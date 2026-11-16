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Văn hóa

Ngày mai, tôi sẽ là tôi khác

Nhật Hạ (TP. Hà Nội)

Tôi đã từng rất sợ tiếng động. Chỉ một tiếng thìa khẽ chạm vào thành bát cũng khiến tôi giật mình. Tiếng tivi từ phòng bên, tiếng người trò chuyện hay tiếng chuông điện thoại đều làm tôi khó chịu. Có những ngày, tôi chỉ nằm im trong phòng, đóng kín cửa, không muốn gặp gỡ hay nói chuyện với bất kỳ ai.

Tôi vốn không phải người như thế.

Trước đây, tôi là người luôn tay luôn chân, lúc nào cũng có việc để làm. Sáng đi làm, chiều về lo cơm nước, tối tôi lại ngồi trước máy tính dạy học online hoặc giải quyết công việc còn dang dở. Ở cơ quan, tôi năng động, chịu được áp lực và thường chủ động đón đầu những đổi mới, nhận cả những nhiệm vụ khó. Ai tìm đến nhờ giúp đỡ, tôi đều cố gắng hết lòng.

Về nhà, tôi lại có những mối bận tâm khác. Làm mẹ, tôi lo con chưa tự giác nên lúc nào cũng sát sao, nhắc nhở từng việc. Làm vợ, tôi muốn nhà cửa gọn gàng, cơm nước chu toàn. Với bố mẹ hai bên, tôi cũng cố gắng chăm lo. Sống chung với bố mẹ chồng, có những việc rất nhỏ tôi cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, chỉ sợ mình vô ý.

Tôi quen với việc ôm hết mọi thứ vào mình. Việc cơ quan, việc nhà, việc của con, việc của hai bên gia đình, tôi đều muốn làm cho thật tốt. Có việc chưa xong, tôi cứ nghĩ mãi. Có người cần giúp đỡ, tôi khó lòng từ chối. Ngày nối ngày, tôi cứ mải miết lo cho mọi người mà ít khi tự hỏi mình có mệt không, có cần nghỉ ngơi không.

Rồi dịch Covid-19 ập đến. Những lo lắng vốn đã nhiều càng chồng chất. Tôi vừa làm việc online, vừa tìm cách xoay xở để duy trì sinh hoạt cho cả gia đình. Trong khi nhiều người phải tạm dừng công việc, tôi vẫn làm không ngơi tay. Những ngày quanh quẩn trong bốn bức tường, tiếng còi xe cấp cứu ngoài đường và những tin tức chết chóc trên mạng xã hội khiến tôi ngày càng bất an. Tôi lo cho sức khỏe của cả nhà, lo một ngày nào đó mình nhiễm bệnh rồi không biết điều gì sẽ xảy ra với những người thân yêu.

Tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu suy sụp từ ngày nào. Chỉ nhớ có một thời gian, đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mình mắc Covid-19 rồi rơi vào hôn mê sâu. Nỗi sợ cứ lớn dần, đến mức tôi nghe tim mình đập nhanh hơn, có lúc đau thắt ngực. Một ngày, tôi gần như lả đi và phải nhập viện cấp cứu. Các kết quả thăm khám khi ấy không tìm ra bệnh lý thực thể nào.

Sau những ngày nằm viện là một quãng thời gian dài mệt mỏi. Ngực tôi nóng ran, đầu căng cứng tới phát điên. Tôi hồi hộp, khó thở. Có lúc tôi cứ đi đi lại lại trong nhà mà không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Khi tôi ra ban công đứng thẫn thờ một hồi rồi lại quay vào. Tôi không muốn ăn, cũng chẳng muốn rửa mặt. Những việc vốn rất bình thường bỗng trở nên nặng nề, lấy đi của tôi rất nhiều sức lực.

Thời gian ấy, chính tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Người thân đã nghĩ đến chuyện tâm linh, còn tôi chỉ mong mọi người đừng nhắc đến mình. Tôi không biết phải giải thích thế nào về những điều đang diễn ra trong cơ thể và đầu óc mình. Sau khoảng mười ngày gần như chỉ nằm một chỗ, chịu đựng những cơn khó thở, mệt mỏi triền miên, tôi tìm đến bác sĩ Thủy. Bác không nói tôi bị trầm cảm, có lẽ bác lo tôi sẽ càng hoảng sợ. Bác chỉ nhẹ nhàng nói tình trạng của tôi chưa phải quá nặng, rồi sẽ dần ổn hơn, đồng thời hướng dẫn tôi cách ăn uống, sinh hoạt và điều trị.

Lời bác sĩ giúp tôi bớt hoang mang. Nhưng hành trình trở lại cuộc sống bình thường của tôi không thể chỉ tính bằng vài lời động viên. Tôi bắt đầu lại từ những việc nhỏ nhất.

Những ngày ấy, mẹ ở bên tôi. Sáng và chiều, mẹ dắt tôi đi bộ. Ban đầu, tôi chỉ đi được một đoạn ngắn. Trước mắt tôi lúc nào cũng lấm tấm những chấm đen, đi vài bước đã xây xẩm mặt mày. Mỗi lần lên xuống cầu thang, hai đầu gối tôi run rẩy, có lúc tưởng như không đứng vững. Tôi bắt đầu ra công viên vận động. Trong những lần đi như thế, tôi nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt vô hồn. Tôi tập đọc sách, đọc thành tiếng mỗi ngày vài trang. Giọng nói từ như hết hơi đến lúc tôi có thể đọc như một đứa trẻ tiểu học. Cơ thể yếu đi khiến tôi hiểu rằng ngay cả việc bình thường trước đây cũng phải tập.

Mẹ và tôi còn cùng nhau cải tạo lại ban công tầng ba. Mẹ đào đất, tôi chuyển cây, rồi hai mẹ con lại kê từng chậu vào chỗ mới. Có hôm làm mãi cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng tôi thích ngồi tỉ mẩn với đất, với cây, nhìn những chiếc lá non và chờ một mầm xanh nhú lên. Khi đôi tay bận rộn với những việc nhỏ ấy, đầu óc tôi bớt căng thẳng. Tôi không còn lúc nào cũng bị cuốn vào những lo lắng khiến mình mệt mỏi, tiêu cực nữa.

Tôi kiên trì uống thuốc theo hướng dẫn. Tôi bắt đầu nấu ăn, dọn dẹp và sắp xếp lại từng căn phòng. Mẹ vui khi thấy tôi vừa làm vừa khe khẽ hát. Tôi ôm các con sau giờ học, nấu một món ăn mình thích, cắm một lọ hoa lên bàn. Có những buổi chiều đứng trong bếp, nghe tiếng bát đũa chạm nhau, tôi chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình mới có thể bình thản nghe lại những âm thanh quen thuộc ấy. Những điều bình thường của cuộc sống đang trở về, chậm rãi mà quý giá. Tôi ngắm nhìn bông hoa hồng chúm chím nơi ban công, hít hà mùi ngọt ngào của hương hoa mà cảm thấy trong lòng dễ chịu biết bao.

Tôi đan cho chồng chiếc khăn len đầu tiên trong đời. Khi ấy đã sang đầu hè, anh vẫn vui vẻ quàng chiếc khăn tôi tặng và bảo đó là chiếc khăn ấm nhất anh từng có. Tôi biết anh không nói về độ dày hay khả năng giữ ấm của len. Đằng sau câu nói ấy là những ngày anh đã ở bên, chứng kiến tôi mệt mỏi và kiên nhẫn chờ tôi hồi phục. Chiếc khăn có thể chưa đẹp, mũi đan cũng chưa đều, nhưng tôi đã làm nó bằng tất cả sự chăm chút của mình.

Bạn bè bên tôi những ngày tháng ấy. Tôi không còn quá sợ những cuộc điện thoại, không còn né tránh mỗi khi có người muốn đến thăm. Mọi người kể tôi nghe chuyện công việc, rủ tôi đi chơi khi có thời gian hoặc đơn giản là ghé qua ngồi với tôi một lúc. Tôi nói chuyện với Đạt, người giúp đỡ các bệnh nhân bị bệnh tâm lý trên mạng. Em bảo tôi: mục đích sống của ai trên cuộc đời cũng đều là hạnh phúc. Chị hãy buông bớt để được là chính mình. Nhiều người bệnh nan y, nhiều người vô gia cư hay tù tội lại chỉ ước được sống bình thường đã là hạnh phúc.

Sau lần bạo bệnh, tôi mới nhận ra mình đã sống quá lâu trong tâm thế lúc nào cũng phải gồng lên. Có những việc chẳng ai yêu cầu tôi phải làm đến thế nhưng tôi vẫn tự đặt ra những đòi hỏi cho mình rồi cứ thế quay cuồng. Tôi từng nghĩ chỉ cần mọi người vui vẻ, mọi việc chu toàn thì mình cũng sẽ vui. Nhưng không phải. Giờ đây, thỉnh thoảng nhớ lại những ngày kiệt quệ sức lực, tôi thấy thương chính bản thân mình. Tôi chỉ mong giá như lúc đó mình biết dừng lại sớm hơn, biết rằng tôi mệt, ốm thì những người thân của tôi lo lắng nhường nào.

Nhưng có lẽ phải đi qua những ngày như thế, tôi mới học được cách sống khác đi. Tôi biết vui với những điều bình thường, biết chăm sóc mình và không còn quá khắt khe với chính mình nữa. Tôi nghĩ những ai từng trải qua những ngày tháng như tôi sẽ hiểu những khó khăn mà người bệnh trầm cảm trải qua. Có những lúc, dù người thân vẫn ở bên, mình vẫn thấy tiêu cực và chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi may mắn vì có mẹ dắt đi từng bước, có bác sĩ giúp tôi tìm lại sự cân bằng, có chồng con và bạn bè kiên nhẫn chờ tôi trở lại. Nhìn lại, tôi biết mình đã không thể đi qua những ngày ấy một mình.

Sau những ngày từng chỉ mong được thở một cách bình thường, tôi hiểu rằng sức khỏe, sự bình yên và những điều giản dị quanh mình thật đáng quý. Tôi biết yêu bản thân mình hơn. Tôi dành thời gian tập múa, điều trước đây tôi không hề nghĩ mình sẽ làm được. Tôi đi du lịch. Tôi lưu giữ cho mình những bức hình đẹp. Hơn hết, tôi biết bày tỏ mọi cảm xúc của mình để bớt đi ấm ức và cảm thấy nhẹ lòng. Bởi sau những ngày nghẹt thở, tôi hiểu rằng chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ. Đó là cách để mình còn đủ sức đi cùng những người mình thương nếu còn có ngày mai. Và tôi đã bắt đầu là một tôi khác như thế.

Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại: Bài viết, Video và Voice.

Tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham dự.

Thời gian nhận bài từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 11/12/2026.

Tác phẩm dự thi gửi về email tienphongedu.admin@gmail.com, tiêu đề: Bài dự thi Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - [Tên tác giả].

Thể lệ Cuộc thi và thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

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