chuỗi hoạt động thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với ASEAN và AIPA.

Nhân dịp này, đoàn Việt Nam dự kiến sẽ đề xuất và đồng bảo trợ một số dự thảo nghị quyết nhằm tăng cường hợp tác liên nghị viện trong phòng ngừa và quản trị rủi ro, hiểu biết và thông tin giữa người dân ASEAN, nâng cao vai trò của nghị viện trong đổi mới mô hình phát triển và nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ASEAN, thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong quản trị trí tuệ nhân tạo...

Những hoạt động đó sẽ góp phần đưa hợp tác nghị viện khu vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; hướng tới hiện thực hoá Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Chuyến công tác cũng là dịp để Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc song phương, trao đổi với lãnh đạo nước chủ nhà Philippines cùng các trưởng đoàn khác, qua đó thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 và Chủ tịch AIPA-47; tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác song phương với các nghị viện thành viên và nghị viện quan sát viên AIPA.

Qua gần 50 năm hình thành và phát triển, AIPA đã trở thành diễn đàn nghị viện khu vực ngày càng lớn mạnh, đồng hành và gắn bó chặt chẽ với ASEAN trong mọi chặng đường phát triển.

Thông qua việc nội luật hóa cam kết, hài hòa hóa pháp luật, giám sát thực thi, bảo đảm nguồn lực, AIPA đã đồng hành cùng các chính phủ đưa các cam kết khu vực vào cuộc sống và đưa tiếng nói của người dân vào quá trình hoạch định chính sách. Các nghị quyết của AIPA ngày càng thực chất, bám sát các ưu tiên của ASEAN trên cả ba trụ cột. Cơ chế đối thoại giữa lãnh đạo ASEAN và AIPA cùng quan hệ ngày càng mở rộng với các nghị viện quan sát viên đã góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Trước những biến động nhanh chóng và phức tạp của cục diện thế giới, ASEAN đang đứng trước yêu cầu bức thiết phải nâng cao năng lực thích ứng, thắt chặt đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm. Trước bối cảnh đó, AIPA-47, với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hoà bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”, khẳng định quyết tâm của các nghị viện thành viên trong việc sát cánh cùng chính phủ thông qua các nỗ lực lập pháp, giám sát và ngoại giao nghị viện.

Kể từ khi gia nhập năm 1995, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia AIPA với tinh thần chủ động, tích cực, có trách nhiệm. Việt Nam đã 3 lần đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch AIPA, vào các năm 2002, 2010 và 2020. Việt Nam cũng đưa ra nhiều sáng kiến được các nước đánh giá cao, trong đó có Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA, nay đã trở thành hoạt động thường niên.