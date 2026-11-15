Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các đối tác Pháp ngữ về AI, bán dẫn

Minh Hạnh

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước và đối tác Pháp ngữ trong những lĩnh vực giàu tiềm năng như AI, công nghệ số, công nghiệp bán dẫn và chuyển đổi xanh; hoan nghênh các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

Ngày 15/11, tại Phnom Penh (Campuchia), Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ năm 2026 (FrancoTech 2026) được tổ chức nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Tham dự Diễn đàn có Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Mark Carney, lãnh đạo các nước, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ các nước Pháp ngữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, có bài phát biểu quan trọng.

tbtphapnguuu.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới, sáng tạo (FrancoTech). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu dưới tác động mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới đang làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế - xã hội và phương thức quản trị. Những chuyển động đó đặt ra yêu cầu làm thế nào để những tiến bộ khoa học, công nghệ trở thành cơ hội phát triển cho các quốc gia, doanh nghiệp và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, kể từ khi định hình không gian kinh tế Pháp ngữ tại Hội nghị cấp cao lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997, hợp tác kinh tế trong cộng đồng Pháp ngữ đã đạt được những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác, do nhiều nguyên nhân còn chưa được khai thác đầy đủ.

Sự phát triển của khoa học, công nghệ, kinh tế số đang mở ra cho cộng đồng Pháp ngữ những cơ hội chưa từng có để thu hẹp khoảng cách địa lý, tăng cường kết nối, mở rộng thị trường. Các doanh nghiệp, từ khắp các châu lục, có điều kiện thuận lợi hơn để tham gia vào các chuỗi giá trị xuyên biên giới, tiếp cận đối tác, tri thức, nguồn vốn và công nghệ.

Đây là thời điểm cộng đồng Pháp ngữ càng cần đưa hợp tác khoa học, công nghệ, kinh tế số thành động lực phát triển trong không gian Pháp ngữ.

Về các hướng hợp tác trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, cần xác định rõ ưu tiên và có hành động cụ thể để thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế số; cần nghiên cứu tổ chức một Hội nghị Bộ trưởng về kinh tế số Pháp ngữ nhằm tăng cường điều phối chính sách, trong đó xác định các chính sách hợp tác kinh tế số, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hợp tác thương mại, đầu tư trên môi trường số.

Để tăng cường kết nối hợp tác đổi mới sáng tạo trong Cộng đồng Pháp ngữ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc chia sẻ tri thức, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong không gian kinh tế Pháp ngữ, đưa các thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống; cần thúc đẩy cách tiếp cận kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có mô hình “ba nhà trong Cộng đồng Pháp ngữ”, gắn kết Nhà nước, nhà nghiên cứu và nhà doanh nghiệp để cùng nhau nghiên cứu, phát triển và đưa công nghệ vào thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số, đặc biệt chú trọng thanh niên và phụ nữ, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Điều này giúp nâng cao năng lực thích ứng và khả năng tham gia của người lao động vào nền kinh tế số.

Lựa chọn những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế bổ trợ giữa các nước thành viên phục vụ cho phát triển kinh tế số Pháp ngữ, trong đó có hạ tầng công nghệ số, hệ sinh thái thương mại điện tử, công cụ thanh toán số, giải pháp quản trị doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác ứng dụng AI có trách nhiệm, bao trùm và vì con người, góp phần xây dựng một hệ sinh thái AI Pháp ngữ năng động, an toàn, tin cậy, góp phần thu hẹp khoảng cách số và tạo động lực mới cho phát triển bền vững.

tbtttttttttttt.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và các đại biểu chụp ảnh chung tại Lễ khai trương FrancoTech. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước và đối tác Pháp ngữ trong những lĩnh vực giàu tiềm năng như AI, công nghệ số, công nghiệp bán dẫn và chuyển đổi xanh; hoan nghênh các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

Các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng khai thác cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư số với các thị trường Pháp ngữ. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các thành viên Pháp ngữ triển khai các hoạt động cụ thể để thúc đẩy kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong không gian Pháp ngữ.

Với chủ đề “Một cộng đồng Pháp ngữ, một tương lai số”, Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ diễn ra trong các ngày 14-16/11 tại Phnom Penh trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện hơn 90 chính phủ, 200 gian hàng trưng bày, 5.000 khách tham dự, các nhà đầu tư, đại diện các tổ chức đổi mới sáng tạo. Việt Nam tham gia sự kiện với gian hàng quốc gia cùng sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn.

phapngutbt.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại FrancoTech. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
tbttttttt.jpg
Các nhà lãnh đạo tại FrancoTech. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
tbttttttttt-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại gian hàng Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nhân dịp dự khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng Thủ tướng Campuchia, Tổng thống Pháp, Tổng thống Bulgaria, Tổng thống Romania, Thủ tướng Canada và lãnh đạo các nước Pháp ngữ khác đi thăm các gian hàng tại Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ.

Tại gian hàng quốc gia và các gian hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam, các nhà lãnh đạo dành thời gian tìm hiểu các sản phẩm và dự án do các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, từ dịch vụ hàng không, viễn thông, ngân hàng số đến các nền tảng kết nối khu vực.

Xem thêm

#Việt Nam #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Cùng chuyên mục

Thủ tướng: Nâng cao khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp

Thủ tướng: Nâng cao khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp

TPO - Chiều 15/11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên họp hẹp của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, do Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. chủ trì. Phiên họp tập trung thảo luận về tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, trao đổi về tình hình thế giới, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

TPHCM: Hơn 4.340 tỷ đồng 'lên đời' rạch Ông Lớn

TPHCM: Hơn 4.340 tỷ đồng 'lên đời' rạch Ông Lớn

TPO - Dự án chỉnh trang đô thị khu vực rạch ông Lớn, phường Chánh Hưng, TPHCM có tổng mức đầu tư dự án là 4.340 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hơn 3.920 tỷ đồng, dự kiến giải tỏa trắng hơn 700 trường hợp.

Độc lạ tên trưởng ấp: Bậm Trợn, Cái Văn Cọp, Vú Sửa

Độc lạ tên trưởng ấp: Bậm Trợn, Cái Văn Cọp, Vú Sửa

TPO - Sở Nội vụ TP. Cần Thơ cho biết đã hoàn thành bầu toàn bộ 1.227 ấp, khu vực. Trong số những người trúng cử, có 546 người trình độ cử nhân, thạc sĩ. Một số trưởng ấp vừa trúng cử có tên gây chú ý như các ông Nguyễn Văn Bậm Trợn, Huỳnh Hello, Cái Văn Cọp; bà Phan Vú Sửa.

73 năm Báo Tiền Phong: Về cội nguồn bản Dõn, tìm động lực vươn xa

73 năm Báo Tiền Phong: Về cội nguồn bản Dõn, tìm động lực vươn xa

TPO - Trở về bản Dõn (xã Minh Thanh, Tuyên Quang) nhân dịp kỷ niệm 73 năm xuất bản số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026), những người làm báo Tiền Phong không chỉ tri ân thế hệ tiền nhân, mà còn tìm thấy điểm tựa tinh thần, động lực để tăng tốc trong cuộc chuyển mình lớn của kỷ nguyên số.

Chi 20 tỷ đồng xây lại cầu bị lũ cuốn sập

Chi 20 tỷ đồng xây lại cầu bị lũ cuốn sập

TPO - Cầu Bái Sim trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành bị lũ cuốn sập một phần mố, gây chia cắt giao thông. Thanh Hóa quyết định chi 20 tỷ đồng xây dựng lại cầu, dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.

Toàn cảnh vụ nổ cửa hàng gas làm 12 người thương vong tại TPHCM

TPO - Vụ nổ xảy ra khoảng 10h ngày 13/11 tại cửa hàng Gas 6 Nồm, số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM khiến 2 người tử vong và làm 10 người khác bị thương. Công an phường Tân Thuận đã lập hồ sơ ban đầu, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan để hoàn tất hồ sơ chuyển Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Thông tin cá sấu dài 1m chạy qua đường ở Phan Thiết

Xác minh thông tin cá sấu dài 1m chạy qua đường ở Phan Thiết

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một con vật nghi là cá sấu chạy qua đường, hướng về sông Cà Ty ở Lâm Đồng đang gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, Công an xác nhận có con vật xuất hiện tại khu vực này nhưng chưa đủ cơ sở xác định đó là cá sấu.

Tổng thống Chile và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Chile và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

TPO - Chuyến thăm của Tổng thống Chile và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả. Năm nay, hai nước cùng nhau kỷ niệm dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971 - 25/3/2026) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe