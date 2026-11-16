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Bôi trát đất che biển số để né... camera giao thông

Văn Quân

TPO - Người đàn ông tại Đồng Nai trong quá trình tham gia giao thông đã bôi trát đất sét che biển số xe để tránh bị camera giao thông ghi nhận lỗi vi phạm.

Ngày 16/11, Công an TP. Đồng Nai thông tin: Lực lượng Cảnh sát giao thông TP Đồng Nai đã làm việc và xử lý người đàn ông dùng đất sét che biển số xe máy nhằm né camera giao thông và tránh bị kiểm tra tốc độ.

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Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với người đàn ông dùng đất sét che lấp biển số xe máy. Ảnh: Công an Đồng Nai

Trước đó vào khoảng 3h15 ngày 13/11, tại Km1838 Quốc lộ 1A, hướng Biên Hòa đi Long Khánh, tổ công tác Trạm CSGT Suối Tre (Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai) phát hiện xe máy biển số 50AA-775.xx do P.H.N. (20 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển có dấu hiệu bất thường nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện biển số xe bị che lấp bằng đất sét. Làm việc với CSGT, N. thừa nhận cố tình che biển số để tránh bị camera giao thông ghi nhận vi phạm và né kiểm tra tốc độ.

Căn cứ quy định pháp luật, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N. về hành vi gắn biển số bị che lấp, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

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#Đồng Nai #Che lấp biển số #Xe máy #Né phạt nguội

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