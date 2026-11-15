73 năm Báo Tiền Phong: Về cội nguồn bản Dõn, tìm động lực vươn xa

TPO - Trở về bản Dõn (xã Minh Thanh, Tuyên Quang) nhân dịp kỷ niệm 73 năm xuất bản số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026), những người làm báo Tiền Phong không chỉ tri ân thế hệ tiền nhân, mà còn tìm thấy điểm tựa tinh thần, động lực để tăng tốc trong cuộc chuyển mình lớn của kỷ nguyên số.

Ngày 15/11, đoàn cán bộ, phóng viên Báo Tiền Phong thực hiện chuyến hành trình về nguồn tại bản Dõn - nơi khai sinh tờ báo trong những năm tháng kháng chiến gian khó.

Tại nhà bia di tích, những nén hương thơm được dâng lên tưởng nhớ các bậc tiền bối đã đặt nền móng cho một trong những tờ báo giàu truyền thống nhất của báo chí cách mạng Việt Nam. Chuyến đi không chỉ tìm về địa chỉ lịch sử, mà là cơ hội để mỗi người cầm bút lắng lòng, soi chiếu lại chính mình và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm tiếp nối di sản 73 năm mà thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Suốt nhiều năm qua, màu áo xanh của tuổi trẻ Minh Thanh đều đặn có mặt để quét dọn, nhổ từng ngọn cỏ dại, nâng niu từng phiến đá khắc ghi lịch sử.

Anh Hoàng Việt Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang cho biết việc chăm sóc bia di tích là trách nhiệm thiêng liêng xuất phát từ lòng tự hào. Nơi đây đã trở thành một địa điểm bồi đắp lý tưởng sống: Các liên đội trường học về nguồn, những lễ kết nạp đoàn viên mới thiêng liêng dưới bóng cờ Đoàn đều diễn ra bên bia tưởng niệm.

Chị Vũ Diễm Linh - Bí thư Đoàn cơ sở Báo Tiền Phong - gửi quà tri ân của Báo Tiền Phong đến anh Hoàng Việt Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn xã Minh Thanh.

Rời mảnh đất chiến khu trở về với thực tại, những người cầm bút hôm nay đang phải đối diện với sự thay đổi chóng mặt của thời đại. Hơn bảy thập kỷ kiên định phương châm “Tiền Phong trong thông tin - Tiên phong trong cuộc sống”, giờ đây tờ báo đứng trước những phép thử chưa từng có: Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, thói quen tiêu thụ thông tin trên các nền tảng số của giới trẻ, cuộc cạnh tranh khốc liệt của mạng xã hội và yêu cầu sắp xếp lại bộ máy theo hướng “tinh - gọn - mạnh”.

Khi trang báo in từng được nâng niu trên sạp nay khó níu chân độc giả trước dòng thông tin lướt chạm tức thì, câu hỏi trăn trở đặt ra là: “Chúng ta phải làm gì, và làm như thế nào?”. Muốn tồn tại và dẫn dắt, bắt buộc phải đổi mới. Để không bị bỏ lại phía sau, mỗi người làm báo phải đủ can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, làm mới chính mình.

Cán bộ, phóng viên trẻ của Báo Tiền Phong tại khuôn viên di tích bản Dõn - nơi Báo Tiền Phong ra đời trong những năm tháng cách mạng.

Hòa nhịp cùng thời đại số không chỉ đòi hỏi công nghệ tân tiến hay tốc độ dẫn đầu; cốt lõi vẫn phải là bản lĩnh chính trị, chiều sâu nhân văn và một tầm nhìn dài hạn. Đó không đơn thuần là đòi hỏi khách quan của thời cuộc, mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người làm báo Tiền Phong.