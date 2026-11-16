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Giới trẻ

Chàng trai 25 tuổi làm tổ trưởng tổ dân phố ở Huế, đưa cả khu phố lên TikTok

Chàng trai 25 tuổi có nhiều trải nghiệm thú vị khi làm tổ trưởng tổ dân phố ở Huế. Anh mạnh dạn áp dụng công nghệ và mạng xã hội trong việc tuyên truyền thông tin đến bà con.

Chàng trai 25 tuổi làm “dâu trăm họ”

Phát biểu trước bà con trong những cuộc họp, nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng, tự lên kịch bản, quay và chỉnh sửa video giới thiệu khu phố trên mạng xã hội… là những công việc quen thuộc của Nguyễn Hoàng Nhật Trung (SN 2001), tổ trưởng tổ dân phố Tàng Thơ, phường Phú Xuân, TP Huế.

Ở tuổi 25, khi hầu hết bạn bè đồng trang lứa lựa chọn công việc văn phòng, kinh doanh thì Trung đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ dân phố Tàng Thơ với 614 hộ gia đình, khoảng 2.580 nhân khẩu.

Trung làm tổ trưởng tổ dân phố ở tuổi 25
Trung làm tổ trưởng tổ dân phố ở tuổi 25

Trung tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) năm 2024. Sau đó, anh từng đi dạy tại các trung tâm nhỏ, nhận dạy kèm học sinh và thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cũng trong năm ấy, Trung tham gia làm tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Công việc thường xuyên tiếp xúc, hỗ trợ người dân giúp anh gần gũi hơn với bà con trong khu phố.

“Ngày nào tôi cũng đi qua đi lại, sát cánh với bà con lối xóm nên ‘quen hơi bén tiếng’. Đến đợt bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, được mọi người tin tưởng, động viên, tôi mạnh dạn ra ứng cử”, Trung kể.

Ngày 28/7/2026, anh được bầu làm tổ trưởng tổ dân phố Tàng Thơ, góp phần quản lý khu dân cư đông đúc khi mới 25 tuổi.

Trung trong ngày nhận nhiệm vụ mới
Trung trong ngày nhận nhiệm vụ mới

Ngoài mong muốn góp sức xây dựng khu phố ngày càng gắn kết, Trung còn có lý do riêng khi lựa chọn công việc này. Anh muốn làm việc gần nhà để tiện chăm sóc, phụng dưỡng mẹ.

Dù vậy, khi biết con trai có ý định ứng cử chức vụ tổ trưởng tổ dân phố, mẹ và các chị của Trung không khỏi lo lắng.

Họ sợ Trung chưa có nhiều kinh nghiệm trong khi nhiệm vụ “làm dâu trăm họ” lại vất vả, khó đảm đương. Dẫu vậy, thấy được sự tâm huyết của anh, gia đình đã gạt bỏ nỗi lo, ủng hộ hoàn toàn.

Đưa cả phố lên TikTok

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, Trung khá áp lực. Khối lượng công việc lớn, từ việc xử lý giấy tờ, họp hành đến giải quyết những vướng mắc của người dân… khiến anh có lúc băn khoăn, liệu bản thân có đủ khả năng đảm đương.

Để vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ, anh chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, lắng nghe ý kiến của bà con và cố gắng làm tốt từng công việc được giao.

Những lần Trung phát biểu trước bà con
Những lần Trung phát biểu trước bà con

“Tôi tin chỉ cần làm bằng sự nhiệt tình, chân thành, nói ít làm nhiều, việc gì khó mình xắn tay làm trước thì dần dần sẽ được bà con tin tưởng”, Trung nói.

Một ngày của Trung bắt đầu bằng việc kiểm tra vệ sinh khu phố, tham gia các cuộc họp ở phường, xử lý công văn, rà soát dữ liệu dân cư.

Khi có nhiệm vụ, anh cùng Ban công tác Mặt trận đến thăm hỏi các hộ dân khó khăn hoặc lắng nghe, giải quyết kiến nghị của bà con.

Khó khăn nhất với Trung không phải là khối lượng công việc nhiều mà làm sao để người dân trong khu phố hiểu và đồng thuận với mình.

“Trong tổ dân phố, mỗi người một tính cách, người lớn tuổi suy nghĩ khác, người trẻ lại khác.

Tôi vốn là hàng con cháu trong xóm nên khi giải quyết công việc phải làm sao để vừa đúng quy định vừa trọn nghĩa vẹn tình với bà con”, Trung giãi bày.

Nhật Trung năng nổ trong các hoạt động của khu phố.
Nhật Trung năng nổ trong các hoạt động của khu phố.

Trước đây, Trung chưa từng nghĩ có ngày mình phải đứng ra hòa giải bất đồng, tranh chấp giữa các hộ dân. Giờ đây, khi đảm nhận vai trò mới, đối mặt với các tình huống phức tạp như vậy, anh phải học cách lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, cân nhắc lời nói để đưa ra góp ý thấu tình đạt lý.

Quản lý hơn 2.500 nhân khẩu cũng là thử thách không nhỏ. Trung cho rằng, không thể chỉ trong vài ngày mà nhớ hết từng hộ dân.

Anh phải dành nhiều thời gian tiếp xúc, trò chuyện để dần nắm được hoàn cảnh của mỗi gia đình, từ đó thuận tiện giải quyết các công việc liên quan.

Là một người trẻ am hiểu công nghệ và mạng xã hội, Trung mạnh dạn áp dụng chúng vào việc quản lý tổ dân phố.

Thay vì chỉ thông báo qua loa truyền thanh hay bảng tin, Trung sử dụng Facebook, TikTok và các nhóm Zalo để kết nối, truyền tải thông tin đến người dân.

Anh tự lên kịch bản, quay và chỉnh sửa video ngắn với cách thể hiện gần gũi, hài hước để phổ biến chính sách mới, nhắc nhở về an ninh trật tự hoặc thông báo lịch sinh hoạt khu phố.

“Cách truyền tải này không chỉ thu hút người trẻ mà còn giúp các cô bác lớn tuổi dễ tiếp nhận, ghi nhớ thông tin”, Trung nói.

Lợi thế của Trung là sức trẻ và sự nhanh nhạy
Lợi thế của Trung là sức trẻ và sự nhanh nhạy

Anh còn tận dụng kênh TikTok cá nhân để quảng bá các hàng quán trong tổ dân phố, thu hút khách đến trải nghiệm và ủng hộ việc kinh doanh của bà con.

Trong hành trình khó khăn nhưng cũng nhiều trải nghiệm thú vị này, Trung được gia đình giúp đỡ rất nhiều. Mẹ anh thường nhắc con trai ăn uống đúng giờ, đảm bảo sức khỏe. Các dì ruột thì chia sẻ kinh nghiệm giao tiếp, ứng xử với người lớn tuổi.

Những ngày bận rộn công việc của khu phố đến khuya, sự thấu hiểu của người thân giúp anh có thêm động lực.

“Công việc vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước. Tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân, làm tốt các nhiệm vụ được giao để giúp cho khu phố ngày càng phát triển và đoàn kết”, Trung chia sẻ.

Ông Võ Thạnh (65 tuổi, bí thư chi bộ tổ dân phố Tàng Thơ) cho hay, với vai trò tổ trưởng tổ dân phố, Nhật Trung luôn năng nổ, nhiệt tình, cố gắng làm tốt các nhiệm vụ.

Theo ông, lợi thế lớn nhất của Nhật Trung là sức trẻ, sự nhanh nhạy và nhiệt huyết. Trong các nhiệm vụ khó khăn, ông Thạnh cùng các cán bộ luôn cố gắng hỗ trợ, chia sẻ để Trung làm việc thuận lợi hơn.

Ảnh và video: NVCC

Link gốc: https://vietnamnet.vn/chang-trai-25-tuoi-lam-to-truong-to-dan-pho-o-hue-dua-ca-khu-pho-len-tiktok-2574489.html

VietNamNet

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#tổ trưởng tổ dân phố #chàng trai 25 tuổi làm tổ trưởng dân phố #khu phố

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