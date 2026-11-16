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Thế giới

Điều Trung Quốc muốn phô diễn ở nơi làng chài hóa kỳ tích

Bình Giang

TPO - Ứng dụng hiển thị thời gian chờ 1 phút trước khi taxi đến. Không xa điểm đón, chiếc SUV màu xanh và trắng, hai bên thân xe có hình một robot nhỏ, tiến đến trong dòng giao thông thưa thớt. Chiếc xe trông giống như bất kỳ chiếc ô tô nào khác, ngoại trừ việc không có ai ngồi sau tay lái.

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Robot của hãng Pudu được trưng bày ở Thâm Quyến. (Ảnh: AP)

Đó là điều đang diễn ra ở Thâm Quyến, nơi những thành tựu mới nhất đang dần hình thành, từ trí tuệ nhân tạo (AI), robot đến xe điện và phương tiện tự hành.

Dù một số công nghệ mới này hiện đã xuất hiện tại các thành phố khác của Trung Quốc, Thâm Quyến từ lâu vẫn được xem là một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu của đất nước. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng, như tập đoàn viễn thông Huawei, nhà sản xuất xe điện BYD và tập đoàn internet - trò chơi điện tử Tencent.

Thành phố sẽ thu hút nhiều chú ý hơn khi đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đón tiếp lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo. Cuộc cạnh tranh này đan xen với những bất đồng về thuế quan và quyền tiếp cận các khoáng sản thiết yếu, trong khi thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước gần đây đã được gia hạn đến tháng 1.

Quá trình chuyển mình của Thâm Quyến, từ một địa bàn thử nghiệm các cải cách theo định hướng thị trường trở thành trung tâm công nghệ, phản ánh sự trỗi dậy của Trung Quốc trở thành đối thủ cạnh tranh kinh tế toàn cầu.

“Thâm Quyến là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của công cuộc cải cách và mở cửa Trung Quốc, thể hiện qua vai trò mạnh mẽ của thành phố trên toàn cầu trong các lĩnh vực thương mại, sản xuất và đổi mới sáng tạo”, ông Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ngân hàng Pháp Natixis, nhận định.

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Dịch vụ taxirobot của Pony.ai trên đường phố Thâm Quyến.(Ảnh: AP)

Nơi tiên phong

Quá trình chuyển đổi của thành phố bắt đầu từ năm 1980, khi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế. Khi đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố biến ngôi làng chài trước đây thành một trong những đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc, nơi cho phép hoạt động kinh doanh tư nhân.

Chính sách này mở đường cho đầu tư nước ngoài và sản xuất hàng xuất khẩu. Theo thời gian, Thâm Quyến cũng trở thành nơi các doanh nghiệp phát triển công nghệ của riêng mình.

Ngày nay, Thâm Quyến là một đô thị với hơn 18 triệu dân. Từ đài quan sát trên tòa nhà cao thứ 2 Trung Quốc – tháp Bình An cao 600m, du khách có thể ngắm nhìn thành phố với những tòa nhà kính chọc trời xen giữa các không gian xanh, cùng những dãy núi thấp thoáng.

Ở Thâm Quyến dễ dàng bắt gặp taxi không người lái, robot và xe điện, dù không phải công nghệ nào cũng hiện diện rộng khắp thành phố.

Dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái (drone) chỉ hoạt động tại một số địa điểm nhất định, trong khi taxi tự hành, hay còn gọi là robotaxi, chỉ đón khách tại các điểm được chỉ định ở khu vực phía tây thành phố.

Một số hạn chế cũng được áp dụng trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC, diễn ra vào ngày 18-19/11. Hoạt động giao hàng bằng drone bị tạm dừng, còn dịch vụ robotaxi bị thu hẹp.

Khi Trung Quốc kỷ niệm 40 năm thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến vào năm 2020, Chủ tịch Tập Cận Bình mô tả thành phố này là “một kỳ tích trong lịch sử phát triển thế giới”.

Sự hỗ trợ của chính phủ là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy tăng trưởng của thành phố, đồng thời thu hút người nhập cư và các doanh nhân từ những địa phương khác.

“Chính sách của chính quyền linh hoạt và cởi mở hơn đã tạo điều kiện cho những thử nghiệm mà các khu vực khác của Trung Quốc khó có được. Đồng thời, vị trí gần Hong Kong cũng rất quan trọng trong việc thu hút vốn, phát triển chuyên môn thương mại và tiếp cận thị trường thế giới”, ông Ng thuộc ngân hàng Natixis cho biết.

Thâm Quyến cũng là nơi đặt trụ sở của Pudu Robotics, công ty sản xuất robot dịch vụ có khả năng giao đồ ăn trong nhà hàng, lau sàn và hướng dẫn khách hàng tìm sản phẩm.

Được thành lập tại đây vào năm 2016, công ty phát triển robot hình người và robot bánh xe có cánh tay, tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể như nhặt và vận chuyển đồ vật trong các tòa nhà văn phòng, đóng gói hàng hóa trong kho.

Ông Guo Cong, Giám đốc công nghệ kiêm đồng sáng lập Pudu, cho biết thành phố cung cấp đầy đủ những điều doanh nghiệp cần, từ các nhà cung cấp phần cứng, linh kiện cơ khí đến phần mềm và các doanh nghiệp ứng dụng robot vào hoạt động thực tế.

Ông nói thêm rằng các nguồn lực hỗ trợ chuỗi cung ứng có thể được cung cấp chỉ trong nửa ngày, trong khi khách hàng ở gần giúp các kỹ sư có thể đến tận nơi trong vòng một đến hai giờ.

“Thâm Quyến thể hiện tốc độ của Trung Quốc, đồng thời cho thấy chiến lược của Trung Quốc trong việc nâng cao hiệu quả và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trước thế giới”, ông nói.

“Thâm Quyến là một khu vực tiên phong của Trung Quốc, thực sự thể hiện tinh thần này với thế giới”.

Trong nhiều thập kỷ qua, người dân từ khắp Trung Quốc đã liên tục chuyển đến Thâm Quyến sinh sống và làm việc.

Mặc dù một số khu dân cư có diện mạo tương tự các thành phố khác của Trung Quốc, nhiều cư dân vẫn xem Thâm Quyến là nơi có sức sống và năng lượng rất riêng.

“Ấn tượng của tôi về Thâm Quyến là một thành phố trẻ trung, năng động và người dân rất lịch sự”, bà Zhong Luqin, một giáo viên mầm non chuyển đến Thâm Quyến từ Trạm Giang, một thành phố khác thuộc tỉnh Quảng Đông, chia sẻ.

Theo AP

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#APEC #Thâm Quyến #Robotaxi #Công nghệ #Làng chài #Kỳ tích

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