Sau thất bại bầu cử, Tổng thống Mỹ Trump đặt cược vào chuyến công du châu Á

TPO - Tổng thống Donald Trump sẽ lên đường tới châu Á trong tuần này, với hy vọng thực hiện những bước đi gây chú ý trên vũ đài quốc tế sau khi đảng của ông phải chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, làm suy giảm vị thế của ông tại quê nhà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trước tiên, Tổng thống Trump sẽ tới Philippines vào ngày 17/11 để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Đông Nam Á. Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ ký một thỏa thuận thương mại với Thái Lan tại Manila, cùng hàng loạt thỏa thuận thương mại khác, đồng thời sẽ là “khách mời danh dự” tại bữa tiệc dành cho các nhà lãnh đạo.

Sau đó, vào ngày 18/11, ông Trump sẽ đến Trung Quốc để tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Tại đây, ông sẽ tập trung vào các vấn đề thương mại trước khi có cuộc gặp trực tiếp lần thứ ba trong năm nay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời cũng sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo AP, vị tổng thống đảng Cộng hòa đang tận dụng chuyến công du quốc tế này để cố gắng xoay chuyển tình thế. Ông dự định tạo dấu ấn bằng cuộc gặp ba bên mang tính lịch sử với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga, nhằm thảo luận về kho vũ khí hạt nhân của các nước. Từ lâu, ông Trump vẫn thường tự hào về việc tận dụng mối quan hệ với lãnh đạo của hai trong số những đối thủ lớn nhất của Mỹ trên toàn cầu, mặc dù cho đến nay, ông vẫn chưa đạt được bất kỳ đột phá đáng kể nào với họ.

Một năm trước, ông Trump từng thực hiện chuyến công du châu Á tương tự, qua đó đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, và nhận các cam kết đầu tư từ Nhật Bản cùng Hàn Quốc.

Lần này, ông Trump lên đường trong bối cảnh đảng của ông sẽ mất quyền kiểm soát Quốc hội từ tháng 1, đồng thời sự chú ý của dư luận bắt đầu chuyển hướng sang các ứng viên tiềm năng cho vị trí tổng thống vào năm 2028 - những người đang nhắm đến việc thay thế ông.

“Tôi nghĩ ông ấy, cũng như các vị tổng thống khác, đã nhận ra rằng khi tình hình trong nước trở nên vô cùng khó khăn, cách tốt nhất là lên máy bay và thực hiện các chuyến công du nước ngoài”, ông Kurt Campbell - cựu thứ trưởng ngoại giao dưới thời chính quyền Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và hiện là chủ tịch công ty tư vấn The Asia Group - nhận định.

Một số người tiền nhiệm của ông Trump cũng áp dụng “công thức” này.

Tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama từng bay tới Bắc Kinh chỉ vài ngày sau khi đảng của ông mất quyền kiểm soát Thượng viện vào năm 2014, nhằm đàm phán các mục tiêu cắt giảm khí thải carbon với ông Tập Cận Bình.

Những rắc rối đeo bám

Ông Trump lên đường trong bối cảnh các hãng hàng không Mỹ đang chật vật đưa hành khách lên máy bay, sau khi lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc hôm 13/11 dẫn đến hàng nghìn chuyến bay bị hủy. Ông Trump cùng các quan chức đã đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm, cùng một nhà thầu kỹ thuật và Quốc hội Mỹ về vụ việc này.

Trong thời gian tới, ông Trump sẽ phải đối mặt với những khó khăn trong nước, điều có thể hạn chế khả năng hành động của ông trên trường quốc tế.

Các chính sách thuế quan và cuộc đối đầu với Iran của ông đã gây phản ứng tiêu cực từ cử tri. Trong thời gian tới, khả năng của ông Trump trong việc đe dọa áp thuế nhập khẩu hoặc thực hiện các cuộc tấn công quân sự - hai công cụ chính trong chính sách đối ngoại của ông - sẽ bị hạn chế bởi sự chiếm ưu thế của đảng Dân chủ tại Quốc hội trong năm mới.

Ngay trong tuần trước, nỗ lực thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI) của ông Trump đã gặp trở ngại khi CEO của Nvidia - ông Jensen Huang - từ chức vì bê bối ngoại tình với một phụ nữ Trung Quốc.

Ông Trump cho rằng Mỹ cần duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc đua. Tuy nhiên, theo các quan chức chính quyền - những người yêu cầu giấu tên khi chia sẻ về kế hoạch của Tổng thống với các phóng viên, ông Trump không có ý định đối đầu trực tiếp với ông Tập Cận Bình về vấn đề này.

Các quan chức cũng không cho rằng vấn đề liên quan đến Nvidia sẽ phủ bóng lên chuyến công du của ông Trump. Mặc dù chính quyền đang thảo luận các biện pháp nhằm bịt ​​kín những lỗ hổng và ngăn chặn các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận các loại chip tiên tiến do Nvidia cùng những công ty Mỹ khác sản xuất, nhưng các quan chức khẳng định họ không kỳ vọng những hạn chế này sẽ dẫn đến hành động trả đũa từ phía Bắc Kinh.

Tháp tùng ông Trump sẽ có tỷ phú Elon Musk - người đứng đầu SpaceX và Tesla, đồng thời là người giàu nhất thế giới và là cố vấn thường xuyên của tổng thống.

Ông Musk đã chi ít nhất 445 triệu USD để hỗ trợ đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội, và đảng Dân chủ hiện rất muốn điều tra các mối liên hệ của ông với chính quyền.

Theo AP, ông Trump có lẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên các nhà lãnh đạo nước ngoài so với việc đối mặt với liên minh đang rạn nứt của chính mình ở Mỹ.

Tuy nhiên, những phát ngôn và hành động của ông tại các hội nghị thượng đỉnh nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm bị giám sát trong các phiên điều trần tại Quốc hội khi ông trở về Washington.

“Chúng tôi sẽ theo dõi vấn đề này rất sát sao”, Hạ nghị sĩ Gregory Meeks - thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện - cho biết.

Việc có quá nhiều vấn đề tồn đọng xoay quanh ông Trump có nguy cơ làm lu mờ những nội dung quan trọng đối với các nhà lãnh đạo khu vực khác mà ông sẽ gặp gỡ. Tại Manila, ông Trump dự kiến ​​sẽ tham gia thảo luận cùng các nhà lãnh đạo thuộc nhóm "Bộ tứ" - bao gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái.