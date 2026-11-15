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Quyết định mới về Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố

Trường Phong

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 661-QĐ/TW, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố.

Nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?

Theo phụ lục kèm theo quyết định, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố (gọi tắt là đảng ủy) là đảng ủy cơ sở trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; là cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam, cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Đảng ủy có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng trong đảng bộ; lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận.

Đảng ủy cũng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị ở địa phương theo phân công, phân cấp; đề xuất, kiến nghị với cấp uỷ cấp trên những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong số nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, đảng ủy thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của từng tổ chức.

Đảng ủy cũng lãnh đạo việc hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh với các tổ chức thành viên; phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh với HĐND, UBND cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định.

Ban chấp hành đảng bộ từ 21-27 người

Về tổ chức, bộ máy, theo quyết định, Ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy, bí thư, phó bí thư đảng ủy do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ định.

Ban chấp hành đảng bộ từ 21-27 người; trong đó, đảng bộ có dưới 400 đảng viên không quá 21 người; đảng bộ có từ 400 đảng viên trở lên không quá 27 người.

Ban thường vụ đảng ủy, từ 7-9 người, định hướng cơ cấu gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh là bí thư đảng ủy; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh là phó bí thư thường trực đảng ủy; 1 phó bí thư chuyên trách đảng ủy (nếu có); người đứng đầu một số tổ chức chính trị - xã hội; cơ cấu khác do đảng uỷ đề xuất.

Số lượng, cơ cấu cấp ủy, ban thường vụ, phó bí thư do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định phù hợp thực tế.

Về cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc đảng ủy, theo quy định, với đảng bộ có dưới 400 đảng viên, được lập 2 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc gồm: Văn phòng đảng ủy, ban xây dựng Đảng. Đảng bộ có từ 400 đảng viên trở lên, được lập 3 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc gồm: Cơ quan ủy ban kiểm tra, văn phòng đảng ủy, ban xây dựng Đảng.

Ban thường vụ đảng ủy ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc đảng ủy.

Trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc đảng ủy là các cán bộ trong ban thường vụ đảng ủy kiêm nhiệm; mỗi cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc bố trí không quá 2 phó trưởng cơ quan chuyên trách và một số công chức chuyên trách công tác đảng.

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#Mặt trận Tổ quốc #MTTQ #Bộ máy Đảng ủy Dân vận Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tỉnh thành phố

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