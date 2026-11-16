Dựng lại hiện trường vụ tài xế ô tô đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy

TPO - Công an phường Thanh Điền (Tây Ninh) đã dựng lại hiện trường vụ người đàn ông đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy sau mâu thuẫn giao thông.

Ngày 16/12, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, một lãnh đạo Công an phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh) cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ người đàn ông đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy sau mâu thuẫn giao thông.

Công an phường Thanh Điền dựng lại hiện trường vụ người đàn ông đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy ngày 14/11.

Theo đó, Công an phường Thanh Điền đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 13/11, tại khu vực gần ngã tư Ao Hồ, thuộc khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền, xảy ra mâu thuẫn giữa ông Trần Hoài Phương (SN 1990, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh), điều khiển xe máy mang biển số 70F4-XXXX và ông Nguyễn Tấn Lộc (SN 1994, ngụ phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh), điều khiển ô tô biển số 70A-843.XX.

Nguyễn Tấn Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Phường Thanh Điền

Sau đó, ông Lộc dừng ô tô, xuống xe, dùng tay và chân tấn công kể cả khi ông Phương đang nằm dưới đất. Đáng chú ý, người này liên tiếp đá vào vùng đầu nạn nhân trước sự chứng kiến của nhiều người.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Điền nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa ông Phương đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng cấp cứu. Lực lượng chức năng đồng thời xác minh, thu thập thông tin và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến bình luận.

Công an phường Thanh Điền đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.